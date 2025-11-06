アヤックスがハイティンハを解任！首位フェイエノールトと8ポイント差でクラブが決断

木曜日の朝、アヤックスは簡潔な声明でハイティンハの退任を発表した。声明には次のように記された。

「アヤックスはヨン・ハイティンハを即時解任した。監督契約は2027年6月30日までだったが、今回解除されることになった。アシスタントコーチのマルセル・カイザー氏についても同様だ」

テクニカルディレクターのアレックス・クローエス氏は、感情的にクラブの失望を語った。

「非常に苦しい決断だ。しかし、この数ヶ月を振り返ると、我々が思い描いていたものとはかなり違う結果になったと言わざるを得ない。進歩があまりにも少なく、不必要に勝ち点を落としてきた。新しい監督が変化を遂げたチームと共に働くには時間がかかることは理解している。我々はヨンに時間を与えたが、チームを率いる別の人物を任命することがクラブにとって最善だと考えている」

クローエス氏自身も辞任を申し出たが、アヤックスの理事会は彼に続投を「強く要請」した。

「私の契約はシーズン終了まで続く。もしクラブがそれより早く新しいテクニカルディレクターを任命すれば、その時点で職務を引き継ぐ」

ハイティンハ退任後、アヤックスは正式な後任が決まるまで、クラブのDNAをよく知る安定した手腕を持つフレッド・グリム氏に舵取りを任せることにした。「アヤックスは新監督を探している。それまでの間、フレッド・グリムがハイティンハの職務を引き継ぐ」とクラブは発表した。