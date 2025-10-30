ガルナチョがチェルシー移籍後に厳しいメッセージを受ける「自分に酔いすぎている」

ガルナチョはチェルシーでボールを蹴る前に、あらゆる間違った理由で再び見出しを飾ることになった。登録が遅れたため、フラム戦には名を連ねることができなかったが、フォワードはスタンフォード・ブリッジのVIPボックスまで足を運び、スタンドからチームメイトを応援した。しかし、『スカイ』のカメラは、この若きスターが試合開始わずか数分後、実際の試合を見る代わりに携帯電話をスクロールしている様子を捉えた。これは新加入選手にとって良くないアピールとなり、ジェイミー・キャラガー氏は嫌悪感を隠さなかった。

「何が気に入らなかったか分かるか？（フラム戦の）試合を見たか？カメラがスタンドの人々を映したとき、試合が進行中なのに彼らが携帯電話をいじっているんだ。我慢できない。それに、彼だけじゃないことは言っておくが、我慢できないんだ。だから、チェルシーにとって重要な試合中に携帯電話をいじっていたことは減点だ」

元チェルシー監督のロベルト・ディ・マッテオ氏も、ガルナチョが自身の潜在能力を最大限に発揮するためには、素早く「学び、成熟する」必要があると示唆した。

「彼が多大な可能性を持っていることは分かる。もし彼が成長し発展し、自分が思っている選手、そして私たち全員が彼がなれることを期待している選手になることができれば、その価格で彼を獲得したのは掘り出し物になる。しかし、彼はまだ21歳と若いことを忘れてはいけない。だから、人間としても、サッカー選手としても、まだ学び、成熟する必要がある。若いときは間違いを犯すこともある。彼はそこから学ぶ必要があるだけだ。彼は良い上下関係のあるチームに入ってきている。彼らは彼の可能性を実現するのを助けることができる。私は彼がチェルシーで波風を立てることはできないと思う。良いグループ、良いチーム環境がある。また、監督はチームをしっかりと掌握している」