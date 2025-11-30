【2025J1リーグ厳選ゴール動画】各節のファインゴールまとめ

▶︎順位表
▶︎試合日程
東京ヴェルディ 0-1 鹿島アントラーズ
FC町田ゼルビア 3-1 名古屋グランパス
川崎フロンターレ 1-2 サンフレッチェ広島
横浜F・マリノス 3-1 セレッソ大阪
横浜FC 0-1 京都サンガF.C.
湘南ベルマーレ 1-0 清水エスパルス
アルビレックス新潟 1-3 柏レイソル
ヴィッセル神戸 0-0 FC東京
ファジアーノ岡山 0-1 浦和レッズ
アビスパ福岡 1-0 ガンバ大阪
鹿島アントラーズ 2-1 横浜FC
東京ヴェルディ 0-0 アビスパ福岡
川崎フロンターレ 1-1 ファジアーノ岡山
湘南ベルマーレ 5-2 アルビレックス新潟
柏レイソル 1-0 名古屋グランパス
サンフレッチェ広島 3-0 浦和レッズ
FC町田ゼルビア 0-1 FC東京
京都サンガF.C. 0-3 横浜F・マリノス
清水エスパルス 1-4 セレッソ大阪
ガンバ大阪 1-1 ヴィッセル神戸
浦和レッズ 0-0 FC町田ゼルビア
柏レイソル 2-0 横浜FC
FC東京 3-1 ファジアーノ岡山
横浜F・マリノス 3-0 サンフレッチェ広島
清水エスパルス 1-0 東京ヴェルディ
名古屋グランパス 0-2 ガンバ大阪
京都サンガF.C. 1-1 鹿島アントラーズ
セレッソ大阪 2-0 川崎フロンターレ
アルビレックス新潟 2-2 ヴィッセル神戸
アビスパ福岡 1-0 湘南ベルマーレ
ヴィッセル神戸 0-0 鹿島アントラーズ
サンフレッチェ広島 0-0 FC東京
東京ヴェルディ 1-0 アルビレックス新潟
FC町田ゼルビア 0-0 アビスパ福岡
川崎フロンターレ 5-3 清水エスパルス
横浜F・マリノス 4-0 浦和レッズ
横浜FC 2-2 名古屋グランパス
ガンバ大阪 0-5 柏レイソル
ファジアーノ岡山 1-2 セレッソ大阪
湘南ベルマーレ 1-1 京都サンガF.C.
湘南ベルマーレ 0-1 東京ヴェルディ
清水エスパルス 1-1 FC東京
名古屋グランパス 2-1 セレッソ大阪
アルビレックス新潟 1-1 ファジアーノ岡山
サンフレッチェ広島 2-1 FC町田ゼルビア
アビスパ福岡 1-0 横浜FC
浦和レッズ 1-0 ヴィッセル神戸
柏レイソル 1-0 横浜F・マリノス
京都サンガF.C. 1-1 川崎フロンターレ
鹿島アントラーズ 0-0 ガンバ大阪
FC町田ゼルビア 1-0 ファジアーノ岡山
名古屋グランパス 0-4 鹿島アントラーズ
ガンバ大阪 4-2 アルビレックス新潟
東京ヴェルディ 0-0 浦和レッズ
アビスパ福岡 1-2 サンフレッチェ広島
ヴィッセル神戸 2-1 清水エスパルス
横浜FC 1-0 湘南ベルマーレ
FC東京 2-3 横浜F・マリノス
セレッソ大阪 1-2 京都サンガF.C.
川崎フロンターレ 4-4 柏レイソル
アルビレックス新潟 0-0 名古屋グランパス
鹿島アントラーズ 3-1 セレッソ大阪
FC東京 1-0 アビスパ福岡
清水エスパルス 0-0 浦和レッズ
ファジアーノ岡山 0-0 横浜FC
柏レイソル 0-0 サンフレッチェ広島
湘南ベルマーレ 1-2 川崎フロンターレ
京都サンガF.C. 1-1 FC町田ゼルビア
ガンバ大阪 3-1 横浜F・マリノス
ヴィッセル神戸 4-0 東京ヴェルディ
FC町田ゼルビア 3-1 ガンバ大阪
サンフレッチェ広島 0-1 ヴィッセル神戸
名古屋グランパス 3-1 湘南ベルマーレ
東京ヴェルディ 4-2 ファジアーノ岡山
横浜FC 1-0 アルビレックス新潟
セレッソ大阪 1-1 柏レイソル
浦和レッズ 0-1 鹿島アントラーズ
川崎フロンターレ 0-1 FC東京
横浜F・マリノス 2-0 アビスパ福岡
京都サンガF.C. 0-1 清水エスパルス
ヴィッセル神戸 0-0 柏レイソル
サンフレッチェ広島 1-1 京都サンガF.C.
FC町田ゼルビア 1-1 横浜FC
アビスパ福岡 2-4 セレッソ大阪
ファジアーノ岡山 0-1 名古屋グランパス
鹿島アントラーズ 3-0 湘南ベルマーレ
横浜F・マリノス 0-3 川崎フロンターレ
アルビレックス新潟 0-1 清水エスパルス
ガンバ大阪 1-0 浦和レッズ
FC東京 1-0 東京ヴェルディ
