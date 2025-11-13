ミランがレヴァンドフスキとの新たな会談を予定か。イブラヒモビッチがストライカーの獲得に意欲

『カルチョメルカート』によると、ミランはレヴァンドフスキへの新たなアプローチを準備しており、今後数週間でスポーツディレクターのイグリ・タレ氏とストライカーの代理人ピニ・ザハビ氏との新たな会談が予定されているようだ。ミランは37歳の彼を6月の優先ターゲットとしており、彼の到着がアッレグリ監督の下でのクラブの再建を変えることができると確信しているという。レヴァンドフスキとバルセロナの契約は2026年6月まで続くが、彼の長期的な役割に関する不確実性と、クラブが来夏に新しいストライカーを獲得する計画により、彼の将来は完全に流動的となっている。

ミランは昨年、給与面の制約から彼へのアプローチを拒否したが、チャンピオンズリーグ出場権獲得が目標となった今、ミランは交渉を正式化する時期が適切かもしれないと考えているようだ。ミランの首脳陣はすでにレヴァンドフスキの関係者に打診している。次回の会談では給与の可能性について焦点が当てられると予想されており、ポーランド人は現在バルセロナで年間2000万ユーロ（約35億9000万円）の純給与を得ており、これはミランの最高給与者ラファエル・レオンの約3倍である。

バルセロナが後任を評価し、レヴァンドフスキがすべての選択肢を検討し続ける中、状況は重要な段階に入りつつあり、夏の移籍市場を再構築する可能性がある。