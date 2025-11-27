AFP
レアル・マドリーからの移籍は「どこでもステップダウン」…40歳モドリッチ、ミラン加入の決め手は？
セリエAはDAZN独占配信！
DMM×DAZNホーダイ
DMM×DAZNホーダイはDAZN月額プラン最安値！
「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得
さらにDMMポイントも付与。いつでも解約可能
DMM×DAZNホーダイ
DAZN月額プラン最安値はこちら今すぐ登録
レアル・マドリーで現役を退くというプランを改め、今夏にミラン入りしたモドリッチは今年9月に40歳の誕生日を迎えたが、セリエAを舞台にさすがの存在感を発揮しており、そのプレーぶりに称賛の声を集める。過去6度のチャンピオンズリーグ（CL）優勝回数を誇る司令塔はここまで公式戦12試合の出場で1得点2アシスト。マッシミリアーノ・アッレグリ監督のもとでスクデット奪還を狙うチームで即座に欠かせぬ存在と化し、その活躍ぶりが移籍話にも発展しているが、ミランで喜びの日々を過ごすようだ。
- Getty Images Sport
モドリッチいわく、ミランとの単年契約を決断したのはクラブの評判が決め手の1つだったという。『Arena Sport』で「レアル・マドリーを去った後はどこに行こうが、ステップダウンになる。それは疑いようのない事実だし、どんな選手も認めることだ」とした上で、「でも」と続ける。
「僕はレアル・マドリーに匹敵するだけの名声と歴史を持つクラブに加わったんだ。僕にとって、これ以上ないほど理想的さ。ミランを愛し、小さい頃からイタリアサッカーで育った来たから、なおさらね。ミランは僕が憧れたクラブ。そんなミランからのオファーは自分にとって正しい選択だった」
また、「街は素晴らしいよ。クラブの内外を問わず、僕もびっくりするほど人々が温かく迎え入れてくれた。チームメイト、監督、ファン、すべてが本当にハイレベル。ミランが歴史ある偉大なクラブで、世界でも指折りのクラブなのがわかる。あらゆる面でそれを感じられるんだ。だから、本当に幸せだし、すべてを楽しませてもらっている」とも述べた。
昨季までレアル・マドリーで13年間を過ごしたモドリッチは計28個のチームタイトルを獲得。そんなチームを去るのはつらい経験だったが、「正直に言って、ここまで楽ではなかった」とし、こう回顧した。
「人生のほぼ半分にあたる13年間をあのクラブで、あの街で過ごしたのだから。人生で最高の時期だった。マドリードに行ったのは27歳と比較的遅かったかもしれないけど、ぴったりのタイミングで、準備できてもいたんだ。イングランドでの4年間は力になり、その後のマドリードでの経験、功績のすべてが今でも夢のようさ」
「トロフィーや勝利はさておき、あのクラブで13年間も過ごせたこと…27歳で加わり、40歳目前まで在籍できたのは信じられないことさ！ マドリードがどんなクラブで、凡庸さを許さないのはみんなも知っての通り。あのレベルに長くいられたこと、そこで得た数々の成功は本当に信じられないよ」
「前は35歳でキャリアを終えてもいいという思いがあったけど、僕のキャリアはとっくにそれを超えている。感謝の気持ちを隠すわけにいかない。神に感謝するよ。今のそのレベルにいられるなんて信じられないよ！」
さらに「僕は常々そう言っている。それは決まり文句でも、ファンやクラブへのお世辞でもない。願いはマドリードでの引退だったけど、物事には始まりと終わりがあるものだ」とも語っている。
- Getty Images Sport
ミランは現在セリエAで2位につけ、週末のラツィオ戦に勝てば、暫定的に首位浮上も。直近のインテル戦にフル出場したモドリッチだが、週末も先発が予想される。
広告