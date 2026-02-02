Jリーグが2日に都内で明治安田Jリーグ百年構想リーグの開幕イベントを催し、1部にJリーグチェアマンの野々村芳和氏や、初代チェアマンの川淵三郎氏、そしてJ1リーグ全クラブから代表選手が登壇。新旧トップのトークショーで盛り上がり、各チームのマスコットも会場に登場した。
【フォトギャラリー】新時代への助走。Jリーグ開幕イベントが開催！ 川淵節もさく烈
いよいよ開幕！
Jチェアマン「新しい開幕にいい助走を」
新旧トップが握手
会場では川淵三郎節さく裂
初代チェアマン、歯に衣着せぬ物言いで依然健在
Jチェアマンは川淵節に苦笑
トーク後は2人でフォトセッション
マスコットもパレードに登場
王者鹿島のマスコットが決めポーズ
2年目の岡山に注目
水戸が初J1
長崎旋風、起こせるか
千葉がJ1の舞台にカムバック
開幕カードに向けて健闘誓い合う
宮市亮（横浜FM）と増山朝陽（町田）
鈴木大輔（千葉）と西川周作（浦和）
佐藤龍之介（FC東京）と松村優太（鹿島）
伊藤達哉（川崎F）と細谷真大（柏）
林尚輝（東京V）と渡邉新太（水戸）
福田心之助（京都）と新井章太（神戸）
長谷川元希（長崎）と大迫敬介（広島）
上門知樹（C大阪）と美藤倫（G大阪）
北島祐二（福岡）と田部井涼（岡山）
稲垣祥（名古屋）と宇野禅斗（清水）
EAST勢
WEST勢
特別大会を制するのは？
