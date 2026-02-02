Goal.com
photo-gallery-jleague-event-1(C)Yuta Tamada
Yuta Tamada

【フォトギャラリー】新時代への助走。Jリーグ開幕イベントが開催！ 川淵節もさく烈

【写真特集】「明治安田Jリーグ百年構想リーグ 開幕イベント」が開催。

Jリーグが2日に都内で明治安田Jリーグ百年構想リーグの開幕イベントを催し、1部にJリーグチェアマンの野々村芳和氏や、初代チェアマンの川淵三郎氏、そしてJ1リーグ全クラブから代表選手が登壇。新旧トップのトークショーで盛り上がり、各チームのマスコットも会場に登場した。

  • photo-gallery-jleague-event-23(C)Yuta Tamada

    いよいよ開幕！

  • photo-gallery-jleague-event-2(C)Yuta Tamada

    Jチェアマン「新しい開幕にいい助走を」

  • photo-gallery-jleague-event-3(C)Yuta Tamada

    新旧トップが握手

  • photo-gallery-jleague-event-4(C)Yuta Tamada

    会場では川淵三郎節さく裂

  • photo-gallery-jleague-event-28(C)Yuta Tamada

    初代チェアマン、歯に衣着せぬ物言いで依然健在

  • photo-gallery-jleague-event-5(C)Yuta Tamada

    Jチェアマンは川淵節に苦笑

  • photo-gallery-jleague-event-6(C)Yuta Tamada

    トーク後は2人でフォトセッション

  • photo-gallery-jleague-event-8(C)Yuta Tamada

    マスコットもパレードに登場

  • photo-gallery-jleague-event-7(C)Yuta Tamada

    王者鹿島のマスコットが決めポーズ

  • photo-gallery-jleague-event-24(C)Yuta Tamada

    2年目の岡山に注目

  • photo-gallery-jleague-event-25(C)Yuta Tamada

    水戸が初J1

    長崎旋風、起こせるか

  • photo-gallery-jleague-event-26(C)Yuta Tamada

    千葉がJ1の舞台にカムバック

  • photo-gallery-jleague-event-9(C)Yuta Tamada

    開幕カードに向けて健闘誓い合う

  • photo-gallery-jleague-event-10(C)Yuta Tamada

    宮市亮（横浜FM）と増山朝陽（町田）

  • photo-gallery-jleague-event-11(C)Yuta Tamada

    鈴木大輔（千葉）と西川周作（浦和）

  • photo-gallery-jleague-event-12(C)Yuta Tamada

    佐藤龍之介（FC東京）と松村優太（鹿島）

  • photo-gallery-jleague-event-13(C)Yuta Tamada

    伊藤達哉（川崎F）と細谷真大（柏）

  • photo-gallery-jleague-event-14(C)Yuta Tamada

    林尚輝（東京V）と渡邉新太（水戸）

  • photo-gallery-jleague-event-15(C)Yuta Tamada

    福田心之助（京都）と新井章太（神戸）

  • photo-gallery-jleague-event-16(C)Yuta Tamada

    長谷川元希（長崎）と大迫敬介（広島）

  • photo-gallery-jleague-event-17(C)Yuta Tamada

    上門知樹（C大阪）と美藤倫（G大阪）

  • photo-gallery-jleague-event-18(C)Yuta Tamada

    北島祐二（福岡）と田部井涼（岡山）

  • photo-gallery-jleague-event-19(C)Yuta Tamada

    稲垣祥（名古屋）と宇野禅斗（清水）

  • photo-gallery-jleague-event-20(C)Yuta Tamada

    EAST勢

  • photo-gallery-jleague-event-21(C)Yuta Tamada

    WEST勢

  • photo-gallery-jleague-event-22(C)Yuta Tamada

    特別大会を制するのは？

0