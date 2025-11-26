このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Chelsea Estevao GFXGetty/GOAL
Emma Mizuki

【選手採点：チェルシーvsバルセロナ】エステヴァン躍動、ヤマル沈黙…指揮官対決もマレスカ監督に軍配？｜CL

【欧州・海外サッカー 特集】チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第5節で実現したチェルシーとバルセロナのビッグマッチは前者に軍配。選手、監督の評価は？

チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第5節が25日に行われ、チェルシーとバルセロナが激突。今節屈指の好カードは27分にチェルシー先制となるオウンゴールという思わぬ形で動くと、44分にイエローカード2枚目のロナルド・アラウホが退場してバルセロナが数的不利に陥る。その後、チェルシーは後半にエステヴァン・ウィリアン、リアム・デラップがゴール。終わってみれば、チェルシー完勝となる3-0というスコアで幕を閉じた。『GOAL』は両チームの出場選手、そして監督を採点する。

  • chelsea(C)Getty Images

    チェルシー

    得点者：

    オウンゴール（27分）

    エステヴァン・ウィリアン（55分）

    リアム・デラップ（73分）

  • Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    GK＆DF

    ロベルト・サンチェス (7/10)

    改めて堅実な立ち回り。ディフェンスラインの背後に対する危険なボールが何度か入ったが、試合を通してほとんど負担なくプレーした。 

    リース・ジェームズ（8/10）

    怪我なくプレーを続ける成果が表れた出来。キャプテンらしく模範となりつつ、エステヴァンのゴールにつながる素晴らしいパスで見せ場も。

    ウェズレイ・フォファナ（6/10）

    あまり仕事がなかった夜だが、落ち着いて対応。

    トレヴォ・チャロバー（7/10）

    強烈なタックルで観客の喝采を集める。レヴァンドフスキにもうまく対処し、無失点に貢献。

    マルク・ククレジャ（9/10）

    代表でのチームメイトであるヤマルを難なく抑え込み、ヨーロッパ屈指の守備者の1人である理由を改めて証明した。

  • Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    MF

    マロ・グスト (7/10)

    中盤から相手の選手を激しくマークし、カイセドがカバーし切れなかったボールを片っ端から回収。ハーフタイムにアンドレイ・サントスと交代した。

    モイセス・カイセド (9/10)

    またしても圧巻のパフォーマンス。数々のタックルでチェルシーの攻撃をリードし、ピッチに立つ間は一瞬たりとも休まず。

    エンソ・フェルナンデス (8/10)

    やや前目でゲームを操り、微妙な判定さえなければ自身もゴールを決められたかも。ただ、見事なアシストで味方のゴールを演出した。

  • Estevao Chelsea 2025-26Getty Images

    FW

    エステヴァン・ウィリアン (8/10)

    ヤマルとの比較を裏づける実力をまざまざと見せつけた。後半に魔法がかったプレーで観客を魅了しつつ、自チームに流れを呼び込み、見事なゴールもマーク。

    ペドロ・ネト (6/10)

    ボール保持時にそこまで機能したわけではないが、鋭いドリブルで存在感。前後半にチャンスも。

    アレハンドロ・ガルナチョ (4/10)

    静けさが漂う夜に。45分のシュートシーンを除けば、効果的なプレーができず、60分を目前にしてピッチを後にした。

  • Enzo Maresca 2025-26Getty/GOAL

    途中出場選手＆監督

    アンドレイ・サントス (6/10)

    後半から出場し、かなりの距離をカバー。ボールに触れる機会が少なかったが、カイセドやエンソとともに泥臭いプレーに徹した。

    リアム・デラップ (7/10)

    出場すると走り回り、力強く深くまで切り込むと、試合の行方を決定づけるスタンフォード・ブリッジ初ゴールを記録。

    ジェイミー・バイノー＝ギッテンス (6/10)

    与えられた時間のなかで鋭いプレーを披露し、クンデを苦しめた。。

    タイリーク・ジョージ (N/A)

    終盤にエステヴァンの交代でピッチへ。

    ジョシュ・アチャンポン (N/A)

    リース・ジェームズに代わって出場。

    エンツォ・マレスカ監督 (9/10)

    ほぼ完璧な戦術で敵将を上回った。スピーディなパス回しと背後へのランが功を奏し、称賛されるべき勝利を手に。

  • barcelona(C)Getty Images

    バルセロナ

    得点者：

    なし

  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-BARCELONAAFP

    GK＆DF

    ジョアン・ガルシア (4/10)

    3失点だが、オフサイドなどの取り消し分も含めると、6回もネットを揺らされた。幻のゴールも認められていたら、GKとしては失態ともいえる試合だったはず。

    ジュール・クンデ (3/10)

    完全に乱されたなかでオウンゴールを献上。ボックス内の状況把握という部分に欠けるシーンも。

    ロナルド・アラウホ (2/10)

    前半のうちにククレジャへのややラフなタックルで2枚目のイエローカードを受けて退場。最初のイエローカードが抗議によるものだったのが痛かった。腕章を託される者としてより厳格さが必要だったか。

    パウ・クバルシ (5/10)

    これ以上点差が広がるのを防ごうと奮闘したが、エステヴァンのゴールに絡んでしまった。

    アレハンドロ・バルデ (5/10)

    エステヴァンに対応し切れず、輝きを放たせてしまった。

  • Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    MF

    エリック・ガルシア（5/10）

    退場者が出た後にセンターバックでプレー。チーム全体でパフォーマンスが悪かったが、個人としては奮闘した。

    フレンキー・デ・ヨング（4/10）

    悪いボールの失い方から2失点目に絡むなど、中盤をコントロールし切れず。

    フェルミン・ロペス (5/10)

    カイセドに阻まれ、存在感が大きくできず。63分にピッチを後に。

  • Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    FW

    ラミン・ヤマル (5/10)

    ククレジャに打ち負かされ、エステヴァオにも打ち負かされ、スポットライトを浴び切れず。この試合ではほとんどインパクトを残せず、残り時間10分のところで交代した。

    ロベルト・レヴァンドフスキ (5/10)

    フェルミンと同様、ほとんどボールに絡めず、ゴールチャンスもほぼなしだった。

    フェラン・トーレス (3/10)

    ベストパフォーマンスとは程遠い出来。前半が終わったタイミングでラッシュフォードと交代した。

  • Hansi Flick Barcelona 2025-26Getty Images

    途中出場選手＆監督

    マーカス・ラッシュフォード（5/10）

    ハーフタイム明けにフェランとの交代で出場したが、チームとしての勢いも後半にさらに弱まり、インパクトは残せず。

    ハフィーニャ（5/10）

    サンチェスに難なく処理されたシュート以外でほとんど見せ場を作れず。

    アンドレアス・クリステンセン（5/10）

    古巣相手に爪痕を残そうとしたが、積極果敢なシュートも枠に飛ばなかった。

    ダニ・オルモ（N/A）

    終盤にヤマルとの交代で出場したが、ボールに触れる機会が少なく。

    ジェラール・マルティン（N/A）

    バルデとの交代でラスト10分間にわたってプレー。

    ハンジ・フリック監督（4/10）

    ハイライン戦術は機能せず、退場者を出す前から劣勢のゲームだった。打って出た交代策も効果なく、この結果は当然か。

