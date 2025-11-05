【選手採点：リヴァプールvsレアル・マドリー】マクアリスターのゴールで好セーブ連発のクルトワを攻略！ ブラッドリーの活躍が光る｜CL

ギオルギ・ママルダシュヴィリ（6/10）

前半にベリンガムのシュートを凌ぐなど素晴らしいセーブを披露。それがなければ忙しい試合になった可能性も。

コナー・ブラッドリー（9/10）

ヴィニシウスとの対峙にも怖気怖気つくことなく、その場に応じた立ち回りで対応。できるだけの攻撃参加も光った。

イブラヒマ・コナテ（6/10）

ベリンガムとの1対1で苦しみ気味だったが、相手はあまりそこを突いてこず。

フィルジル・ファン・ダイク（7/10）

集中力と危機管理が重要視した守りに徹すれば、攻撃時にセットプレーからヘディングでゴールを狙うシーンも。

アンドリュー・ロバートソン（8/10）

過去5試合のうち、4試合に先発。往年のパフォーマンスを取り戻したか。