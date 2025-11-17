Getty Images
シアラーがマン・Uのシェシュコ獲得による高額支払いを批判「大きなことは期待していない」
マンチェスター・Uは前回の移籍市場でシェシュコの移籍を長い間追い求め、8月についにライプツィヒに7400万ポンド（約150億7000万円）を支払うことに合意して獲得した。高評価を受けるシェシュコは、2024-25シーズンの悪夢のようなシーズンの後、得点不足の問題を解決したいと必死だったクラブにとって、優先的な移籍ターゲットだった。
ただ、シェシュコはまだ高額な移籍金に見合った活躍をしていない。プレミアリーグでわずか2得点しか記録しておらず、クラブが行った11試合のうち6試合でしか先発出場していない。最新のトッテナム戦では、ルベン・アモリム監督が58分にシェシュコを投入したが、ミッキー・ファン・デ・フェンからの激しいタックルの後、試合終盤にピッチを去ることになった。
試合終了後、アモリム監督はストライカーの状態について懸念を表明し、彼のフォームについての質問は無視した。
「それは今、最大の懸念事項ではない。それは起こることで、特にストライカーではそうだ。私はケガのほうがより心配だ。膝のケガなので、わからない。より良いチームになるためにはベンが必要。全くわからない。膝のケガなので、決して分からないんだ」
ニューカッスルのレジェンドであるシアラー氏は『ベットフェア』の取材でシェシュコの苦戦について語り、マンチェスター・Uが彼の移籍に多額の費用を費やしたことを批判した。
「ユナイテッドにとってもっと良くならなければならない選手の一人がベンヤミン・シェシュコだ。彼らは彼に7000万ポンド余りを支払った。それは多額の金額だった。市場価格だとは分かっているが、高すぎた。彼は厳しいスタートを切っており、正直に言って、彼から大きなことは期待していない。彼は良い選手だと思うが、それ以上だとは確信していない。彼はこれまでにもう2、3ゴールは決めるべきだった。彼にとっては厳しいスタートとなっており、特にユナイテッドが支払った金額を考えるとそうだ」
トッテナム戦でのケガの後、シェシュコは代表戦期間中の出場を除外され、ワールドカップ予選でスロベニア代表としてプレーできなかった。シェシュコのケガとフォームの苦戦について代表監督のマチャズ・ケク氏は記者団にこう語った。
「マンチェスター・ユナイテッドのような偉大なクラブに対して最大限の敬意を払うが、我々はまだ正式には何も受け取っていない。書類も文書もない。それらを受け取りたいと確実に思っている。我々の医療チームにも見てもらいたい。我々のドクターはこの分野の専門家だ。このポジションに誰でもいいという人を置いているわけではない。もちろん、コメントはできないが、ある程度の情報は持っており、もちろんベニとも連絡を取っている。正式には全く何も知らないので、何も言えないね」
「ユナイテッドは我々の陣営の誰にも連絡していない。もちろん、私は選手を心配している。私にとって重要なのは彼の健康だけだ。我々はそのために何でもする準備ができており、わずかでもリスクがあれば誰もフィールドに送り出したことはない。しかし、代表チームは非常に特別なものであり、私は全員から最大限の敬意を期待している。スロベニアはそれに値する。相手がイングランドのような強豪であり、プレミアリーグのような並外れたものであってもだ。結局のところ、イングランドがスロベニアを破ったのはかなり前のことであり、それ自体が我々について何かを物語っている」
現在22歳のシェシュコは膝に関して複数の検査を受けた。クラブは彼が深刻なケガを避けたと確信しており、ストライカーは迅速に回復すると考えている。ただ、アモリム監督が代表戦期間後の11月24日のエヴァートン戦で、シェシュコをスカッドに残すかどうかはまだわからない。
