Liverpool Madrid ratings GFXGetty/GOAL
Jamie Spencer,Thomas HindleEmma Mizuki

【選手採点：リヴァプールvsレアル・マドリー】マクアリスターのゴールで好セーブ連発のクルトワを攻略！ ブラッドリーの活躍が光る｜CL

【欧州・海外サッカー 特集】チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第4節で実現したリヴァプールとレアル・マドリーのビッグマッチは前者に軍配。選手、監督の評価は？

4日のチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第4節で実現したリヴァプールvsレアル・マドリー。ホームのリヴァプールがティボー・クルトワに苦しみながらもアレクシス・マクアリスターのゴールでこじ開け、レアル・マドリーを1-0で下した。『GOAL』は両チームの出場選手、そして監督を採点する。

  • liverpool(C)Getty Images

    リヴァプール

    得点者：

    アレクシス・マクアリスター (61分)

  • Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    GK＆DF

    ギオルギ・ママルダシュヴィリ（6/10）

    前半にベリンガムのシュートを凌ぐなど素晴らしいセーブを披露。それがなければ忙しい試合になった可能性も。

    コナー・ブラッドリー（9/10）

    ヴィニシウスとの対峙にも怖気怖気つくことなく、その場に応じた立ち回りで対応。できるだけの攻撃参加も光った。

    イブラヒマ・コナテ（6/10）

    ベリンガムとの1対1で苦しみ気味だったが、相手はあまりそこを突いてこず。

    フィルジル・ファン・ダイク（7/10）

    集中力と危機管理が重要視した守りに徹すれば、攻撃時にセットプレーからヘディングでゴールを狙うシーンも。

    アンドリュー・ロバートソン（8/10）

    過去5試合のうち、4試合に先発。往年のパフォーマンスを取り戻したか。

  • Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    MF

    ライアン・フラーフェンベルフ (8/10)

    ピッチ中央のスペースを埋めながら懸命にプレー。さらに、他の選手が攻撃を転じる際の起点に。

    アレクシス・マクアリスター (9/10)

    ソボスライの完璧なパスに頭で反応し、2シーズン連続でレアル・マドリ相手にゴール。パス回しも巧みで、オフ・ザ・ボールでも相手の中央突破を許さず。

    ドミニク・ソボスライ (9/10)

    クルトワからワールドクラスのセーブを引き出す際どいフィニッシュを放ったほか、より遠くからもゴールを狙う積極姿勢。常にチャンスを作ろうとし、決勝弾をアシストした。

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-REAL MADRIDAFP

    FW

    モハメド・サラー (6/10)

    試合のほとんどで静かだったが、リヴァプールの2点目になりそうだったガクポのチャンスを演出。

    ウーゴ・エキティケ (5/10)

    オープンプレーでのビルドアップにはあまり絡めず。マークが厳しかったこの日は9番としての役割をこなすのが困難な夜だった。

    フロリアン・ヴィルツ (6/10)

    チームがボールを持たないときの働きは称賛されるべき。ボールを持つときのプレーはまだ課題が残るが、創造性においてファンがもう少し辛抱すれば見られそうな兆しも。

  • Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    途中出場選手＆監督

    カーティス・ジョーンズ (6/10)

    出場時間は限られたものの、すんなりと試合に入った。

    コーディ・ガクポ (6/10)

    クルトワにセーブを強いるシーンも。

    ミロシュ・ケルケズ (N/A)

    出場するや否や積極プレーも治療を余儀なくされる。

    フェデリコ・キエーザ (N/A)

    88分から出場。

    アルネ・スロット監督 (8/10)

    週末のプレミアリーグから先発メンバーの変更を最少限にとどめ、ヴィルツを起用。この連勝をきっかけに軌道修正したいところ。

  • real-madird(C)Getty Images

    レアル・マドリー

    得点者：

    なし

  • Thibaut Courtois 2025Getty

    GK＆DF

    ティボー・クルトワ (9/10)

    まさに圧巻のパフォーマンス。正直に言って、負けたのは残念だ。

    フェデリコ・バルベルデ (7/10)

    アレクサンダー＝アーノルドに代わって右サイドバックで先発。中盤での連携は今ひとつだったものの、守備で自分の仕事を果たした。

    エデル・ミリトン (7/10)

    積極的に攻め上がれば、何度か大きなブロックも。概ね自身のタスクを遂行した。

    ディーン・ハウセン (6/10)

    エキティケに苦しみ、何度かポジションを乱された。不必要なファウルでイエローカードを受ける場面も。

    アルバロ・カレーラス (6/10)

    やや不安定な出来。序盤はサラー相手にいい対応をしたが、後半は苦戦気味だった。

  • Jude Bellingham Real Madrid 2025Getty

    MF

    オーレリアン・チュアメニ (6/10)

    動き回るヴィルツに対し、不安定さが拭えず。抑え込んだシーンもあったが、振り回される場面もあった。

    エドゥアルド・カマヴィンガ (6/10)

    中盤で激しく競り合ってイーブンボールの攻防にも積極果敢に挑んだ。だが、突破されるシーンもしばしば。

    ジュード・ベリンガム (5/10)

    存在感を示すのにひと苦労。いくつかのミスもあり、パスの精度が今ひとつの場面も。本来の調子とは言いがたい内容だった。

    アルダ・ギュレル (5/10)

    試合にほとんど入っていけず、プレーできるスペースも限られた。

  • Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    FW

    キリアン・エンバペ (5/10)

    ラスト20分までは静かだったが、その後はいいタッチを披露。だが、全体的には残念な内容だった。

    ヴィニシウス・ジュニオール (6/10)

    序盤から相手にとって危険なプレーを仕掛けたが、ブラッドリーを崩しに。もう少し周りのサポートがあればさらに輝けたか。

  • Xabi Alonso Real Madrid 2025Getty

    途中出場選手＆監督

    ロドリゴ・ゴエス (6/10)

    右サイドから果敢に攻めたが、決定的なシーンに繋がらず。

    トレント・アレクサンダー＝アーノルド (5/10)

    熱狂的な古巣サポーターから容赦ないブーイングを浴び、ボールに触れる機会も少なかった。

    ブラヒム・ディアス (N/A)

    インパクトを残せるほど時間なし。

    シャビ・アロンソ監督 (5/10)

    現状のベストに近いイレブンで臨んだが、力を引き出せず。クルトワの活躍がなければ大敗した可能性もあり、指揮官にとってもベストな夜ではなかった。

