アヤックスが元アーセナルの冨安健洋をフリー移籍で獲得

冨安のロンドンでの時間は、繰り返される体調不良に大きく影響を受け、2月の膝の手術により2024-2025シーズンのほとんどを欠場することとなった。2021年にボローニャから移籍して以来、彼はアーセナルで合計84試合に出場した。冨安は来年6月まで有効な6か月の「実力証明」契約をアヤックスと結んでおり、報道によると、彼の収入は出場試合数に連動するという。この取り決めは、オランダの強豪にとってリスクを最小限に抑えながら、選手には健康になった後の安定した出場時間への明確な道を提供する。

アーセナルを去る際、彼はインスタグラムに次のように投稿した。

「忘れられない4年間の後、この素晴らしいクラブに別れを告げる時が来ました。明らかに、言いたいことはたくさんありますが、皆さんに最も伝えたいことは、ただ、皆さんが私に与えてくれた愛に感謝するということです。ありがとう、そしてすべてがうまくいきますように。トミ」

