アルテタ監督の戦術を嘲笑？アーセナルに勝利したマンチェスター・UのディアロがSNSに容赦ない投稿
アルテタ監督率いるアーセナルは、マンチェスター・ユナイテッド戦でセットプレーから多くの脅威を見せたものの、それ以外の局面ではほとんど脅威を与えられなかった。
2位、3位との差が4ポイントに縮まったチームにとって、これは残念な傾向となっている。
今シーズン、アーセナルより多くの得点を挙げているのはマンチェスター・シティのみであり、アルテタ監督率いるチームは23試合で42得点を記録している。しかし攻撃陣の選手たちは個人として決定的なプレーに苦戦している。
高額の新契約を結んでいるブカヨ・サカは、全大会を通じた直近13試合でゴールを奪えていない。また、スウェーデン代表のストライカーであるヴィクトル・ギェケレシュはリーグ戦11試合でペナルティ以外のゴールを1つも決められず、ガブリエル・マルティネッリは過去リーグ戦13試合で無得点。 ノニ・マドゥエケはトップリーグ25試合で無得点、レアンドロ・トロサードは全大会通算11試合で1得点にとどまっている。
セットプレーは、アーセナルにとって信頼性の高い得点源であり続けており、今シーズンは26ゴールを記録。ヨーロッパのトップ5リーグの中で最高の得点力となっている。しかし、セットプレーに過度に依存しすぎる危険にさらされていることも確かだ。
ユナイテッドがエミレーツから勝ち点3を持ち帰った後、アマドはこの点を即座に指摘した。マテウス・クーニャが87分に驚異的な決勝点を奪取。そのわずか3分前にはミケル・メリノがコーナーキックから押し込み同点に追いついていた。
アマドはSNSで次のように発信した。
「君の望みはコーナーキックだけだろ」
笑い顔の絵文字を添え、試合終了結果のグラフィックと「黙れ」の絵文字と共に「謙虚になれ、ガキ」と続けた。これは試合前の「アーセナルが4-0で勝つ台本送られてきた」という投稿への返信だった。
アーセナル戦で激闘の末に勝利を収めたユナイテッドにおいて、アマドは再び印象的なプレーを見せた。
同選手はマンチェスター・シティとのダービー戦で見事な勝利を収めた試合でもフル出場を果たしている。暫定指揮官マイケル・キャリックは、アマドを得意のサイドポジションで起用し、ブライアン・エンベウモを9番として配置。これにより高額移籍金で獲得したストライカー、ベンジャミン・シェシュコはベンチ入りを余儀なくされている。
キャリック監督は、就任早々2試合で優勝候補を破った後、トップ4入りが現実味を帯びたかとの記者質問にこう答えた。
「我々の立場から言えば、次の試合に向けて前進するだけだ。チームとして活動してまだ2週間も経っていない。本当に重要なのは、良い習慣とルーティンを積み重ねること。選手たちはその点で素晴らしい働きを見せてくれている。 あまり先を見据えるべきではないと思う。少なくとも我々はそうしない。フラム戦を控えた今週は重要な週だ。結果を出せば、最終的な順位はついてくる」
「当たり前の話だが、先を見過ぎると痛い目を見る。だから我々は週ごと、試合ごとに臨んできた。今後もその姿勢は変わらない。ただこの勢いを維持し、感情を、エネルギーを、自信を活かす必要がある。 謙虚さを忘れず、この二つの大きな結果をどう成し遂げたかを理解すべきだ。簡単には手に入らないものだから、この勢いを保ち、封じ込めて再び活用しなければならない」
今シーズン残りの日程で国内カップ戦や欧州大会の予定がないユナイテッドは、フラムとトッテナムとのホームゲームを連戦する。順位表では4位に浮上し、チェルシーを1ポイント上回り、前回王者リヴァプールとは2ポイント差をつけた。
