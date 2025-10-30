Getty Images Sport
ロジャースの辞任後、セルティック復帰に対するポステコグルーの姿勢が明らかに
『ザ・スコティッシュ・サン』によると、ポステコグルー監督はセルティックの監督職の候補から自らを除外したという。60歳の指揮官は、ノッティンガム・フォレストでの厳しい期間の後、充電するために、サッカーから完全に離れる休養を取っていると言われている。オーストラリア人監督は、感情的に要求の多い仕事に急いで飛び込むのではなく、騒音から離れ、次の章を慎重に検討したいと考えていると伝えられている。
ただ、彼はセルティックファンの間で今でも敬愛される存在だ。彼の攻撃的な「アンジボール」サッカーは、2021年から2023年の在任期間中に2つのリーグタイトル、2つのリーグカップ、そしてスコティッシュカップをもたらした。しかし、ポステコグルー氏の最近のキャリアの混乱が事態を複雑にしている。ヨーロッパリーグの優勝に導いたにもかかわらず、5月にトッテナムから解任された後、ポステコグルー氏はノッティンガム・フォレストでプレミアリーグに電撃復帰した。だが、これは悲惨な移籍となり、39日間の在任期間で8試合勝利なしという結果に終わり、最終的に解任された。
セルティックはマーティン・オニールを暫定監督として再任した。73歳の監督は、2000年代初頭にセルティックの時代を構築し、3つのプレミアシップ優勝を含む7つの主要タイトルを獲得した人物で、再びベンチに戻ってきた。一方、元セルティックの中盤選手で、かつてクラブの最も輝かしい地元出身スターの一人と見なされていたショーン・マロニー氏が、暫定体制の一員として招集された。現在、オニール監督が船を安定させる一方で、セルティックの首脳陣はクラブの長期的な将来を計画するのに忙しい。
テレグラフ』によると、セルティックはポステコグルー氏、ロビー・キーン氏、キーラン・マッケナ氏といった人気のある名前を含む3人の候補者リストを作成した。現在、ポステコグルー氏がこの職に興味がないと言われている一方で、争いはキーン氏とマッケナ氏の間で行われるべきだ。現在45歳のキーン氏のコーチとしての歩みは印象的だ。イスラエルのマッカビ・テルアビブで成功した後、ハンガリーの強豪フェレンツヴァーロシュの監督に就任した。そして彼の指導の下、クラブはリーグタイトルを獲得し、戦術的洞察力と選手管理スキルを持つ監督として評判を高めている。
一方、わずか39歳でマッケナ氏はすでに注目すべき監督経歴を築いている。2021年にイプスウィッチ・タウンの指揮を執って以来、彼は連続昇格を指揮し、チームをリーグワンの無名な状態からプレミアリーグへと押し上げた。マンチェスター・ユナイテッド、ブライトン、さらにはチェルシーが彼と契約することを検討したという報道が浮上したとき、彼の評判はさらに高まった。だが、イプスウィッチの首脳陣はいかなるアプローチも受け入れる意思がなく、500万ポンド以上の補償金を要求していると伝えられている。今シーズン、イプスウィッチはチャンピオンシップに降格したにもかかわらず、マッケナ氏は2028年まで契約が続いている。サフォーク州のクラブは、彼がチームを直接昇格させる適任者であると確信しており、戦いなしに彼を手放す意図はない。
元セルティックのストライカーで率直な評論家のクリス・サットン氏は憶測について意見を述べ、『BBCラジオ5ライブ』で、たとえそれが今ではありそうにないように見えても、ファンはポステコグルー氏の復帰を歓迎するだろうと語った。
「実現する可能性はある。つまり、私は彼が戻ってくるのを見たいか？ええ、いずれはね、なぜダメなんだ？私はアンジボールを本当に楽しんだ。まあ、ブレンダンはシーズン終了時に去ると思う。もし彼（ポステコグルー）が来シーズンにうまく収まるなら、ビッグ・アンジが戻ってくるのを見たい。彼はセルティックで尊敬されている、彼がした仕事は素晴らしかった。アンジボール、なんというサッカーのブランドだ」
彼はまたXに投稿した。「結局、すべてブレンダンのせいだった。短期的にはマーティン・オニールとショーン・マロニーに幸運を。ビッグ・アンジを連れ戻せ🍀」
セルティックが荒れ模様の数週間に備える中、すべての注目はマーティン・オニール監督とショーン・マロニー氏に向けられている。彼らは、セルティックがプレミアシップでファルカークを4-0で一蹴し、正しいスタートを切った。しかし、彼らの真価は次に試される。日曜日にハムデン・パークで宿敵レンジャーズとのスコティッシュ・リーグカップ準決勝でピッチに立つときだ。
