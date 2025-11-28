Getty Images/Goal
ポステコグルー監督とロジャーズ監督、リーズの監督候補は二者択一か
12試合で7敗を喫したリーズは現在18位に沈んでおり、『talkSPORT』によれば、ダニエル・ファルケ監督の去就は不透明だ。
ノリッジ・シティ時代から続く同指揮官のプレミアリーグでの成績は、同リーグ史上50試合以上指揮した監督の中で最低の1試合平均獲得ポイント（0.61）を記録している。 マンチェスター・シティ、チェルシー、リヴァプールが控える今後3試合を前に、リーズは危機的状況に追い込まれつつある。
そんな中、かつてセルティック復活のカリスマ的立役者として称賛されたアンジェ・ポステコグルー監督が、予想外にもリーズの監督候補として浮上している。ノッティンガム・フォレストでの短期間で記録的な39日間の在任期間に終わった苦い経験は、彼のプレミアリーグでの評価を傷つけたかもしれないが、リーズの役員室内の支持者たちの心は揺るがしていない。 エランド・ロードの関係者らは、彼の攻撃的な戦術哲学に強く関心を示しており、それがクラブのアイデンティティに合致すると確信しているという。
先月、キャリア2度目となるパークヘッド退任を突然表明しセルティックサポーターを震撼させたブレンダン・ロジャーズ監督は、プレミアリーグ復帰を熱望していると報じられている。彼の退任を受け、セルティックのダーモット・デズモンド会長は「分裂を招き、誤解を招き、自己中心的な行動」と非難する激しい声明を発表した。
同氏はセルティック公式クラブウェブサイトで次のように述べた。
「ブレンダン・ロジャーズは本日、セルティックFC監督としての辞任を申し出た。彼の2度にわたる監督在任期間における貢献、特にクラブの現代史を形作る成功をもたらした功績を認めたい。しかし同時に、ここ数ヶ月の経緯に対する深い失望を表明せざるを得ない」
「2年前にブレンダンをセルティックに迎え入れた際、我々は彼を完全に信頼し、クラブを持続的な成功の新時代へ導く能力を確信していた。残念ながら、ここ数ヶ月の彼の行動とコミュニケーションは、その信頼を裏切るものだった。 6月、マイケル・ニコルソンと私は共に、クラブの全面的な支持と長期的なコミットメントを再確認するため、ブレンダンに契約延長を提案したい意向を伝えた。彼は検討して返答すると述べた。しかしその後の記者会見で、ブレンダンはクラブが契約延長を約束していないかのように示唆した。これは全くの虚偽である」
こうした不和にもかかわらず、ロジャーズ監督の指導者としての評価はほぼ損なわれていない。レスター時代にはFAカップ優勝と欧州カップ戦連続出場権獲得を達成し、2023年の終盤急落前までチームをけん引したからだ。
報道によれば、ポステコグルー監督はセルティックの監督職を含む、近い将来の監督復帰の可能性を私的に否定している。
感情的に消耗した数か月を経て、彼は次の決断を下す前に休息と充電のため、意図的に最前線のサッカーから距離を置いていると見られている。
多くのセルティックサポーターにとって、ポステコグルーは2年間で5つの国内タイトルをもたらし、クラブのプレースタイルに革命をもたらした愛される存在であり続けている。 しかし現時点では、彼は高圧的な環境に飛び込むよりも一時休止を選択する姿勢を示しており、リーズ移籍は全く確実とは言えない状況だ。
ファルケ監督はリーズをトップリーグに復帰させ、チームを安定させ、長期的なアイデンティティを確立するという明確な使命を帯びてエランド・ロードに赴任した。
しかしプレミアリーグは彼の戦術的硬直性と、トップリーグの激しさにまだ適応中のチームの限界を露呈させた。
リーズは攻守の切り替えで脆弱さを露呈し、創造性に欠け、自信も不足している。過密日程がこれらの問題をさらに悪化させている。 次の3試合が致命傷となる可能性が高い。
マンチェスター・シティ、チェルシー、リヴァプールという強豪との連戦は、浮上を目指すチームにとって容赦ない試練だ。驚異的な巻き返しがない限り、リーズの首脳陣はすでに覚悟している決断を下さざるを得なくなるだろう。
