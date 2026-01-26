コンテ監督、ユヴェントス戦での大敗を受けナポリに「真の緊急事態」を宣言

ナポリのスクデット防衛の望みは、トリノでライバル・ユヴェントスに3-0の屈辱的な敗北を喫し、セリエA首位のインテルに9ポイント差をつけられるという致命的な打撃を受けた。しかしコンテ監督にとって、この結果はクラブを蝕むはるかに深刻な問題の単なる一部に過ぎなかったようだ。

試合終了後の記者会見で、コンテ指揮官はチーム内のフィットネスレベルについて厳しい現状を語り、数週間で状況が「困難」から「危機的」へと悪化したと示唆した。

「リーグ戦で最後に敗れたのはウディネーゼ戦だったが、その後もスーパーカップを含め多くの試合で敗北を重ねた。あの時は緊急事態だった」とコンテ監督は語った。

「今や我々は真の緊急事態に直面している」

この敗戦でナポリはセリエA首位から遠ざかったが、コンテ監督の最大の懸念は競争力のある先発メンバーを揃えられるかどうかだ。監督はチームの背骨を削り取るような負傷者の絶え間ない流れを指摘し、これらは軽傷ではなく長期リハビリを要する重大な医療問題だと述べた。

「選手を次々と失っている。 短期間の離脱などではない。手術を受けた者もいれば、長期の回復期間を要する者もいる」