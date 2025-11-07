カール・エッタ・エヨン：まさに「隠れた宝石」？ リーガ得点ランクでエンバペ、アルバレスに次ぐレバンテスコアラー【Hidden Gems FC パート7】

エッタ・エヨンがトップチームデビューしたのは2024年1月に行われたラ・リーガのアラベス戦に途中出場したとき。だが、この試合がカディスでの唯一となるトップチームでの出場で、夏に移籍金150万ユーロでビジャレアルに移籍した。その後は再びリザーブチームが主戦場となるが、移籍直後の起こった予期せぬ出来事がエッタ・エヨンのキャリアを変える。

「ビジャレアルでのラストシーズン、別のストライカーが負傷したんだ。そこで監督が僕を見て『FWでプレーできるか？』と聞き、僕は『やれる。問題ない』と返した」

『Canal+』でそう振り返ったエッタ・エヨンはその後が物語るように、ビジャレアルBながら30試合で19得点6アシストをマークした。そして、シーズン終盤にはトップチームでの出場機会が巡り、ジローナ戦でラ・リーガ初得点となる劇的な決勝ゴール。サポーターにもその存在を強く印象づけた。

このゴールを皮切りに2025年夏のプレシーズンで目覚ましい活躍を披露すると、開幕からマルセリーノ・ガルシア・トラル監督がレギュラーに抜擢。エッタ・エヨンはこのチャンスを逃さず、開幕戦でレアル・オビエド相手に得点を決めると、その後も好調を維持し続けた。