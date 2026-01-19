【フォトギャラリー】W杯トロフィーが日本上陸！ ブラジル代表OBジウベルト・シウバ、宮本恒靖氏、XGがイベントを彩る

「コカ･コーラ FIFA ワールドカップ トロフィーツアー」のお披露目イベントが18日に都内で開催。優勝トロフィーが公開され、日本サッカー協会（JFA）の宮本恒靖会長をはじめ、日本コカ・コーラ社長のムラット・オズゲル氏、国際サッカー連盟（FIFA）のレジェンドで2002年の日韓大会を制したブラジル代表メンバーのジウベルト・シウバ氏、そしてコカ・コーラ FIFAワールドカップキャンペーンのジャパンアンバサダーに就任した7人組グループの「XG」がイベントに登場した。