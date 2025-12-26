このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
アフリカ・ネーションズカップ2025の試合日程・順位表・出場チーム

【AFCON 試合日程・結果】アフリカ・ネーションズカップの日程・結果・組み合わせ・順位表を紹介。

DAZNが全試合独占無料ライブ配信！

アフリカ・ネーションズカップ2025は『DAZN』が全52試合を独占無料ライブ配信！

チュニジア・モロッコ戦、準決勝、決勝は日本語実況付き

全試合無料配信

    アフリカ・ネーションズカップ｜試合日程

    ラウンド試合日
    グループステージ第1節2025/12/21(金)～2025/12/25(木)
    グループステージ第3節2025/12/30(火)～2026/1/1(木)
    ラウンド162026/1/4(日)～2026/1/7(水)
    準々決勝2026/1/10(土)～2026/1/11(日)
    準決勝2026/1/15(木)
    3位決定戦2026/1/18(日)
    決勝2026/1/19(月)

    ※日本時間表記

    アフリカ・ネーションズカップの放送/配信局は？

    アフリカ・ネーションズカップは、動画配信サービスのDAZNでライブ配信が予定されている。地上波での中継予定はないが、全試合無料で独占ライブ配信される。

    また、チュニジア、モロッコ戦、準決勝と決勝は日本語実況付きで配信する。

    視聴方法配信/放送状況
    ネット配信DAZN
    地上波なし
    BS/CSなし

  • 出場チーム一覧

    Pot 1Pot 2Pot 3Pot 4
    モロッコ（開催国）カメルーンガボンモザンビーク
    セネガルマリアンゴラコモロ
    エジプトチュニジアザンビアタンザニア
    アルジェリア南アフリカウガンダスーダン
    ナイジェリアコンゴ民主共和国赤道ギニアジンバブエ
    コートジボワールブルキナファソベナンボツワナ

  • グループA順位表・試合日程

    【順位表】

    順位チーム勝ち点試合得点失点
    1.モロッコ31100202
    2.マリ11010110
    3.ザンビア11010110
    4.コモロ0100102-2

    【試合日程】

    開始日時対戦カード
    2025/12/22(月)4:00第1節モロッコ 2-0 コモロ
    2025/12/22(月)23:00第1節マリ 1-1 ザンビア
    2025/12/27(土)2:30第2節ザンビア vs コモロ
    2025/12/27(土)5:00第2節モロッコ vs マリ
    2025/12/30(火)4:00第3節コモロ vs マリ
    2025/12/30(火)4:00第3節ザンビア vs モロッコ

    ※すべて日本時間。

  • グループB順位表・試合日程

    【順位表】

    順位チーム勝ち点試合得点失点
    1.エジプト31100211
    2.南アフリカ31100211
    3.アンゴラ0100112-1
    4.ジンバブエ0100112-1

    【試合日程】

    開始日時対戦カード
    2025/12/23(火)2:00第1節南アフリカ 2-1 アンゴラ
    2025/12/23(火)5:00第1節エジプト 2-1 ジンバブエ
    2025/12/26(金)21:30第2節アンゴラ vs ジンバブエ
    2025/12/27(土)0:00第2節エジプト vs 南アフリカ
    2025/12/30(火)1:00第3節アンゴラ vs エジプト
    2025/12/30(火)1:00第3節ジンバブエ vs 南アフリカ

    ※すべて日本時間。

  • グループC順位表・試合日程

    【順位表】

    順位チーム勝ち点試合得点失点
    1.チュニジア31100312
    2.ナイジェリア31100211
    3.タンザニア0100112-1
    4.ウガンダ0100113-2

    【試合日程】

    開始日時対戦カード
    2025/12/24(水)2:30第1節ナイジェリア 2-1 タンザニア
    2025/12/24(水)5:00第1節チュニジア 3-1 ウガンダ
    2025/12/28(日)2:30第2節ウガンダ vs タンザニア
    2025/12/28(日)5:00第2節ナイジェリア vs チュニジア
    2025/12/31(水)1:00第3節タンザニア vs チュニジア
    2025/12/31(水)1:00第3節ウガンダ vs ナイジェリア

    ※すべて日本時間。

  • グループD順位表・試合日程

    【順位表】

    順位チーム勝ち点試合得点失点
    1.セネガル31100303
    2.コンゴ民主共和国31100101
    3.ベナン0100101-1
    4.ボツワナ0100103-3

    【試合日程】

    開始日時対戦カード
    2025/12/23(火)21:30第1節コンゴ民主共和国 1-0 ベナン
    2025/12/24(水)0:00第1節セネガル 3-0 ボツワナ
    2025/12/27(土)21:30第2節ベナン vs ボツワナ
    2025/12/28(日)0:00第2節セネガル vs コンゴ民主共和国
    2025/12/31(水)4:00第3節ベナン vs セネガル
    2025/12/31(水)4:00第3節ボツワナ vs コンゴ民主共和国

    ※すべて日本時間。

  • グループE順位表・試合日程

    【順位表】

    順位チーム勝ち点試合得点失点
    1.アルジェリア31100303
    2.ブルキナファソ31100211
    3.赤道ギニア0100112-1
    4.スーダン0100103-3

    【試合日程】

    開始日時対戦カード
    2025/12/24(水)21:30第1節ブルキナファソ 2-1 赤道ギニア
    2025/12/25(木)0:00第1節アルジェリア 3-0 スーダン
    2025/12/29(月)0:00第2節赤道ギニア vs スーダン
    2025/12/29(月)2:30第2節アルジェリア vs ブルキナファソ
    2026/1/1(木)1:00第3節赤道ギニア vs アルジェリア
    2026/1/1(木)1:00第3節スーダン vs ブルキナファソ

    ※すべて日本時間。

  • グループF順位表・試合日程

    【順位表】

    順位チーム勝ち点試合得点失点
    1.コートジボワール31100101
    2.カメルーン31100101
    3.ガボン0100101-1
    4.モザンビーク0100101-1

    【試合日程】

    開始日時対戦カード
    2025/12/25(木)2:30第1節コートジボワール 1-0 モザンビーク
    2025/12/25(木)5:00第1節カメルーン 1-0 ガボン
    2025/12/28(日)21:30第2節ガボン vs モザンビーク
    2025/12/29(月)5:00第2節コートジボワール vs カメルーン
    2026/1/1(木)4:00第3節ガボン vs コートジボワール
    2026/1/1(木)4:00第3節モザンビーク vs カメルーン

    ※すべて日本時間。

  • 決勝トーナメント

    開始日時ラウンド対戦カード
    2026/1/4(日)2:00ラウンド16①グループD 1位 vs グループ3位(B/E/F)
    2026/1/4(日)4:30ラウンド16②グループA 2位 vs グループC 2位
    2026/1/5(月)2:00ラウンド16③グループA 1位 vs グループ3位(C/D/E)
    2026/1/5(月)4:30ラウンド16④グループB 2位 vs グループF 2位
    2026/1/6(火)2:00ラウンド16⑤グループB 1位 vs グループ3位(A/C/D)
    2026/1/6(火)4:30ラウンド16⑥グループC 1位 vs グループ3位(A/B/F)
    2026/1/7(水)2:00ラウンド16⑦グループE 1位 vs グループD 2位
    2026/1/7(水)4:30ラウンド16⑧グループF 1位 vs グループE 2位
    2026/1/10(土)2:00準々決勝①ラウンド16② 勝者 vs ラウンド16① 勝者
    2026/1/10(土)4:30準々決勝②ラウンド16④ 勝者 vs ラウンド16③ 勝者
    2026/1/11(日)2:00準々決勝③ラウンド16⑦ 勝者 vs ラウンド16⑥ 勝者
    2026/1/11(日)4:30準々決勝④ラウンド16⑤ 勝者 vs ラウンド16⑧ 勝者
    2026/1/15(木)2:00準決勝準々決勝① 勝者 vs 準々決勝④ 勝者
    2026/1/15(木)4:30準決勝準々決勝③ 勝者 vs 準々決勝② 勝者
    2026/1/18(日)4:003位決定戦準決勝 敗者 vs 準決勝 敗者
    2026/1/19(月)4:00決勝準決勝 勝者 vs 準決勝 勝者

    ※すべて日本時間。

