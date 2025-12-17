Jリーグ2026の地域リーグ・プレーオフラウンドとは？何が違う？

明治安田Jリーグは2026年に大規模な改革を行い、シーズンを「春秋制」から「秋春制」に移行する。8月のシーズンを前にした移行期間には、特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」を開催することが発表された。
本記事では、Jリーグ百年構想リーグについて解説する。
Jリーグは2026年にシーズンを「春秋制」から「秋春制」に移行。2026-27シーズン開幕を前にした上半期を利用して特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催される。
J1リーグに所属する20クラブは「J1百年構想リーグ」に参戦し、J2リーグとJ3リーグに所属する計40クラブは「J2・J3百年構想リーグ」に出場する。
J1リーグに所属する20クラブが出場する「J1百年構想リーグ」は、 東西の2グループに分けた「地域リーグ ラウンド」と「プレーオフ ラウンド」の2ラウンド制からなる。
東西2つのグループに10クラブずつが入り、ホーム＆アウェーによる各クラブ18試合をプレーする。 また、試合方式としては90分終了時に同点の場合でも引き分けはなく、PK戦で決着をつける。獲得する勝ち点は以下の通り。
勝ち点の合計によって地域リーグ ラウンドの順位が決定する。
東西両グループの同順位同士のクラブがプレーオフ ラウンドで激突。ホーム＆アウェーの2試合制で決着し、J1百年構想リーグの最終順位が決定する。
J1百年構想リーグの優勝クラブは、2026-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグ（ACL）エリートの出場権を獲得する。2025シーズンのJ1リーグACLエリート出場枠は2枠（鹿島アントラーズと柏レイソル）となっており、残り1枠をJ1百年構想リーグの優勝クラブが獲得する。
ただし、鹿島アントラーズ、もしくは柏レイソルが優勝した場合は、2025シーズンのJ1リーグ3位京都サンガF.C.に出場権が付与される。
J1百年構想リーグの賞金・助成金・配分金の総額は25億2000万円に上る。
賞金額は
地域リーグ ラウンドでは特別助成金が支払われ、勝ち点1あたり200万円を獲得できる。なお、地域リーグ ラウンドのすべての試合を90分間で勝利した場合、獲得する特別助成金額は最大1億800万円に到達する。
その他、理念強化配分金（競技順位）、理念強化配分金（人気順位）、特別助成金が準備されている。
J2リーグとJ3リーグに所属する合計40クラブが出場する「J2・J3百年構想リーグ」は、 東西南北の4グループに分けた「地域リーグ ラウンド」と「プレーオフ ラウンド」の2ラウンド制からなる。
東西南北4つのグループに10クラブずつが入り、各クラブがホーム＆アウェーによる18試合をプレーする。 また、試合方式としては90分終了時に同点の場合でも引き分けはなく、PK戦で決着をつける。獲得する勝ち点は以下の通り。
勝ち点の合計によって地域リーグ ラウンドの順位が決定する。
東西両グループの同順位同士の4クラブがプレーオフ ラウンドで激突。4クラブによる準決勝からの一発勝負のミニトーナメントとなり、準決勝を勝ち上がったチーム同士による決勝と、準決勝の敗者同士による3位決定戦が開催され、J2・J3百年構想リーグの最終順位が決定する。
地域リーグ ラウンドとは異なり、90分終了時に同点の場合、前後半15分ずつの延長戦を行い、それでも決着しない場合はPK戦が実施される。
J1百年構想リーグでは、賞金・助成金・配分金の総額6億2500万円が準備されている。
賞金額は
地域リーグ ラウンドでは特別助成金が支払われ、勝ち点1あたり50万円を獲得できる。仮にすべての試合を90分間で勝利した場合、勝ち点54に上り、助成金額は2700万円に到達する。
その他、特別助成金が用意されている。
明治安田Jリーグ百年構想リーグは、地域リーグ ラウンドが2026年2月7日(土)に開幕し、5月24日(日)に終了。プレーオフ ラウンドは第1戦が5月30日(土)と31日(日)、第2戦が6月6日(土)と7日(日)に開催される。
|日程
|大会名
|2026年2月7日～5月24日
|地域リーグ ラウンド
|2026年5月30日・31日
|プレーオフ ラウンド第1戦
|2026年6月6日・7日
|プレーオフ ラウンド第2戦
※金曜日開催になる場合もある
登録ウインドー：1月12日(月)～4月8日(水) ＊1回のみ
追加登録期間：5月1日(金)まで
Jリーグ百年構想リーグは、2026年2月から6月上旬までの4カ月にわたって開催される。従来のJリーグシーズンよりも開催期間が短く、J1百年構想リーグの場合、試合数の合計は地域リーグ ラウンドで180試合、プレーオフ ラウンドで20試合の合計200試合と、従来の360試合よりも大幅に試合数が少ない。
また、J1百年構想リーグ、J2・J3百年構想リーグでは、PK戦が導入される完全決着方式。90分間を終えて同点の場合、勝ち点を分け合うのではなく、+1ポイントを懸けたPK戦が行われる。
J1百年構想リーグで優勝した場合には、2025シーズンの上位2クラブとともに2026-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリートへの出場権が付与される。また、J1百年構想リーグで下位に沈んだ場合、もしくはJ2・J3百年構想リーグで上位に入った場合でも、上位リーグへの昇格・下位リーグへの降格はない。
さらに、国内2大カップ戦の天皇杯とJリーグYBCルヴァンカップ（リーグカップ）の開催は見送られる。
2025年12月15日(月)に発表される予定だ。
※2025シーズンの昇格/降格クラブの確定後、2月・3月頃にホーム開催ができない降雪地域クラブのバランスや、同都道府県クラブができる限り同グループになるようにといった調整を行った上で決定する。