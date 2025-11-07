Getty
リュディガーとレアル・マドリーの新契約の行方は？オファーが殺到中か
DFアントニオ・リュディガーとレアル・マドリーは契約更新に向けた予備協議を開始していたが、スペインメディア『マルカ』の報道によれば、現在は交渉が中断しているという。
サンティアゴ・ベルナベウでの32歳の現行契約は今シーズン終了時に満了する。クラブと選手代理人との初期協議は数カ月前に開始され、金額面での提示も済んでおり、双方合意に達する意向を示していたとされる。しかし、9月下旬にドイツ代表選手が負った筋肉損傷を受けて、交渉は相互合意により延期された。
交渉中断の決定は双方の合意によるもので、リュディガーが回復に専念する現時点で金額を確定させるのは適切ではないという認識をクラブと選手が共有した。
81キャップを誇るドイツ代表選手は、手術を要するハムストリングの負傷で数カ月間離脱しており、復帰予定は2025年12月中旬とされている。
『マルカ』紙によれば、交渉は2026年初頭に交渉を再開する予定だ。この再開は、リュディガーがトップチーム復帰を果たし、以前の身体レベルを維持していることを示すことが条件となる。
クラブ側は数カ月前に交渉を開始しており、元チェルシーの選手をプロジェクトの重要な一員として残留させる意向を示している。
報道では、リュディガーの意思は明確にレアル・マドリー残留にあるとされている。彼はクラブのプロジェクト、チーム内での役割、そしてスペインの首都での生活に満足していると言われている。
リュディガーにはサウジアラビアから大きな関心が寄せられており、クラブはマドリーが提示できる条件を上回る「経済的に強力な」オファーを準備していると報じられている。
さらに、古巣チェルシーも復帰の可能性を完全に否定していないとされており、2022年にリュディガーがフリー移籍で去ったプレミアリーグのクラブは、彼の周辺関係者との友好的な関係を維持しているという。
こうした有利な条件や馴染み深い選択肢があるにもかかわらず、リュディガーの優先事項は明確だ。レアル・マドリーの白のユニフォームを今後も着続けることである。
リュディガーの現在のハムストリング負傷は、クラブと代表でほぼ休むことなくプレーした過酷な2年間の後に発生した。
リュディガーは以前にも半月板の問題を抱えながら「激しい痛みをこらえて」プレーしていたとされており、報道では献身性を強調している。
回復に向けた最近の声明で、リュディガーは自身の苛立ちと集中力を明確に語った。
「ケガほど嫌なものはない。すぐに復帰する。クラブワールドカップ後のプレシーズンが非常に短かったため、この休養期間が必要だった。もう少し時間が必要だ。早く戻れるのを心から楽しみにしている。心身ともにリセットする時間が必要だった。復帰できればうれしい」
過去の不調を押し切ってプレーした決断を振り返り、リュディガーは自身のメンタリティについて断固たる姿勢を示した。
「あの状況は狂っていた。だが必要ならまた同じ選択をする。痛みはあったが、それが僕だ。常にチームに貢献したいし、まだ全力疾走はできた。『やらない理由はない』と思った。また同じ選択をするだろう」
マドリーが32歳の選手を保持したい理由は、ピッチ上の攻撃性と守備力だけではない。クラブのテクニカルスタッフは、彼を若手選手にとって「現在のリーダーであり手本」と評価しているという。
彼の影響力は成功したタックルだけでなく、リーダーシップと人格にも表れている。
『マルカ紙』は 、リュディガーがロッカールーム内で自然なメンターと見なされていると強調する 。彼は新鋭センターバックのディーン・ハイセンと「兄貴分」のような関係を築き、若手がレアル・マドリーでプレーする高い要求を理解し適応できるよう積極的に支援している。
このピッチ外での影響力は、彼の個人的な安定感によって補完されている。
リュディガーは家族と共にスペインに居住し、マドリードでの生活に完全に順応しているという。彼はロッカールームで人気と尊敬を集める存在であり、クラブはこの満足感を彼の継続確保を望む重要な要素と見なしている。
リュディガーの契約状況は、レアル・マドリーにおける広範な守備陣刷新の背景で展開されている。クラブは将来を見据えた積極的な計画を進めており、ハイセンの台頭はそのプロセスにおける重要な要素だ。
さらにクラブは来季、守備陣を強化するため別のトップクラスのセンターバック獲得を計画していると報じられている。スペインメディアによれば、リヴァプールのイブラヒム・コナテがそのポジションの「最有力候補」と見なされているという。
こうした新戦力補強計画があるにもかかわらず、『マルカ紙』はリュディガーの名前が依然として中期的には「主要な計画に組み込まれている」と明言。クラブは、若手選手の統合が進む過渡期において、彼の経験とリーダーシップが不可欠だと考えている。
一方、リュディガーの同僚であるDFダビド・アラバの将来は不透明だ。オーストリア人選手の契約も2026年に満了するが、度重なる負傷が継続的な出場を大きく阻害している。現時点でクラブはアラバの契約更新を「非常に複雑」と位置付けている。
リュディガーの正式な交渉は一時停止中だが、彼のレアル・マドリーでの旅は決して見捨てられていない。新契約の経済的基盤は既に整っており、2026年初頭に双方が再協議できる機会を待っている。ただし、その際にはディフェンダーの回復が完全な状態に戻ったことを確認する必要がある。
