ミランがレヴァンドフスキとの新たな会談を予定か。イブラヒモビッチがストライカーの獲得に意欲
『カルチョメルカート』によると、ミランはレヴァンドフスキへの新たなアプローチを準備しており、今後数週間でスポーツディレクターのイグリ・タレ氏とストライカーの代理人ピニ・ザハビ氏との新たな会談が予定されているようだ。ミランは37歳の彼を6月の優先ターゲットとしており、彼の到着がアッレグリ監督の下でのクラブの再建を変えることができると確信しているという。レヴァンドフスキとバルセロナの契約は2026年6月まで続くが、彼の長期的な役割に関する不確実性と、クラブが来夏に新しいストライカーを獲得する計画により、彼の将来は完全に流動的となっている。
ミランは昨年、給与面の制約から彼へのアプローチを拒否したが、チャンピオンズリーグ出場権獲得が目標となった今、ミランは交渉を正式化する時期が適切かもしれないと考えているようだ。ミランの首脳陣はすでにレヴァンドフスキの関係者に打診している。次回の会談では給与の可能性について焦点が当てられると予想されており、ポーランド人は現在バルセロナで年間2000万ユーロ（約35億9000万円）の純給与を得ており、これはミランの最高給与者ラファエル・レオンの約3倍である。
バルセロナが後任を評価し、レヴァンドフスキがすべての選択肢を検討し続ける中、状況は重要な段階に入りつつあり、夏の移籍市場を再構築する可能性がある。
ミランからの新たな動きは、元ストライカーのイブラヒモビッチ氏の支持を受けている。彼は現在レッドバードのシニアアドバイザーであり、ミランのスポーツ戦略の背後にある最も影響力のある人物の一人だ。彼はレヴァンドフスキを、2020年の自身の変革的な復帰と同様に、即座にスカッドを向上させることができるエリートストライカーのタイプと見ている。
バルセロナ側では、新しいストライカーの模索が必要であることを示している。報道によると、ハリー・ケインが彼らの候補リストのトップに座っているようだ。イングランド代表キャプテンは2023年以来バイエルンで113試合108ゴールを記録している。他の名前には、長年バルセロナに関心を求められているフリアン・アルバレスや、ジョアン・ラポルタ会長の「執着」と内部で表現されているアーリング・ハーランドへの夢の移籍さえ含まれている。だが、財政的な現実は、エッタ・エヨンのような安価な代替案も分析していることを意味しており、計画されている移行の規模を物語っている。
今シーズンのレヴァンドフスキの役割の減少は、怪我やフェラン・トーレスの台頭の結果であり、不確実性をさらに高めている。それにもかかわらず、彼はラ・リーガで9試合7ゴールを記録し、バルセロナのトップスコアラーであり続けている。ちなみにスペインの得点ランキングでは、キリアン・エンバペに次ぐ2位につけている。
レヴァンドフスキは、キャリアの次のステップについての迷いについて率直に語っている。ポーランド代表での活動中、彼は決断を急ぐつもりはないことを明確にした。
「まだ答えはわからない。だから急いでいないし、自分自身、平和な状態にいる。例えば、今クラブが僕に連絡してきたとしても、僕はまだその質問には答えないだろう。なぜなら、自分にとって何が最善かを感じる必要もあるからだ。今は落ち着いていて、急いでいないし、現時点では他に何も期待していない」
彼の姿勢は、スカッドを安定させるために経験豊富なリーダーを採用することに意欲的なアッレグリ監督とタレ氏の下での長期的なアプローチと一致している。ザハビ氏とミランの強い関係は、彼らの立場をさらに強化していると言っていい。ミランにとって、レヴァンドフスキの獲得はスポーツ面での大きな成功であり、彼らのプロジェクトが新時代に入っていることを示す象徴的な声明となるだろう。
ミランの今後のザハビ氏との交渉は極めて重要となるだろう。両者がボーナスや複数年の保証を通じて給与構造について共通の基盤を見つけることができれば、6月に向けて交渉は急速に加速する可能性がある。一方、バルセロナは、レヴァンドフスキの決定が最初のドミノとなり、フォワード部門の大規模な再編成の計画を続けることが予想されることになるだろう。
複数のヨーロッパのクラブからの関心が静かに高まる中、すべての注目はミランの次回の会談に向けられている。レヴァンドフスキをめぐる争奪戦は始まったばかりであり、その結果が夏の最大の移籍の一つを決定する可能性がある。
