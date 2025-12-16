これからもさらに伸びそうな若き才能は？ 逸材25選【Hidden Gems FC】

2024年7月、レンジャーズはモロッコ人若手FWハムザ・イガマネの潜在能力に賭けた。母国のASファールから加入した彼は、それまで1シーズンで2桁得点を記録したことがなかった。 しかしこの若者は、スコットランドでのデビューシーズンに全大会通算16得点を挙げる活躍でアイブロックスの注目を集め、リールが今シーズン開幕前に1150万ユーロで獲得する決め手となった。

イガマネは夢のようなスタートを切り、ロリアン戦でデビュー戦2得点を記録。その後17試合でさらに7得点を重ねている。スピードと技術に長けたストライカーである彼は、一度走り出すとボールを奪い返すのが困難だ。23歳のモロッコ代表選手が近い将来、再び移籍する運命にあることは、すでに必然のように思われる。