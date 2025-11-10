苦境のナポリ。コンテからの厳しい批判を受けて進退を決める重要会談へ

コンテ監督は、ナポリが今シーズン5度目の敗北をボローニャ戦で喫した後、試合後のコメントで容赦ない批判を展開した。タイス・ダリンガとジョン・ルクミのゴールでボローニャが勝利を収めた試合は、ナポリが昨シーズンのスクデット優勝時の力を再現できていないことを浮き彫りにした。ナポリは51%のボール支配率にもかかわらず、枠内シュートはわずか1本で、ボローニャの4本と比べて見劣りした。

試合後、コンテ監督は深い失望を表明した。

「すべてにおいてもっとエネルギーが必要だった。残念なのは、相手が私たちよりも積極性と意欲を見せていたことだ。これは私たちに反省を促すはずだ。今年の初めから5度目の敗北だ。つまり反省が必要ということで、それはすでに行っている。相手は木曜日に試合をしていて毒気を帯びていたように見えたが、私たちは試合が互角になるまで宿題をこなしていた」