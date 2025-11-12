シアラーがヴォルテマーデがニューカッスルにとって「問題」である理由を説明「欠けているのはハイプレスとエネルギー」

ニューカッスルは2024-25シーズンに素晴らしい成績を収め、カラバオカップを制覇して70年間のタイトル不在に終止符を打ち、プレミアリーグで5位に入ってチャンピオンズリーグ出場権を獲得した。

ただ、今季の国内リーグでの成績は急落しており、最近ではブレントフォードに1-3の敗戦を喫した。

エディ・ハウ監督は選手たちのピッチ上でのメンタリティに疑問を呈しており、月初めのウェストハムでのアウェー敗戦後に次のように語った。

「ダイナミズムがなかった。フィジカルとエネルギーが欠けていた。早い時間帯に得点して試合を支配できたはずだが、そうせず、手放してしまった。近年見てきたニューカッスルのチームらしくなかった。ボディランゲージ、ピッチ上での団結心、たくさんの細かいことが欠けていた。それは僕たちが精神的に必要な状態にいなかったことの副産物だった」