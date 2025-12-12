Getty Images Sport
モラタが深刻な負傷。コモは長期間のストライカー不在に直面へ
セスク・ファブレガス監督は、冬休みに向けて大きな頭痛の種を抱えることになった。コモの夏の目玉選手が深刻な筋肉の負傷を負ったことを確認したからだ。モラタは最近のサン・シーロでのインテル戦の前半、コーナーフラッグ付近での接触プレー後に太ももを押さえながら負傷退場した。
クラブの公式声明によると、検査の結果「左太ももの長内転筋の高度損傷」と発表した。クラブは復帰時期について明確なタイムラインを示すことは避けたが、イタリアの報道では、このスペイン人選手が少なくとも2か月は離脱すると示唆されている。彼はコモが順位を上げようとする中で重要な試合を欠場する見込みで、復帰予定日は2026年2月中旬とされている。それまでにミランとの2試合、ラツィオ戦、アタランタ戦が予定されている。
モラタはインスタグラムで、この最新の怪我への落胆を表明した。
「物事が期待通りに進まないとき、ベストを尽くしても目指す場所に到達できないとき、フラストレーションが重くのしかかりる。そして今、その上にこのケガだ。しかし、このような瞬間でも、僕は幸運だと感じている。チームメイトのおかげで、クラブのおかげで、素晴らしいファンのおかげで。僕は回復し、立ち上がり、僕たちのすべての目標達成を助けるために戻ってくるよ」
今回の負傷は、33歳の彼にとってスタディオ・ジュゼッペ・シニガリアでの悪夢のようなスタートをさらに悪化させるものだ。エリートレベルの経験とゴールを提供するために獲得されたモラタだが、リズムを見つけるのに苦労し、クラブでの最初の15試合(うち8試合は先発出場)で得点を挙げられていない。
彼の獲得は、この野心的なクラブにとって大成功となるはずだった。移籍劇は夏の話題の一つで、モラタは当初ミランからガラタサライにレンタル移籍していた。複雑な三者間交渉が行われ、トルコの強豪クラブはローン契約を早期終了するための補償金を要求した。最終的にミランは彼を解放するための費用の支払いに同意し、かつてチェルシーやスペイン代表のチームメイトだったファブレガス監督のもと、コモに加入することができた。
モラタの離脱により、ファブレガス監督は当面の間、チーム編成を見直すことを余儀なくされる。ゴール獲得の負担は、今シーズン3得点を挙げているアナスタシオス・ドゥヴィカスに降りかかる可能性が高く、クラブは最も知名度の高い選手なしで忙しい年末年始の時期を乗り切らなければならない。診断が悪化すれば、コモは1月の移籍市場に参入せざるを得なくなる可能性もあり、モラタはコモのユニフォームでの初ゴールを待ちながらスタンドから観戦することになるだろう。その待ち時間は新年まで続くことになる。
コモはリーグ6位で、首位のミランとナポリに7ポイント差をつけられている。次戦は月曜日に4位のローマと対戦する。先週のインテルとの0-4の敗戦は、今シーズンわずか2度目の敗北で、前回の敗戦はシーズン2試合目のボローニャ戦での0-1だった。
