『Netflix』がプレミアリーグを配信？ 放映権争いに参入か

欧州サッカー連盟（UEFA）は先月、『Netflix』と『Disney』の放映権取得レース参入を歓迎。アレクサンデル・チェフェリン会長はUEFAとしてメディア権利の分野における革新に注力している旨を強調した。

「この共同事業を通じて、サッカーという競技はさらに発展していくだろう。そして、（マーケティング会社の）『Relevent』をパートナーに迎えたことで、それを実現する最強のチームを擁した。共に、野心をもって唯一無二のものを築き上げている。最も魅力的で、最も革新的で、最もアクセスしやすいサッカーを提供するのが目的だ。中核的な収益源を拡大し、新たなファン層に競技への関心を喚起し、特に変化し続けるメディア・配信権環境において新規視聴者とのエンゲージメントを促進する。デジタルプラットフォームを最大限活用し、サッカーをこれまで以上に身近なものとするんだ。これこそがクラブを強化し、欧州サッカーを頂点にとどめ続ける方法だ」と話す。