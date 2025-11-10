Getty Images
苦境のナポリ。コンテからの厳しい批判を受けて進退を決める重要会談へ
コンテ監督は、自身の進退とチームの今シーズンの悲惨なスタートについて協議するため、今後数時間以内にクラブ経営陣と緊急の直接会談を行う予定のようだ。この重要な話し合いは、日曜日のボローニャ戦での敗戦に対してコンテ監督が行った異例なほど率直で批判的なコメントを受けてのものだ。
サッカージャーナリストのマッテオ・モレット氏によると、ナポリ経営陣とコンテ監督の会談は月曜午後に予定されており、双方は今後どのように、そしてそもそも一緒に続けていくかどうかを明確にすることを目指す模様。この会談は、コンテ監督がチームの姿勢と自身の監督としての有効性を公に疑問視したことへの直接的な対応となる。
コンテ監督は、ナポリが今シーズン5度目の敗北をボローニャ戦で喫した後、試合後のコメントで容赦ない批判を展開した。タイス・ダリンガとジョン・ルクミのゴールでボローニャが勝利を収めた試合は、ナポリが昨シーズンのスクデット優勝時の力を再現できていないことを浮き彫りにした。ナポリは51%のボール支配率にもかかわらず、枠内シュートはわずか1本で、ボローニャの4本と比べて見劣りした。
試合後、コンテ監督は深い失望を表明した。
「すべてにおいてもっとエネルギーが必要だった。残念なのは、相手が私たちよりも積極性と意欲を見せていたことだ。これは私たちに反省を促すはずだ。今年の初めから5度目の敗北だ。つまり反省が必要ということで、それはすでに行っている。相手は木曜日に試合をしていて毒気を帯びていたように見えたが、私たちは試合が互角になるまで宿題をこなしていた」
かつてチェルシーとインテルを率いたコンテ監督はさらに踏み込み、チームそのものの根幹に疑問を呈した。彼は、数か月間チームを悩ませてきた結束力と決意の欠如を指摘した。「3、4か月が経過しても結束力がなく、共に戦う意欲がない。状況を変えられるかどうかわからない」とコンテ監督は認めた。
彼の不満は高まり、関係者全員に責任があると明言した。
「全員が責任を負わなければならない。私が第一に責任を問われるべきだ。心臓移植は選択肢にない。私たち一人ひとりが自分の精神と根性を取り戻す必要がある。選手たちに再びエネルギーを見出せないことに失望している。それは私が良い仕事をしていないということだ」
ナポリはこの敗北によりセリエAで11試合22ポイントの4位となり、前回王者としては大きな後退だ。最近の成績は憂慮すべきもので、直近5試合のリーグ戦で2敗を喫している。21ポイントのボローニャは5位でわずか1ポイント差に迫っており、ナポリの苦境をさらに浮き彫りにしている。枠内シュートが1本だけだったことが示すように、ボローニャ戦で決定的なチャンスを作れなかったことは大きな懸念材料だ。
コンテ監督はクラブの過去の歴史にも言及し、「ナポリでは、スクデット優勝後に10位に終わったことを決して忘れてはいけない。過去の骨を掘り起こさなければならないのは残念だ。クラブとは話をする。彼らは私の考えをすでに知っている」と述べた。
予定されているコンテ監督とナポリ経営陣の会談の結果は、クラブの直近の将来を形作る上で極めて重要になる。継続へのコミットメントか、相互合意による別離かという解決策が、間もなく出ると予想される。コンテ監督が残留する場合、チームのパフォーマンスと姿勢の大幅な変化が必要になる。代表戦期間中の短い休息の後、ナポリはセリエAでアタランタとの厳しい試合に臨む。この試合は、チームの回復力と、コンテ監督の強い言葉が活性化効果をもたらしたのか、それとも状況が本当に修復不可能なのかを試す重要なテストになるだろう。監督と選手の両方に、新たな目的意識と結束を示すための大きなプレッシャーがかかっている。
