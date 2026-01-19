「コカ･コーラ FIFA ワールドカップ トロフィーツアー」のお披露目イベントが18日に都内で開催。優勝トロフィーが公開され、日本サッカー協会（JFA）の宮本恒靖会長をはじめ、日本コカ・コーラ社長のムラット・オズゲル氏、国際サッカー連盟（FIFA）のレジェンドで2002年の日韓大会を制したブラジル代表メンバーのジウベルト・シウバ氏、そしてコカ・コーラ FIFAワールドカップキャンペーンのジャパンアンバサダーに就任した7人組グループの「XG」がイベントに登場した。
【フォトギャラリー】W杯トロフィーが日本上陸！ ブラジル代表OBジウベルト・シウバ、宮本恒靖氏、XGがイベントを彩る
司会を務めたのはサッシャ氏
日本コカ・コーラ社長のムラット・オズゲル氏
FIFAレジェンドとして登場のジウベルト・シウバ氏
JFA会長として登壇した宮本恒靖氏
世界で人気を博すXG
宮本会長とJURINでトロフィーのアンベールを担当
W杯トロフィーに対する思いを熱く語る宮本氏
W杯トロフィーを掲げてみせるジウベルト・シウバ氏
W杯トロフィーを中心にフォトセッション
JURIN（XG）
MAYA（XG）
CHISA（XG）
HARVEY（XG）
COCONA（XG）
JURIA（XG）
HINATA（XG）
握手するジウベルト・シウバ氏と宮本氏
輝きを放つ純金製の優勝トロフィー
