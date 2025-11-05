アーセナルの15歳FWがCLでも歴史に名を刻む！ 大会最年少の15歳308日でデビュー

ミケル・アルテタ監督はイギリス『BBC』で「彼がまずすべきはピッチに出て相手を抜きにかかり、ファウルを誘うこと。それが個性というもので、勇敢さでもある。それは教えられるものではない。持っているか、持っていないかだ」と語っている。

また、イギリス『TNT Sports』では「彼はボールを動かす絶妙なタイミング、相手が次の動きをする瞬間を見極めるのが非常に上手い。我々にはそこに大きな可能性を秘めた選手がいるということ。ここほど厳しい舞台などない。彼らがこのチームとともに成長してくれるのを心から嬉しく思うし、これからも成長し続けてくれることを願っている」とも述べた。

そして、今季での起用法にも「彼は15歳でまだ成長過程。彼が最大限の成長を遂げるために、我々が管理すべき点は多い。間違いなく出場機会を与える。そのチャンスを掴まないとね。毎日、彼のパスポートばかりを見ていたら、絶対に起用しないだろう。だが、トレーニングでの彼を見れば、起用せざるをえない。そうでなければ、我々が盲目だということになる。つまり、彼の生活環境の変化や負担といった要素を考慮し、彼がそれらに対処できるバランスと理解を見いだす必要がある。これまでのところ、彼はそれをこなしている」と話している。