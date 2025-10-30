ロジャースの辞任後、セルティック復帰に対するポステコグルーの姿勢が明らかに

一方、わずか39歳でマッケナ氏はすでに注目すべき監督経歴を築いている。2021年にイプスウィッチ・タウンの指揮を執って以来、彼は連続昇格を指揮し、チームをリーグワンの無名な状態からプレミアリーグへと押し上げた。マンチェスター・ユナイテッド、ブライトン、さらにはチェルシーが彼と契約することを検討したという報道が浮上したとき、彼の評判はさらに高まった。だが、イプスウィッチの首脳陣はいかなるアプローチも受け入れる意思がなく、500万ポンド以上の補償金を要求していると伝えられている。今シーズン、イプスウィッチはチャンピオンシップに降格したにもかかわらず、マッケナ氏は2028年まで契約が続いている。サフォーク州のクラブは、彼がチームを直接昇格させる適任者であると確信しており、戦いなしに彼を手放す意図はない。

元セルティックのストライカーで率直な評論家のクリス・サットン氏は憶測について意見を述べ、『BBCラジオ5ライブ』で、たとえそれが今ではありそうにないように見えても、ファンはポステコグルー氏の復帰を歓迎するだろうと語った。

「実現する可能性はある。つまり、私は彼が戻ってくるのを見たいか？ええ、いずれはね、なぜダメなんだ？私はアンジボールを本当に楽しんだ。まあ、ブレンダンはシーズン終了時に去ると思う。もし彼（ポステコグルー）が来シーズンにうまく収まるなら、ビッグ・アンジが戻ってくるのを見たい。彼はセルティックで尊敬されている、彼がした仕事は素晴らしかった。アンジボール、なんというサッカーのブランドだ」

彼はまたXに投稿した。「結局、すべてブレンダンのせいだった。短期的にはマーティン・オニールとショーン・マロニーに幸運を。ビッグ・アンジを連れ戻せ🍀」