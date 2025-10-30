Getty Images Sport
ガルナチョがチェルシー移籍後に厳しいメッセージを受ける「自分に酔いすぎている」
ロンドンでのアレハンドロ・ガルナチョの生活は、チェルシーファンが期待したような活躍やゴールで爆発的に始まったわけではない。8月の加入以来、アルゼンチン人選手は7試合でわずか331分しかプレーしていない。先週末のサンダーランド戦で初ゴールを決めた。
彼の問題はマンチェスターで生まれたもので、彼の台頭は一連の規律違反と態度の問題によって損なわれていた。『ザ・サン』によると、ブルーノ・フェルナンデス、カゼミーロ、ハリー・マグワイアといったベテラン選手たちが、彼の利己的な姿勢とチームスピリットの欠如について何度も彼を問いただしたという。そして、マンチェスター・ユナイテッドのアモリム監督との衝突が、最終的に彼の運命を決定づけた。プルゼニへの遠征中の物議を醸す事件により、ポルトガル人監督はガルナチョがロッカールームの結束を損なっていると確信した。1月までに彼をトップチームの練習から追放する決定が下され、クラブの悪名高い「爆弾部隊」の一員となることを余儀なくされた。そして、夏の間にチェルシーが声をかけ、彼は売却された。
- Getty
ガルナチョに代表デビューの機会を与えたアルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督は、2024年11月以降、彼を代表チームに選出していない。そして、1986年ワールドカップ優勝メンバーだったルジェリ氏は、才能だけではガルナチョのキャリアを救うには不十分だと警告した。
『TNTスポーツ』のインタビューで、彼は次のように述べた。
「彼は他の誰よりも優れているわけではない。君はサッカー選手だ、それを楽しめ。しかし、自分に酔いすぎてはいけない。それは無意味だ、なぜなら多くのものを失うことになるからだ。誰かが彼を現実に引き戻す必要がある。代表チームは彼を招集していない。もし彼が以前のように地に足をつけて戻ってくれば、再び招集されるだろう。なぜなら、彼はピッチ上では驚異的な選手だからだ」
ガルナチョはチェルシーでボールを蹴る前に、あらゆる間違った理由で再び見出しを飾ることになった。登録が遅れたため、フラム戦には名を連ねることができなかったが、フォワードはスタンフォード・ブリッジのVIPボックスまで足を運び、スタンドからチームメイトを応援した。しかし、『スカイ』のカメラは、この若きスターが試合開始わずか数分後、実際の試合を見る代わりに携帯電話をスクロールしている様子を捉えた。これは新加入選手にとって良くないアピールとなり、ジェイミー・キャラガー氏は嫌悪感を隠さなかった。
「何が気に入らなかったか分かるか？（フラム戦の）試合を見たか？カメラがスタンドの人々を映したとき、試合が進行中なのに彼らが携帯電話をいじっているんだ。我慢できない。それに、彼だけじゃないことは言っておくが、我慢できないんだ。だから、チェルシーにとって重要な試合中に携帯電話をいじっていたことは減点だ」
元チェルシー監督のロベルト・ディ・マッテオ氏も、ガルナチョが自身の潜在能力を最大限に発揮するためには、素早く「学び、成熟する」必要があると示唆した。
「彼が多大な可能性を持っていることは分かる。もし彼が成長し発展し、自分が思っている選手、そして私たち全員が彼がなれることを期待している選手になることができれば、その価格で彼を獲得したのは掘り出し物になる。しかし、彼はまだ21歳と若いことを忘れてはいけない。だから、人間としても、サッカー選手としても、まだ学び、成熟する必要がある。若いときは間違いを犯すこともある。彼はそこから学ぶ必要があるだけだ。彼は良い上下関係のあるチームに入ってきている。彼らは彼の可能性を実現するのを助けることができる。私は彼がチェルシーで波風を立てることはできないと思う。良いグループ、良いチーム環境がある。また、監督はチームをしっかりと掌握している」
- Getty Images Sport
ボールを持ったときのガルナチョの資質を疑う人は多くない。しかし、これまでの彼の若いキャリアの物語は、チャンスを逃し、自らを傷つけてきたものだった。明るく燃え上がったものの、自分自身の誇大宣伝を信じたために消えてしまった若きスターたちが何人もいる。ガルナチョは、数年後にそのリストに載らないようにしなければならない。チェルシーはウルブズに僅差で勝利してカラバオカップを勝ち進み、次はトッテナムとのプレミアリーグが控えている。ガルナチョはそこでマレスカ監督を感心させることができるだろうか。
広告