【選手採点：マンチェスター・C】ハーランドに光るここぞの決定力！ フォーデンとのコンビで躍動 | プレミアリーグ

【欧州・海外サッカー 特集】マンチェスター・シティがプレミアリーグ4連勝。選手、監督の評価は？

14日のプレミアリーグ第16節でクリスタル・パレスのホームに乗り込んだマンチェスター・Cは41分にアーリング・ハーランドが先制弾を決めると、79分にフィル・フォーデンが追加点。89分にPKチャンスからハーランドが再びネットを揺らし、3-0と快勝した。首位アーセナルにプレッシャーをかけ続けるマンチェスター・Cはこれでリーグ戦4連勝、公式戦では5連勝。『GOAL』はリヴァプールの出場選手、そして監督を採点する。

  • FBL-ENG-PR-CRYSTAL PALACE-MAN CITYAFP

    GK＆DF

    ジャンルイジ・ドンナルンマ（7/10）

    パレスの鮮やかなプレーに終始警戒を怠らず、あらゆる攻撃に準備。ジャン＝フィリップ・マテタとのバトルも制す。

    マテウス・ヌネス（7/10）

    ハーランドに均衡を破る完璧なクロスを送り、守りでも堅実なパフォーマンスを披露。レアル・マドリー戦でのプレーから大きく改善した。

    ルベン・ディアス（6/10）

    ボールをウォートンに直接渡してしまったシーンを除けば、概ね安定したプレーぶりだった。

    ヨシュコ・グヴァルディオル（6/10）

    試合序盤に頭部を打撲したが、激しいタックルを繰り出しながらパレスの攻撃を凌ぎ続けた。

    ニコ・オライリー（6/10）

    前半はサールの対応に手を焼き、苦しい展開に。試合が進むにつれ、落ち着きを取り戻し、再び力を発揮した。

  • FBL-ENG-PR-CRYSTAL PALACE-MAN CITYAFP

    MF

    ベルナルド・シウバ（6/10）

    レアル・マドリー戦のときよりはずっと良いプレーぶりで、ボールキープも見事。先制点にも絡んだ。

    ニコ・ゴンサレス（5/10）

    深い位置を陣取るなかで、ピノやウォートンの対応に苦戦。

    タイアニ・ラインデルス（6/10）

    シュートがディーン・ヘンダーソンの正面に飛ぶなど、チャンスを生かせず。

  • Crystal Palace v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    FW

    ラヤン・シェルキ（7/10）

    華麗なフットワークで相手DFを抜き去り、フォーデンのゴールをお膳立て。ここぞの場面で大きな働きをしてみせた。

    アーリング・ハーランド（7/10）

    そこまで絡むシーンが多かったわけではないが、さすがの決定力で先制弾。PKシーンも冷静に決め切った。

    フィル・フォーデン（7/10）

    後半に調子を上げ、追加点を奪取。ここリーグ戦4試合で6ゴール目。

  • Crystal Palace v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    途中出場選手＆監督

    サヴィーニョ（8/10）

    出場からわずか1分でPKチャンスを掴む。

    ラヤン・アイト＝ヌーリ（N/A）

    後半ATにピッチへ。

    リコ・ルイス（N/A）

    後半ATにピッチへ。

    オマル・マーモウシュ（N/A）

    後半ATにピッチへ。

    ジョゼップ・グアルディオラ監督（7/10）

    スコアほどの内容ではなかったか。ただ、相手のクオリティを考えれば、チームとしてうまく乗り切り、しっかりと勝利した点は評価すべきだろう。

0