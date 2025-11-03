ミラン指揮官アッレグリが素直な思い「最初の35分間は、我々がリードを許すはずだった」

ジョヴァンニ・ガレオーネの訃報という悲しい知らせで幕を開けた特別な日曜日。心臓の弱い人には向かない試合が続いたが、マッシミリアーノ・アッレグリには、サッカーの師匠の死後も、控えめながらも喜ぶ理由が少なくとも一つあった。
リヴォルノ出身の監督は、ミランがローマに1-0で勝利した試合の分析に加え、84歳で逝去した師匠について、サッカーの学習過程において自分にとってほぼすべてであった人物として追憶を語った。
以下は、アッレグリが『DAZN』のマイクに向けて語ったコメントである。
「最初の35分間、ローマがリードするに値した。我々はプレーができず、すべてを間違えた。おそらくバルテサギをもっと下げるべきだった。1-0になった後、守備の配置を改善した。後半は良い形で戻り、追加点を奪うチャンスを何度も作った」
「今夜は相手のプレッシャーで、序盤は複雑なアプローチを余儀なくされた。 4人のミッドフィールダーをピッチ全体に広げて配置し、中盤にプレッシャーをかけることに成功した。チームはこうした試合を通じて自信を高めなければならない。サン・シーロでプレーするのは容易なことではない。様々な選手の欠場により、複数の選手を試す機会があった」
「レオンもエンクンクも良い試合をした。こうした特徴を持つ選手がいるなら、前線のチームを整備すべきだ。彼らはさらに成長できる。重要なのはエリアを埋めることであり、今夜はそれを実現した」
「私にとって悲しい日だ。ガレオーネ監督とはとても親しかった。1991年にパヴィアからペスカーラに移籍した時、30分の練習の後、監督は私にこう言った。『サッカーをやりたいなら、攻撃的ミッドフィールダーではなく、中央のミッドフィールダーをやらなければならない』と 。監督は私に多くのことを教えてくれた。守備の概念はすべて監督から学んだ」