(C)Yuta Tamada 【フォトギャラリー】新時代への助走。Jリーグ開幕イベントが開催！ 川淵節もさく烈 【写真特集】「明治安田Jリーグ百年構想リーグ 開幕イベント」が開催。 Jリーグが2日に都内で明治安田Jリーグ百年構想リーグの開幕イベントを催し、1部にJリーグチェアマンの野々村芳和氏や、初代チェアマンの川淵三郎氏、そしてJ1リーグ全クラブから代表選手が登壇。新旧トップのトークショーで盛り上がり、各チームのマスコットも会場に登場した。 (C)Yuta Tamada いよいよ開幕！

(C)Yuta Tamada 新旧トップが握手

(C)Yuta Tamada 会場では川淵三郎節さく裂



(C)Yuta Tamada 初代チェアマン、歯に衣着せぬ物言いで依然健在

(C)Yuta Tamada Jチェアマンは川淵節に苦笑



(C)Yuta Tamada トーク後は2人でフォトセッション

(C)Yuta Tamada マスコットもパレードに登場



(C)Yuta Tamada 王者鹿島のマスコットが決めポーズ

(C)Yuta Tamada 2年目の岡山に注目



(C)Yuta Tamada 水戸が初J1

(C)Yuta Tamada 長崎旋風、起こせるか



(C)Yuta Tamada 千葉がJ1の舞台にカムバック

(C)Yuta Tamada 開幕カードに向けて健闘誓い合う



(C)Yuta Tamada 宮市亮（横浜FM）と増山朝陽（町田）

(C)Yuta Tamada 鈴木大輔（千葉）と西川周作（浦和）



(C)Yuta Tamada 佐藤龍之介（FC東京）と松村優太（鹿島）

(C)Yuta Tamada 伊藤達哉（川崎F）と細谷真大（柏）



(C)Yuta Tamada 林尚輝（東京V）と渡邉新太（水戸）

(C)Yuta Tamada 福田心之助（京都）と新井章太（神戸）



(C)Yuta Tamada 長谷川元希（長崎）と大迫敬介（広島）

(C)Yuta Tamada 上門知樹（C大阪）と美藤倫（G大阪）



(C)Yuta Tamada 北島祐二（福岡）と田部井涼（岡山）

(C)Yuta Tamada 稲垣祥（名古屋）と宇野禅斗（清水）



(C)Yuta Tamada EAST勢

(C)Yuta Tamada WEST勢



(C)Yuta Tamada 特別大会を制するのは？