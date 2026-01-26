AFP
コンテ監督、ユヴェントス戦での大敗を受けナポリに「真の緊急事態」を宣言
ナポリのスクデット防衛の望みは、トリノでライバル・ユヴェントスに3-0の屈辱的な敗北を喫し、セリエA首位のインテルに9ポイント差をつけられるという致命的な打撃を受けた。しかしコンテ監督にとって、この結果はクラブを蝕むはるかに深刻な問題の単なる一部に過ぎなかったようだ。
試合終了後の記者会見で、コンテ指揮官はチーム内のフィットネスレベルについて厳しい現状を語り、数週間で状況が「困難」から「危機的」へと悪化したと示唆した。
「リーグ戦で最後に敗れたのはウディネーゼ戦だったが、その後もスーパーカップを含め多くの試合で敗北を重ねた。あの時は緊急事態だった」とコンテ監督は語った。
「今や我々は真の緊急事態に直面している」
この敗戦でナポリはセリエA首位から遠ざかったが、コンテ監督の最大の懸念は競争力のある先発メンバーを揃えられるかどうかだ。監督はチームの背骨を削り取るような負傷者の絶え間ない流れを指摘し、これらは軽傷ではなく長期リハビリを要する重大な医療問題だと述べた。
「選手を次々と失っている。 短期間の離脱などではない。手術を受けた者もいれば、長期の回復期間を要する者もいる」
- AFP
ナポリが主力GKを失った事実が明らかになり、中盤と攻撃陣の苦境に加え守備陣の危機が浮き彫りとなった。
ケヴィン・デ・ブライネ、ウインガーのダビド・ネレス、MFフランク・アンギッサとビリー・ギルモアといった主力選手の不在は、ユヴェントス戦で露呈した。バラバラになったナポリはホームチームの激しいプレッシャーに対応しきれないまま苦戦を強いられた。
「ゴールキーパーも失った。今日は他の選手も起用できなかった。本当に厳しい状況だ」とコンテ監督は肩を落とした。
暗い医療報告と重いスコアにもかかわらず、コンテ監督は選手たちを犠牲にすることは拒んだ。指揮官は自身の典型的な手法で、クラブの現状を嵐に巻き込まれた船に例える鮮やかな比喩を用いた。
コンテ監督はなおも立ち続ける者たちの精神を称え、戦い続ける意志を単なるスポーツマンとしての義務ではなく、個人の誠実さの問題として位置づけた。
「船は荒波の真っただ中にあり危険極まりないが、誰も降りようとはしない」
「これは名誉の問題だ。スポーツ選手以前に、人間としての問題なのだ」
過密日程による肉体的負担にもかかわらず、指揮下にある選手たちが全力を尽くしているとコンテは主張した。
「前進を続けねばならない。彼らを称賛すべきだ。回復期間がほとんどない中、戦力が次第に減っていく状況で、激しいプレーを続けているのだから」
- AFP
ナポリが傷を癒やすための休息を望んでいたとしても、試合日程はそんな慈悲を許さない。コンテ監督は厳しい現実を明かした。負傷した選手たちは、水曜日にチェルシーとUEFAチャンピオンズリーグを戦い、その数日後にフィオレンティーナとセリエAの試合に臨むが、これらには間に合わないだろう
「水曜の相手は最下位チームではなくチェルシーだ。そのわずか2日半後にはフィオレンティーナ戦が控えている」とコンテ監督は語った。
「回復する選手は一人もおらず、前回と同じメンバーで臨むことになる。復帰予定だった選手たちの復帰時期はさらに遅れている」
ナポリはCLグループリーグで25位に位置しており、チェルシーに勝利できなければ欧州カップ戦からの完全な脱落を意味する。
広告