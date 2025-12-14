【選手採点：リヴァプール】鮮やか2発のエキティケが最高評価！ 復帰戦アシストのサラーは… | プレミアリーグ

アリソン・ベッカー（7/10）

前半に見事な飛び出しでシュートブロックするなど、大きなセーブを披露。後半も三笘薫のシュートを好セーブで防いだ。

ジョー・ゴメス（8/10）

エキティケの先制点をヘディングでアシスト。だが、25分に再び負傷交代を余儀なくされ、今後のDF陣にとっては痛手に。

イブラヒマ・コナテ（7/10）

何度か危うい場面があったものの、ここ数週間よりはずっと自信に満ちたプレーぶり。ミンテとゴメスのシュートもうまくブロックした。

フィルジル・ファン・ダイク（8/10）

自信をもってルターに対抗。2試合連続でのクリーンシートは嬉しいはず。

ミロシュ・ケルケズ（7/10）

パフォーマンスに大幅な改善の兆し。ミンテとの対戦はタフなものだったが、うまく対応した。