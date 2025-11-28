ポステコグルー監督とロジャーズ監督、リーズの監督候補は二者択一か

先月、キャリア2度目となるパークヘッド退任を突然表明しセルティックサポーターを震撼させたブレンダン・ロジャーズ監督は、プレミアリーグ復帰を熱望していると報じられている。彼の退任を受け、セルティックのダーモット・デズモンド会長は「分裂を招き、誤解を招き、自己中心的な行動」と非難する激しい声明を発表した。

同氏はセルティック公式クラブウェブサイトで次のように述べた。

「ブレンダン・ロジャーズは本日、セルティックFC監督としての辞任を申し出た。彼の2度にわたる監督在任期間における貢献、特にクラブの現代史を形作る成功をもたらした功績を認めたい。しかし同時に、ここ数ヶ月の経緯に対する深い失望を表明せざるを得ない」

「2年前にブレンダンをセルティックに迎え入れた際、我々は彼を完全に信頼し、クラブを持続的な成功の新時代へ導く能力を確信していた。残念ながら、ここ数ヶ月の彼の行動とコミュニケーションは、その信頼を裏切るものだった。 6月、マイケル・ニコルソンと私は共に、クラブの全面的な支持と長期的なコミットメントを再確認するため、ブレンダンに契約延長を提案したい意向を伝えた。彼は検討して返答すると述べた。しかしその後の記者会見で、ブレンダンはクラブが契約延長を約束していないかのように示唆した。これは全くの虚偽である」

こうした不和にもかかわらず、ロジャーズ監督の指導者としての評価はほぼ損なわれていない。レスター時代にはFAカップ優勝と欧州カップ戦連続出場権獲得を達成し、2023年の終盤急落前までチームをけん引したからだ。