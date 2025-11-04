フリーの32歳オックスレイド＝チェンバレンがアーセナルに帰還！ 理由は？

オックスレイド＝チェンバレンはリヴァプール時代にチャンピオンズリーグやプレミアリーグなど、計5つのトロフィー獲得に貢献。2019-20シーズンには43試合で8ゴールを記録する活躍を披露した。

この夏に『The Athletic』でリヴァプール退団をこう振り返っている。

「正式には何も言われなかったんだ。もちろん、状況は把握していた。クラブからはリリースを出す前に『ミリー、ボビー、ナビーの退団についてリリースを出す』と伝えられ、僕もそれで『ああ、そうなんだ。ありがとう」と。でも、それ以前に公式な発表はまったくなかった。ただ…沈黙が状況を物語ってはいた。僕は周りの人にとって最高の人であり、仲間やスタッフにとっていい人でありたかったんだ」

「良いことであれ、悪いことであれ、何かを言われるものだ。それがこの世界の常識だ。コミュニケーションの欠如には少し驚いた。（ユルゲン・クロップ）とは良好な関係だった。確執とか、そういうものは一切なかった。監督として全選手のニーズを把握するのは簡単じゃないのは理解できる。でも、プレーしていたときのほうがベンチにも入れないときよりもずっと楽しかった！ でも、そういうものなんだ」