【選手採点：マンチェスター・C】ハーランドに光るここぞの決定力！ フォーデンとのコンビで躍動 | プレミアリーグ

ジャンルイジ・ドンナルンマ（7/10）

パレスの鮮やかなプレーに終始警戒を怠らず、あらゆる攻撃に準備。ジャン＝フィリップ・マテタとのバトルも制す。

マテウス・ヌネス（7/10）

ハーランドに均衡を破る完璧なクロスを送り、守りでも堅実なパフォーマンスを披露。レアル・マドリー戦でのプレーから大きく改善した。

ルベン・ディアス（6/10）

ボールをウォートンに直接渡してしまったシーンを除けば、概ね安定したプレーぶりだった。

ヨシュコ・グヴァルディオル（6/10）

試合序盤に頭部を打撲したが、激しいタックルを繰り出しながらパレスの攻撃を凌ぎ続けた。

ニコ・オライリー（6/10）

前半はサールの対応に手を焼き、苦しい展開に。試合が進むにつれ、落ち着きを取り戻し、再び力を発揮した。