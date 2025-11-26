【選手採点：チェルシーvsバルセロナ】エステヴァン躍動、ヤマル沈黙…指揮官対決もマレスカ監督に軍配？｜CL

ロベルト・サンチェス (7/10)

改めて堅実な立ち回り。ディフェンスラインの背後に対する危険なボールが何度か入ったが、試合を通してほとんど負担なくプレーした。

リース・ジェームズ（8/10）

怪我なくプレーを続ける成果が表れた出来。キャプテンらしく模範となりつつ、エステヴァンのゴールにつながる素晴らしいパスで見せ場も。

ウェズレイ・フォファナ（6/10）

あまり仕事がなかった夜だが、落ち着いて対応。

トレヴォ・チャロバー（7/10）

強烈なタックルで観客の喝采を集める。レヴァンドフスキにもうまく対処し、無失点に貢献。

マルク・ククレジャ（9/10）

代表でのチームメイトであるヤマルを難なく抑え込み、ヨーロッパ屈指の守備者の1人である理由を改めて証明した。