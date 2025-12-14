「クラブにとってどれだけのチャレンジだったか」。“よそ者”小林慶行監督が成し遂げた千葉の17季ぶりJ1復帰【J1昇格コラム】

千葉は13日にホームのフクダ電子アリーナでJ1昇格プレーオフ決勝の徳島ヴォルティス戦に臨み、1-0で勝利。悲願のJ1復帰を果たした。

2023年に同クラブの新監督として就任した小林慶行監督。2021年にコーチ、翌年にヘッドコーチを務めていた男にとって、初めてのJリーグクラブでの監督業だった。

「このクラブは名だたる監督さんしか呼ばれないクラブだと思います。僕なんかはジェフでプレーしたこともありませんし、古巣のクラブでもなかった。ハッキリと言えば、よそ者ですから。そんなただのコーチでしかなかった人間に監督を任せるということが、このクラブにとって、どれだけのチャレンジだったかは僕自身もすごく理解していたつもりです」

2022年5月に亡くなったイビチャ・オシム元監督をはじめ、数多くの名将たちが指揮を執った名門に突如として現れた指揮官が小林監督だ。

2009年のJ2降格から長いトンネルに入ってしまった千葉を救うためのキーワードとして「一体感」を掲げながら、クラブに強さと活気を取り戻していった。