2026年W杯組み合わせ抽選の勝者と敗者：フランスは早い段階で試練に直面？

マウリシオ・ポチェッティーノ監督を取り巻く状況が好転しつつあるアメリカ。アルゼンチン人指揮官は就任当初こそ厳しい批判に晒され、いくつかの痛い敗北や絶対的中心のクリスチャン・プリシッチとの関係悪化が指摘されたりもした。だが、何人かの軸を欠いたウルグアイ戦を5-1の大勝で飾るなど、5試合無敗の記録し、ポチェッティーノ監督も来夏のW杯で上を目指せると確信めくはずだ

率直に言えば、開催国は抽選でこれ以上にないほどのアドバンテージで優遇されることで、次のラウンドに勝ち進めない理由もほとんどない。オーストラリアはポット2だが、そのなかで下位のチーム。パラグアイも南米予選でぎりぎりの6位に滑り込み、オーストラリアと同じく得点力に課題がある。また、欧州プレーオフから出場しうるトルコ、ルーマニア、スロバキア、コソボはそこで争う国々のなかで力が劣る国と目される。したがって、これまでに築き上げてきた勢いを保てれば、2002年大会以来の準々決勝進も期待できるだろう。