ミラン指揮官アッレグリが素直な思い「最初の35分間は、我々がリードを許すはずだった」

ジョヴァンニ・ガレオーネの訃報という悲しい知らせで幕を開けた特別な日曜日。心臓の弱い人には向かない試合が続いたが、マッシミリアーノ・アッレグリには、サッカーの師匠の死後も、控えめながらも喜ぶ理由が少なくとも一つあった。

リヴォルノ出身の監督は、ミランがローマに1-0で勝利した試合の分析に加え、84歳で逝去した師匠について、サッカーの学習過程において自分にとってほぼすべてであった人物として追憶を語った。

以下は、アッレグリが『DAZN』のマイクに向けて語ったコメントである。