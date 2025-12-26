Getty/GOAL
アフリカ・ネーションズカップ2025の試合日程・順位表・出場チーム
アフリカ・ネーションズカップ｜試合日程
ラウンド 試合日 グループステージ第1節 2025/12/21(金)～2025/12/25(木) グループステージ第3節 2025/12/30(火)～2026/1/1(木) ラウンド16 2026/1/4(日)～2026/1/7(水) 準々決勝 2026/1/10(土)～2026/1/11(日) 準決勝 2026/1/15(木) 3位決定戦 2026/1/18(日) 決勝 2026/1/19(月)
※日本時間表記
アフリカ・ネーションズカップの放送/配信局は？
出場チーム一覧
Pot 1 Pot 2 Pot 3 Pot 4 モロッコ（開催国） カメルーン ガボン モザンビーク セネガル マリ アンゴラ コモロ エジプト チュニジア ザンビア タンザニア アルジェリア 南アフリカ ウガンダ スーダン ナイジェリア コンゴ民主共和国 赤道ギニア ジンバブエ コートジボワール ブルキナファソ ベナン ボツワナ
グループA順位表・試合日程
【順位表】
順位 チーム 勝ち点 試合 勝 分 負 得点 失点 差 1. モロッコ 3 1 1 0 0 2 0 2 2. マリ 1 1 0 1 0 1 1 0 3. ザンビア 1 1 0 1 0 1 1 0 4. コモロ 0 1 0 0 1 0 2 -2
【試合日程】
開始日時 節 対戦カード 2025/12/22(月)4:00 第1節 モロッコ 2-0 コモロ 2025/12/22(月)23:00 第1節 マリ 1-1 ザンビア 2025/12/27(土)2:30 第2節 ザンビア vs コモロ 2025/12/27(土)5:00 第2節 モロッコ vs マリ 2025/12/30(火)4:00 第3節 コモロ vs マリ 2025/12/30(火)4:00 第3節 ザンビア vs モロッコ
※すべて日本時間。
グループB順位表・試合日程
【順位表】
順位 チーム 勝ち点 試合 勝 分 負 得点 失点 差 1. エジプト 3 1 1 0 0 2 1 1 2. 南アフリカ 3 1 1 0 0 2 1 1 3. アンゴラ 0 1 0 0 1 1 2 -1 4. ジンバブエ 0 1 0 0 1 1 2 -1
【試合日程】
開始日時 節 対戦カード 2025/12/23(火)2:00 第1節 南アフリカ 2-1 アンゴラ 2025/12/23(火)5:00 第1節 エジプト 2-1 ジンバブエ 2025/12/26(金)21:30 第2節 アンゴラ vs ジンバブエ 2025/12/27(土)0:00 第2節 エジプト vs 南アフリカ 2025/12/30(火)1:00 第3節 アンゴラ vs エジプト 2025/12/30(火)1:00 第3節 ジンバブエ vs 南アフリカ
※すべて日本時間。
グループC順位表・試合日程
【順位表】
順位 チーム 勝ち点 試合 勝 分 負 得点 失点 差 1. チュニジア 3 1 1 0 0 3 1 2 2. ナイジェリア 3 1 1 0 0 2 1 1 3. タンザニア 0 1 0 0 1 1 2 -1 4. ウガンダ 0 1 0 0 1 1 3 -2
【試合日程】
開始日時 節 対戦カード 2025/12/24(水)2:30 第1節 ナイジェリア 2-1 タンザニア 2025/12/24(水)5:00 第1節 チュニジア 3-1 ウガンダ 2025/12/28(日)2:30 第2節 ウガンダ vs タンザニア 2025/12/28(日)5:00 第2節 ナイジェリア vs チュニジア 2025/12/31(水)1:00 第3節 タンザニア vs チュニジア 2025/12/31(水)1:00 第3節 ウガンダ vs ナイジェリア
※すべて日本時間。
グループD順位表・試合日程
【順位表】
順位 チーム 勝ち点 試合 勝 分 負 得点 失点 差 1. セネガル 3 1 1 0 0 3 0 3 2. コンゴ民主共和国 3 1 1 0 0 1 0 1 3. ベナン 0 1 0 0 1 0 1 -1 4. ボツワナ 0 1 0 0 1 0 3 -3
【試合日程】
開始日時 節 対戦カード 2025/12/23(火)21:30 第1節 コンゴ民主共和国 1-0 ベナン 2025/12/24(水)0:00 第1節 セネガル 3-0 ボツワナ 2025/12/27(土)21:30 第2節 ベナン vs ボツワナ 2025/12/28(日)0:00 第2節 セネガル vs コンゴ民主共和国 2025/12/31(水)4:00 第3節 ベナン vs セネガル 2025/12/31(水)4:00 第3節 ボツワナ vs コンゴ民主共和国
※すべて日本時間。
グループE順位表・試合日程
【順位表】
順位 チーム 勝ち点 試合 勝 分 負 得点 失点 差 1. アルジェリア 3 1 1 0 0 3 0 3 2. ブルキナファソ 3 1 1 0 0 2 1 1 3. 赤道ギニア 0 1 0 0 1 1 2 -1 4. スーダン 0 1 0 0 1 0 3 -3
【試合日程】
開始日時 節 対戦カード 2025/12/24(水)21:30 第1節 ブルキナファソ 2-1 赤道ギニア 2025/12/25(木)0:00 第1節 アルジェリア 3-0 スーダン 2025/12/29(月)0:00 第2節 赤道ギニア vs スーダン 2025/12/29(月)2:30 第2節 アルジェリア vs ブルキナファソ 2026/1/1(木)1:00 第3節 赤道ギニア vs アルジェリア 2026/1/1(木)1:00 第3節 スーダン vs ブルキナファソ
※すべて日本時間。
グループF順位表・試合日程
【順位表】
順位 チーム 勝ち点 試合 勝 分 負 得点 失点 差 1. コートジボワール 3 1 1 0 0 1 0 1 2. カメルーン 3 1 1 0 0 1 0 1 3. ガボン 0 1 0 0 1 0 1 -1 4. モザンビーク 0 1 0 0 1 0 1 -1
【試合日程】
開始日時 節 対戦カード 2025/12/25(木)2:30 第1節 コートジボワール 1-0 モザンビーク 2025/12/25(木)5:00 第1節 カメルーン 1-0 ガボン 2025/12/28(日)21:30 第2節 ガボン vs モザンビーク 2025/12/29(月)5:00 第2節 コートジボワール vs カメルーン 2026/1/1(木)4:00 第3節 ガボン vs コートジボワール 2026/1/1(木)4:00 第3節 モザンビーク vs カメルーン
※すべて日本時間。
決勝トーナメント
開始日時 ラウンド 対戦カード 2026/1/4(日)2:00 ラウンド16① グループD 1位 vs グループ3位(B/E/F) 2026/1/4(日)4:30 ラウンド16② グループA 2位 vs グループC 2位 2026/1/5(月)2:00 ラウンド16③ グループA 1位 vs グループ3位(C/D/E) 2026/1/5(月)4:30 ラウンド16④ グループB 2位 vs グループF 2位 2026/1/6(火)2:00 ラウンド16⑤ グループB 1位 vs グループ3位(A/C/D) 2026/1/6(火)4:30 ラウンド16⑥ グループC 1位 vs グループ3位(A/B/F) 2026/1/7(水)2:00 ラウンド16⑦ グループE 1位 vs グループD 2位 2026/1/7(水)4:30 ラウンド16⑧ グループF 1位 vs グループE 2位 2026/1/10(土)2:00 準々決勝① ラウンド16② 勝者 vs ラウンド16① 勝者 2026/1/10(土)4:30 準々決勝② ラウンド16④ 勝者 vs ラウンド16③ 勝者 2026/1/11(日)2:00 準々決勝③ ラウンド16⑦ 勝者 vs ラウンド16⑥ 勝者 2026/1/11(日)4:30 準々決勝④ ラウンド16⑤ 勝者 vs ラウンド16⑧ 勝者 2026/1/15(木)2:00 準決勝 準々決勝① 勝者 vs 準々決勝④ 勝者 2026/1/15(木)4:30 準決勝 準々決勝③ 勝者 vs 準々決勝② 勝者 2026/1/18(日)4:00 3位決定戦 準決勝 敗者 vs 準決勝 敗者 2026/1/19(月)4:00 決勝 準決勝 勝者 vs 準決勝 勝者
※すべて日本時間。
