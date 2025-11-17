シアラーがマン・Uのシェシュコ獲得による高額支払いを批判「大きなことは期待していない」

マンチェスター・Uは前回の移籍市場でシェシュコの移籍を長い間追い求め、8月についにライプツィヒに7400万ポンド（約150億7000万円）を支払うことに合意して獲得した。高評価を受けるシェシュコは、2024-25シーズンの悪夢のようなシーズンの後、得点不足の問題を解決したいと必死だったクラブにとって、優先的な移籍ターゲットだった。

ただ、シェシュコはまだ高額な移籍金に見合った活躍をしていない。プレミアリーグでわずか2得点しか記録しておらず、クラブが行った11試合のうち6試合でしか先発出場していない。最新のトッテナム戦では、ルベン・アモリム監督が58分にシェシュコを投入したが、ミッキー・ファン・デ・フェンからの激しいタックルの後、試合終盤にピッチを去ることになった。

試合終了後、アモリム監督はストライカーの状態について懸念を表明し、彼のフォームについての質問は無視した。

「それは今、最大の懸念事項ではない。それは起こることで、特にストライカーではそうだ。私はケガのほうがより心配だ。膝のケガなので、わからない。より良いチームになるためにはベンが必要。全くわからない。膝のケガなので、決して分からないんだ」