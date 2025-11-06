AFP
アヤックスがハイティンハを解任！首位フェイエノールトと8ポイント差でクラブが決断
木曜日の朝、アヤックスは簡潔な声明でハイティンハの退任を発表した。声明には次のように記された。
「アヤックスはヨン・ハイティンハを即時解任した。監督契約は2027年6月30日までだったが、今回解除されることになった。アシスタントコーチのマルセル・カイザー氏についても同様だ」
テクニカルディレクターのアレックス・クローエス氏は、感情的にクラブの失望を語った。
「非常に苦しい決断だ。しかし、この数ヶ月を振り返ると、我々が思い描いていたものとはかなり違う結果になったと言わざるを得ない。進歩があまりにも少なく、不必要に勝ち点を落としてきた。新しい監督が変化を遂げたチームと共に働くには時間がかかることは理解している。我々はヨンに時間を与えたが、チームを率いる別の人物を任命することがクラブにとって最善だと考えている」
クローエス氏自身も辞任を申し出たが、アヤックスの理事会は彼に続投を「強く要請」した。
「私の契約はシーズン終了まで続く。もしクラブがそれより早く新しいテクニカルディレクターを任命すれば、その時点で職務を引き継ぐ」
ハイティンハ退任後、アヤックスは正式な後任が決まるまで、クラブのDNAをよく知る安定した手腕を持つフレッド・グリム氏に舵取りを任せることにした。「アヤックスは新監督を探している。それまでの間、フレッド・グリムがハイティンハの職務を引き継ぐ」とクラブは発表した。
アヤックスが、かつてクラブの黄金時代を築いたエリック・テン・ハーグ監督との大型復帰劇を画策しているという報道が出ている。『アルヘメーン・ダハブラット』によると、クローエス氏は今週初めにハイゼンでテン・ハーグ監督と会談したとのこと。単なる「コーヒーミーティング」と説明されているが、そのタイミングは意味深だ。
現在55歳のテン・ハーグ監督は、ヨハン・クライフ・アレナで今も尊敬される存在だ。2018年から2022年の間、彼はアヤックスを世界的なクラブに変えた。エールディビジ3連覇、KNVBカップ2回優勝を成し遂げ、忘れられない2019年のチャンピオンズリーグの快進撃を演出した。レアル・マドリーやユヴェントスを撃破し、準決勝でトッテナムに敗れるまでの躍進は伝説となった。
彼の監督下で、クラブはハイプレスで恐れ知らずのフットボールの象徴となり、フレンキー・デ・ヨング、マタイス・デ・リフト、ドニー・ファン・デ・ベークといった世界クラスのスターを輩出した。彼の復帰は、数ヶ月にわたる不安定さと混乱から秩序を取り戻す唯一の道だとクラブ内では見られている。
昨年、マンチェスター・ユナイテッドを離れ、レヴァークーゼンでの短期間の悪夢のような期間を経たテン・ハーグ監督だが、意外にも引く手あまただ。『ESPN』によると、オランダ人監督は最近ヴィトール・ペレイラ氏を解任したウォルバーハンプトンとの「話し合いに興味を持っている」とのことだ。
ウルブズは長期的なリーダーを探しており、すでにゲイリー・オニール元監督と非公式な話し合いを持った。だが、彼は辞退した。しかし、ウォルバーハンプトンの幹部は、マイケル・キャリック（44歳）やロブ・エドワーズ（42歳）といった若くて革新的な監督を、チーム再建のリーダーとして好んでいるとも伝えられている。
ハイティンハの退任で当面の緊張は和らぐかもしれないが、クローエス氏は決して安泰ではない。彼自身の将来も、補強と戦略に関する数ヶ月にわたる批判の後、風前の灯だ。
アヤックスは日曜日にユトレヒトへ遠征するが、この試合には突然大きな重みがかかっている。勝利以外の結果はクラブをさらなる危機に陥れ、テン・ハーグ監督との交渉を加速させる可能性がある。もし元ユナイテッド監督が最終的に古巣に戻ることになれば、突然アイデンティティを見失っているクラブを復活させるという困難な任務が待っている。
