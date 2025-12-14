14日のプレミアリーグ第16節でクリスタル・パレスのホームに乗り込んだマンチェスター・Cは41分にアーリング・ハーランドが先制弾を決めると、79分にフィル・フォーデンが追加点。89分にPKチャンスからハーランドが再びネットを揺らし、3-0と快勝した。首位アーセナルにプレッシャーをかけ続けるマンチェスター・Cはこれでリーグ戦4連勝、公式戦では5連勝。『GOAL』はリヴァプールの出場選手、そして監督を採点する。
【選手採点：マンチェスター・C】ハーランドに光るここぞの決定力！ フォーデンとのコンビで躍動 | プレミアリーグ
- AFP
GK＆DF
ジャンルイジ・ドンナルンマ（7/10）
パレスの鮮やかなプレーに終始警戒を怠らず、あらゆる攻撃に準備。ジャン＝フィリップ・マテタとのバトルも制す。
マテウス・ヌネス（7/10）
ハーランドに均衡を破る完璧なクロスを送り、守りでも堅実なパフォーマンスを披露。レアル・マドリー戦でのプレーから大きく改善した。
ルベン・ディアス（6/10）
ボールをウォートンに直接渡してしまったシーンを除けば、概ね安定したプレーぶりだった。
ヨシュコ・グヴァルディオル（6/10）
試合序盤に頭部を打撲したが、激しいタックルを繰り出しながらパレスの攻撃を凌ぎ続けた。
ニコ・オライリー（6/10）
前半はサールの対応に手を焼き、苦しい展開に。試合が進むにつれ、落ち着きを取り戻し、再び力を発揮した。
- AFP
MF
ベルナルド・シウバ（6/10）
レアル・マドリー戦のときよりはずっと良いプレーぶりで、ボールキープも見事。先制点にも絡んだ。
ニコ・ゴンサレス（5/10）
深い位置を陣取るなかで、ピノやウォートンの対応に苦戦。
タイアニ・ラインデルス（6/10）
シュートがディーン・ヘンダーソンの正面に飛ぶなど、チャンスを生かせず。
- Getty Images Sport
FW
ラヤン・シェルキ（7/10）
華麗なフットワークで相手DFを抜き去り、フォーデンのゴールをお膳立て。ここぞの場面で大きな働きをしてみせた。
アーリング・ハーランド（7/10）
そこまで絡むシーンが多かったわけではないが、さすがの決定力で先制弾。PKシーンも冷静に決め切った。
フィル・フォーデン（7/10）
後半に調子を上げ、追加点を奪取。ここリーグ戦4試合で6ゴール目。
- Getty Images Sport
途中出場選手＆監督
サヴィーニョ（8/10）
出場からわずか1分でPKチャンスを掴む。
ラヤン・アイト＝ヌーリ（N/A）
後半ATにピッチへ。
リコ・ルイス（N/A）
後半ATにピッチへ。
オマル・マーモウシュ（N/A）
後半ATにピッチへ。
ジョゼップ・グアルディオラ監督（7/10）
スコアほどの内容ではなかったか。ただ、相手のクオリティを考えれば、チームとしてうまく乗り切り、しっかりと勝利した点は評価すべきだろう。