【選手採点：マンチェスター・U】ホームで10人の相手に不覚…初先発ザークツィーらの出来は？ | プレミアリーグ

センヌ・ラメンス（5/10）

デューズバリー＝ホールのゴールを防げなかったのか疑問が残るが、シュートにも力とコースの良さがあった。失点後はやれることほぼなし。

マタイス・デ・リフト（4/10）

エヴァートンのいい立ち上がりに苦戦。デューズバリー＝ホールに対しては封じ込めるどころか、下がってしまった。その後は慎重になりすぎたか、数的優位を生かして前に出られず。

レニー・ヨロ (4/10)

デューズバリー＝ホールを止めるべきだったが、ボールを奪い返され、それが失点に。それ以外は堅実な守りで、後半は前線に加勢した。

ルーク・ショー（4/10）

序盤はエンディアイエを抑えるのにひと苦労。後半は攻撃のサポートに徹したが、クロス精度がイマイチだった。