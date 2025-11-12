Getty Images
シアラーがヴォルテマーデがニューカッスルにとって「問題」である理由を説明「欠けているのはハイプレスとエネルギー」
ニューカッスルは2024-25シーズンに素晴らしい成績を収め、カラバオカップを制覇して70年間のタイトル不在に終止符を打ち、プレミアリーグで5位に入ってチャンピオンズリーグ出場権を獲得した。
ただ、今季の国内リーグでの成績は急落しており、最近ではブレントフォードに1-3の敗戦を喫した。
エディ・ハウ監督は選手たちのピッチ上でのメンタリティに疑問を呈しており、月初めのウェストハムでのアウェー敗戦後に次のように語った。
「ダイナミズムがなかった。フィジカルとエネルギーが欠けていた。早い時間帯に得点して試合を支配できたはずだが、そうせず、手放してしまった。近年見てきたニューカッスルのチームらしくなかった。ボディランゲージ、ピッチ上での団結心、たくさんの細かいことが欠けていた。それは僕たちが精神的に必要な状態にいなかったことの副産物だった」
ニューカッスルのレジェンドであるシアラー氏は、『Betfair』にポジションへの圧力が高まる中でハウ監督を擁護し、夏に加入したヴォルテマーデがチームのバランスを崩していると見解を示した。
「監督は常に結果を出すプレッシャーにさらされていると思うが、エディ・ハウがニューカッスルで成し遂げた仕事と、カラバオカップで達成したこと、トロフィーを考えると、彼には多くの信頼貯金があると思う。私が注目するのは、エディのニューカッスルのチームは常にエネルギーに満ち、対戦相手にとってタフで、相手にスペースを与えないことだった。それがアウェーでの試合で欠けており、ホームでの成績でもそうだ。私にとって欠けているのは、ハイプレスとエネルギーだ」
「以前も言ったが、ニック・ヴォルテマーデは足元のボールさばきは優れているが、ニューカッスルにとって問題なんだ。なぜなら彼は最速ではなく、プレスできず、裏へ走り込まない。エディのチームは常にそれをやってきた。アレクサンデル・イサクやカラム・ウィルソンがやっていたことを見てほしい。彼らは皆プレスして裏へ走り込んだ。しかしこの選手はそれができず、それがニューカッスルにとって問題なんだ」
元ニューカッスルのティム・クルル氏も監督を擁護し、『Sky Sports』に次のように語った。
「私はエディの大ファンで、彼は単独でクラブとあの街の人々の期待を変えたと思う。つまり、彼はこのクラブが今までに持ったレジェンド的な監督の一人として語り継がれるだろう。もちろん、4月以来アウェーで勝利していないのは十分ではなく、批判もあるかもしれないが、結局のところ、数年前にファンに、トロフィーを手に入れてチャンピオンズリーグに挑戦し、トップクラスの大会で全力を尽くすことを尋ねたら、彼らはそれにサインしたと思う」
シアラー氏からの批判にもかかわらず、ヴォルテマーデは書類上ではプレミアリーグのチームにとって成功した獲得であることが証明されている。このドイツ人ストライカーは夏にシュトゥットガルトから移籍して以来、公式戦で17試合に出場して7ゴールを記録。リーグ戦では8試合で4ゴールを挙げている。彼は11月22日のマンチェスター・シティとのホームゲームで再び得点を目指すだろう。
