デ・ブライネ負傷で中盤補強が急務…ナポリ、メイヌー獲得が再燃？

メイヌーはマンチェスター・Uのアカデミー育ちで、瞬く間にトップチームで台頭。だが、今季のここまで8試合の出場にとどまり、唯一の先発はカラバオカップまで遡る。

今季のプレミアリーグでは先発機会がなく、ルベン・アモリム監督は[3-4-3]のシステムで他の中盤をチョイス。この夏の段階でマンチェスター・Uでの将来に疑問が投げかけられたが、移籍は実現せず。だが、限定的な出番が続く状況を受け、選手は移籍の可能性を探るとされる。

マンチェスター・Uに完全売却の考えがないと報じられているなかで、ナポリは買取オプション付きのローンを検討している様子。『スカイ・スポーツ』はマンチェスター・Uに妥協の余地があると伝え、メイヌーもコンテ監督との共闘に興味を持つとも指摘している。

一定の条件を満たせば、完全移籍に移行できる契約であり、ナポリでの出場数が同じくマンチェスター・Uのアカデミー出身であるスコット・マクトミネイとプレーし続けるか否かを左右するものとなるとみられる。

マンチェスター・U側は手放すなら、国外とはっきりさせており、メイヌーに国内移籍の可能性は排除されているようだ。