photo-gallery-worldcup-trophy-tour_1(C)Yuta Tamada
Yuta Tamada

【フォトギャラリー】W杯トロフィーが日本上陸！ ブラジル代表OBジウベルト・シウバ、宮本恒靖氏、XGがイベントを彩る

【写真特集】「コカ･コーラ FIFA ワールドカップ トロフィーツアー」と冠したイベントで光り輝く優勝トロフィーがお披露目。

「コカ･コーラ FIFA ワールドカップ トロフィーツアー」のお披露目イベントが18日に都内で開催。優勝トロフィーが公開され、日本サッカー協会（JFA）の宮本恒靖会長をはじめ、日本コカ・コーラ社長のムラット・オズゲル氏、国際サッカー連盟（FIFA）のレジェンドで2002年の日韓大会を制したブラジル代表メンバーのジウベルト・シウバ氏、そしてコカ・コーラ FIFAワールドカップキャンペーンのジャパンアンバサダーに就任した7人組グループの「XG」がイベントに登場した。

  • photo-gallery-worldcup-trophy-tour_2(C)Yuta Tamada

    司会を務めたのはサッシャ氏

  • hoto-gallery-worldcup-trophy-tour_3(C)Yuta Tamada

    日本コカ・コーラ社長のムラット・オズゲル氏

  • photo-gallery-worldcup-trophy-tour_4(C)Yuta Tamada

    FIFAレジェンドとして登場のジウベルト・シウバ氏

  • photo-gallery-worldcup-trophy-tour_5(C)Yuta Tamada

    JFA会長として登壇した宮本恒靖氏

  • photo-gallery-worldcup-trophy-tour_6(C)Yuta Tamada

    世界で人気を博すXG

  • photo-gallery-worldcup-trophy-tour_7(C)Yuta Tamada

    宮本会長とJURINでトロフィーのアンベールを担当

  • photo-gallery-worldcup-trophy-tour_8(C)Yuta Tamada

    W杯トロフィーに対する思いを熱く語る宮本氏

  • photo-gallery-worldcup-trophy-tour_9(C)Yuta Tamada

    W杯トロフィーを掲げてみせるジウベルト・シウバ氏

  • photo-gallery-worldcup-trophy-tour_10(C)Yuta Tamada

    W杯トロフィーを中心にフォトセッション

  • photo-gallery-worldcup-trophy-tour_11(C)Yuta Tamada

    JURIN（XG）

  • photo-gallery-worldcup-trophy-tour_12(C)Yuta Tamada

    MAYA（XG）

  • photo-gallery-worldcup-trophy-tour_13(C)Yuta Tamada

    CHISA（XG）

  • photo-gallery-worldcup-trophy-tour_14(C)Yuta Tamada

    HARVEY（XG）

  • photo-gallery-worldcup-trophy-tour_15(C)Yuta Tamada

    COCONA（XG）

  • photo-gallery-worldcup-trophy-tour_16(C)Yuta Tamada

    JURIA（XG）

  • photo-gallery-worldcup-trophy-tour_17(C)Yuta Tamada

    HINATA（XG）

  • photo-gallery-worldcup-trophy-tour_18(C)Yuta Tamada

    握手するジウベルト・シウバ氏と宮本氏

  • photo-gallery-worldcup-trophy-tour_19(C)Yuta Tamada

    輝きを放つ純金製の優勝トロフィー

