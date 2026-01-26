アルテタ監督の戦術を嘲笑？アーセナルに勝利したマンチェスター・UのディアロがSNSに容赦ない投稿

アーセナル戦で激闘の末に勝利を収めたユナイテッドにおいて、アマドは再び印象的なプレーを見せた。

同選手はマンチェスター・シティとのダービー戦で見事な勝利を収めた試合でもフル出場を果たしている。暫定指揮官マイケル・キャリックは、アマドを得意のサイドポジションで起用し、ブライアン・エンベウモを9番として配置。これにより高額移籍金で獲得したストライカー、ベンジャミン・シェシュコはベンチ入りを余儀なくされている。

キャリック監督は、就任早々2試合で優勝候補を破った後、トップ4入りが現実味を帯びたかとの記者質問にこう答えた。

「我々の立場から言えば、次の試合に向けて前進するだけだ。チームとして活動してまだ2週間も経っていない。本当に重要なのは、良い習慣とルーティンを積み重ねること。選手たちはその点で素晴らしい働きを見せてくれている。 あまり先を見据えるべきではないと思う。少なくとも我々はそうしない。フラム戦を控えた今週は重要な週だ。結果を出せば、最終的な順位はついてくる」

「当たり前の話だが、先を見過ぎると痛い目を見る。だから我々は週ごと、試合ごとに臨んできた。今後もその姿勢は変わらない。ただこの勢いを維持し、感情を、エネルギーを、自信を活かす必要がある。 謙虚さを忘れず、この二つの大きな結果をどう成し遂げたかを理解すべきだ。簡単には手に入らないものだから、この勢いを保ち、封じ込めて再び活用しなければならない」