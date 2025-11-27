レアル・マドリーからの移籍は「どこでもステップダウン」…40歳モドリッチ、ミラン加入の決め手は？

昨季までレアル・マドリーで13年間を過ごしたモドリッチは計28個のチームタイトルを獲得。そんなチームを去るのはつらい経験だったが、「正直に言って、ここまで楽ではなかった」とし、こう回顧した。

「人生のほぼ半分にあたる13年間をあのクラブで、あの街で過ごしたのだから。人生で最高の時期だった。マドリードに行ったのは27歳と比較的遅かったかもしれないけど、ぴったりのタイミングで、準備できてもいたんだ。イングランドでの4年間は力になり、その後のマドリードでの経験、功績のすべてが今でも夢のようさ」

「トロフィーや勝利はさておき、あのクラブで13年間も過ごせたこと…27歳で加わり、40歳目前まで在籍できたのは信じられないことさ！ マドリードがどんなクラブで、凡庸さを許さないのはみんなも知っての通り。あのレベルに長くいられたこと、そこで得た数々の成功は本当に信じられないよ」

「前は35歳でキャリアを終えてもいいという思いがあったけど、僕のキャリアはとっくにそれを超えている。感謝の気持ちを隠すわけにいかない。神に感謝するよ。今のそのレベルにいられるなんて信じられないよ！」

さらに「僕は常々そう言っている。それは決まり文句でも、ファンやクラブへのお世辞でもない。願いはマドリードでの引退だったけど、物事には始まりと終わりがあるものだ」とも語っている。