リュディガーとレアル・マドリーの新契約の行方は？オファーが殺到中か

DFアントニオ・リュディガーとレアル・マドリーは契約更新に向けた予備協議を開始していたが、スペインメディア『マルカ』の報道によれば、現在は交渉が中断しているという。

サンティアゴ・ベルナベウでの32歳の現行契約は今シーズン終了時に満了する。クラブと選手代理人との初期協議は数カ月前に開始され、金額面での提示も済んでおり、双方合意に達する意向を示していたとされる。しかし、9月下旬にドイツ代表選手が負った筋肉損傷を受けて、交渉は相互合意により延期された。

交渉中断の決定は双方の合意によるもので、リュディガーが回復に専念する現時点で金額を確定させるのは適切ではないという認識をクラブと選手が共有した。

81キャップを誇るドイツ代表選手は、手術を要するハムストリングの負傷で数カ月間離脱しており、復帰予定は2025年12月中旬とされている。

『マルカ』紙によれば、交渉は2026年初頭に交渉を再開する予定だ。この再開は、リュディガーがトップチーム復帰を果たし、以前の身体レベルを維持していることを示すことが条件となる。

クラブ側は数カ月前に交渉を開始しており、元チェルシーの選手をプロジェクトの重要な一員として残留させる意向を示している。