ロドリ復帰はいつ？ ペップが考えるプランは…

2024年9月に前十字靭帯損傷の大怪我を負ったロドリはシーズンのほとんどを棒に。その後のFIFAクラブ・ワールドカップに出場したが、軽傷ながら怪我をした。

それからというもの、ロドリの起用に慎重を期すマンチェスター・Cだが、先月のブレントフォード戦で膝の怪我がぶり返し、開始20分ほどで交代を余儀なくされている。

ロドリの不在はチームの確実に影響を与えており、前シーズンも離脱してから調子が下降。今季のチームはここまで順調な歩みだが、ロドリの出場機会が限定的で、パフォーマンスも安定してはいない。