モラタが深刻な負傷。コモは長期間のストライカー不在に直面へ

セスク・ファブレガス監督は、冬休みに向けて大きな頭痛の種を抱えることになった。コモの夏の目玉選手が深刻な筋肉の負傷を負ったことを確認したからだ。モラタは最近のサン・シーロでのインテル戦の前半、コーナーフラッグ付近での接触プレー後に太ももを押さえながら負傷退場した。

クラブの公式声明によると、検査の結果「左太ももの長内転筋の高度損傷」と発表した。クラブは復帰時期について明確なタイムラインを示すことは避けたが、イタリアの報道では、このスペイン人選手が少なくとも2か月は離脱すると示唆されている。彼はコモが順位を上げようとする中で重要な試合を欠場する見込みで、復帰予定日は2026年2月中旬とされている。それまでにミランとの2試合、ラツィオ戦、アタランタ戦が予定されている。