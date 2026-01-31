「完璧だった」柏レイソルMF久保藤次郎が強烈ゴラッソでちばぎんカップ勝利の立役者に「今年の課題になってくる」と進化のシーズンへ

第30回ちばぎんカップが1月31日に千葉県の三協フロンテア柏スタジアムで行われ、J1柏レイソルがJ1ジェフユナイテッド千葉を2-1で下した。

この試合で決勝点を沈めた柏MF久保藤次郎は「完璧だった」と自身のゴールを振り返った。

「何回か（逆サイドから）展開してボールをもらうシーンはあったんですけど、相手の寄せが素晴らしくて対応されていました。そのなかでもしっかりと決め切れたのは自信になりました」

背番号24は1-1で迎えた後半38分に相手ボックス付近右側でボールを受けると、中央に切り込んでいった。相手DFはすぐさまブロックに入ったが、久保はそのまま勢いよく左足を振りぬき、見事なゴラッソをねじ込んだ。

この得点が決勝点となり、柏は2-1で勝利。2009年以来となるJ1同士でのちばぎんカップは、柏の2連覇となった。

強烈なシュートで柏を勝利に導いた久保だが、「1点を取れたことはいいですけど、そこに満足せず。やっぱり突き詰めていかないと、これからもJ1を戦っていく上ではきびしいと思うので、もっとだわってやっていきたい」と気を引き締めている。

昨季はリーグ戦31試合7得点を記録し、柏の躍進に大きく貢献。無尽蔵のスタミナでサイドを駆け上がるプレースタイルは、この日も健在だった。

一方でバージョンアップもしている。