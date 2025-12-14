Liverpool GFXGetty/GOAL
【選手採点：リヴァプール】鮮やか2発のエキティケが最高評価！ 復帰戦アシストのサラーは… | プレミアリーグ

【欧州・海外サッカー 特集】リヴァプールがプレミアリーグ3試合ぶりの白星。選手、監督の評価は？

13日のプレミアリーグ第16節でブライトンをホームに迎え撃ったリヴァプールは開始1分足らずでウーゴ・エキティケの先制弾で試合を動かしたが、前半途中にジョー・ゴメスが負傷アクシデント。それによって、渦中のモハメド・サラーは出番が巡ると、60分にアシストで追加点をもたらし、2-0で勝利した。リヴァプールにとって、プレミアリーグでのホーム戦勝利は11月1日の第10節以来『GOAL』はリヴァプールの出場選手、そして監督を採点する。

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-BRIGHTONAFP

    GK＆DF

    アリソン・ベッカー（7/10）

    前半に見事な飛び出しでシュートブロックするなど、大きなセーブを披露。後半も三笘薫のシュートを好セーブで防いだ。

    ジョー・ゴメス（8/10）

    エキティケの先制点をヘディングでアシスト。だが、25分に再び負傷交代を余儀なくされ、今後のDF陣にとっては痛手に。

    イブラヒマ・コナテ（7/10）

    何度か危うい場面があったものの、ここ数週間よりはずっと自信に満ちたプレーぶり。ミンテとゴメスのシュートもうまくブロックした。

    フィルジル・ファン・ダイク（8/10）

    自信をもってルターに対抗。2試合連続でのクリーンシートは嬉しいはず。

    ミロシュ・ケルケズ（7/10）

    パフォーマンスに大幅な改善の兆し。ミンテとの対戦はタフなものだったが、うまく対応した。

  • Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    MF

    ライアン・フラーフェンベルフ（7/10）

    カーティス・ジョーンズと試合をコントロールし、撃破に貢献。自信に満ちたプレーだった。

    カーティス・ジョーンズ（8/10）

    中盤で素晴らしいプレーを見せ、勝利に大きく貢献。レッズでの200試合出場という節目の試合を素晴らしい形で飾る。

    アレクシス・マクアリスター（6/10）

    個人としてはあまり良い日ではなかった。前半に得点チャンスがいくつかあったが、決め切れず。

  • Leeds United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    FW

    ドミニク・ソボスライ（6/10）

    ゴメスの負傷でサラーが入った後、右サイドバックをこなすなど、あらゆるポジションでプレー。足首の怪我を抱えるようで、終盤にピッチを後に。

    ウーゴ・エキティケ（9/10）

    完璧なスタートに導く先制点を決めるだけでなく、追加点も奪取。これで直近のリーグ2試合で4ゴール。

    フロリアン・ヴィルツ（8/10）

    流れるようなプレーぶりであらゆる場所に顔を出した。あちこちのスペースを見つけ、楽しそうにプレーした。

  • Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    途中出場選手＆監督

    モハメド・サラー（8/10）

    ベンチスタートだったが、ゴメスの負傷で25分から出場し、ファンから盛大な拍手を浴びた。終盤に得点するべきだったかもしれないが、エキティケの2点目をアシストするなど、精力的にプレーした。

    アレクサンデル・イサク（6/10）

    軽い打撲でベンチからのスタートとなり、出場しても大きなインパクトを残せず。

    アンドリュー・ロバートソン（6/10）

    リヴァプールの勝利締めに貢献。

    フェデリコ・キエーザ（N/A）

    終盤から出場。

    アルネ・スロット監督（7/10）

    サラーを再びスタメンから外したが、ゴメスが負傷すると、躊躇することなく起用。タフな1週間だったが、チームに勝ち点3を呼び込み、無失点という点にも安堵か。

