AFP
アヤックスが元アーセナルの冨安健洋をフリー移籍で獲得
冨安のロンドンでの時間は、繰り返される体調不良に大きく影響を受け、2月の膝の手術により2024-2025シーズンのほとんどを欠場することとなった。2021年にボローニャから移籍して以来、彼はアーセナルで合計84試合に出場した。冨安は来年6月まで有効な6か月の「実力証明」契約をアヤックスと結んでおり、報道によると、彼の収入は出場試合数に連動するという。この取り決めは、オランダの強豪にとってリスクを最小限に抑えながら、選手には健康になった後の安定した出場時間への明確な道を提供する。
アーセナルを去る際、彼はインスタグラムに次のように投稿した。
「忘れられない4年間の後、この素晴らしいクラブに別れを告げる時が来ました。明らかに、言いたいことはたくさんありますが、皆さんに最も伝えたいことは、ただ、皆さんが私に与えてくれた愛に感謝するということです。ありがとう、そしてすべてがうまくいきますように。トミ」
- Getty Images Sport
現在はトレーニングに復帰している、右サイドバックまたはセンターバックでプレーできる多才なディフェンダーは、試合勘を取り戻し、2026年ワールドカップを前に日本代表への復帰を目指している。アヤックスのテクニカルディレクターであるマリン・ボイカー氏は、冨安の経験とチームの比較的若いスカッドにバランスをもたらす能力を称賛し、この獲得を評価した。この移籍はアメリカ、カナダ、メキシコで開催される大会を控えた選手と、クラブの両方にとって戦略的な機会と見られている。
ボイカー氏は自身の見解を明かした。
「健洋はいくつかのトップリーグで豊富な経験を持つ優れたディフェンダーであることを証明してきた。彼はインテリジェントで両足が使えるディフェンダーだ。スカウト部門とコーチングスタッフと一緒に、ここ数週間、彼の多くの映像を見てきたが、全員が熱狂している。彼の怪我歴も重要な考慮事項だった。当初から、彼は回復に懸命に取り組んでおり、医療スタッフが徹底的に評価した。労働許可証が最終決定されれば、彼はすぐにグループトレーニングに参加できる。試合勘を取り戻す必要はあるけど、彼の経験を考えると、ほぼすぐにそれを取り戻すだろうと信じている。契約面でも、協力関係を築くための良い方法を見つけた。全体として、健洋によって、短期的には比較的若いが非常に才能のある私たちのスカッドにより多くのバランスをもたらすことができる選手を獲得したと期待しているよ」
- AFP
冨安は、クラブが苦境にある中でアヤックスに到着した。最近の結果の上昇にもかかわらず、クラブは監督の交代とヨーロッパでの残念な結果で特徴づけられる、ひどいシーズンの幕開けを耐えてきた。エールディビジでは、アヤックスは現在3位だが、首位のPSVから14ポイントも離れている。チャンピオンズリーグでの結果はさらに悪く、アムステルダムのチームはこれまでの6試合中5試合で敗北し、36チームのリーグフェーズで34位に位置しているが、最近カラバフに4-2で勝利を収めた。
ピッチ外では、クラブは2025年11月にヨン・ハイティンハ監督を解任し、フレッド・グリムを暫定監督に任命した。ファンの不満も問題となっており、フローニンゲンとの試合前に花火が打ち上げられたため、試合が中止された。試合が中止された後、クラブの声明は次のように述べた。
「アヤックスは今夜スタジアムで起こったことを全く言語道断だと考えている。何らかの形で影響を受けたすべての人に謝罪する。観客と選手の安全が危険にさらされた。それは受け入れられない。私たちはこの不正行為から明確に距離を置く。花火はスタジアムにふさわしくない」
広告