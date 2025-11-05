ハーランド本人は乗らず…ペップの“メッシ＆C・ロナウド級”発言に「あの2人には誰も近づけない」

グアルディオラ監督は先のボーンマス戦後、この試合でも2ゴールを決めたハーランドにチームとして得点を依存しがちとの見方を否定。その上で、ハーランドほど支配的な選手がいるチームは必然的にその選手で得点を占める傾向があると持論を展開した。

「メッシやロナウドと一緒にプレーしたら、こういう感じになる。彼の影響力は非常に大きいんだ。あの男の数字を見ればわかるはず。もちろん、彼はそのレベルにある。メッシやロナウドは15年にわたってやってのけたことだが、彼もそのレベルだ。1ゴール目のシュートなんて『俺が決める』という感じだ。それでいて彼にはハングリー精神もある。最高だ。さらに驚くほど指導しやすく、扱いやすい」

「時々、厳しく接するが、彼はオープンマインドの持ち主で、ゴールを生きがいにしている。90分間のプレッシャーに耐えきれないときもあるが、それは普通だ。正直に言って、（ボーンマス戦での勝利は）彼がいなければ厳しかっただろう。だが、幸運にもオマル（・マーモウシュ）が復帰したり、選手がフィットした状態であり、いいことだ」