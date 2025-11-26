チェルシー18歳FWエステヴァン、CLでエンバペやハーランドに次ぐ記録を樹立！ 初先発から3試合連発

エステヴァンがバルセロナ戦に先発したのはファンにとって喜ばしいものだったといえる。直近のプレミアリーグでは出場せず、エンツォ・マレスカ監督にメディアからその理由を巡る質問が飛んだ。当時の指揮官は選手本人がこのことで落ち込んでいるのならバルセロナ戦に出場させないと言い放ったが、エステヴァンはトレーニングから力を示し、ピッチで結果を出した。

バルセロナ戦後のマレスカ監督は「彼にとっても、クラブ全体にとっても、そしてすべてのファンにとっても、今日は特別な夜だったと思う。みんなにとって素晴らしい夜だ。いい勝利さ。正直、これ以上でも、以下でもない。この試合の重要性は承知していたが、どの試合もそう。バルセロナに勝てばいつだって嬉しいもので、今日は喜ばしいね」と語っている。

「バルセロナはボールを持っているときこそ力を発揮するチーム。ボールを持っていないときは逆で、我々はボールをキープしようとした。11対11の状況下でも、チームはいいプレーをしていたし、非常にいい感触があったよ。守備に関しては常に大事。バランスが重要だからね。幸い、ここ1カ月のプレミアリーグでもクリーンシートが増えてきた。大きな目標を達成する上で必要なことだ」