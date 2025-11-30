このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
shonan(C)Getty Images
GOAL

【2025J1リーグ厳選ゴール動画】各節のファインゴールまとめ

【国内サッカー・Jリーグ ゴール集】2025シーズンの明治安田J1リーグ各節で生まれた印象的な得点シーンをピックアップ。

DMMプレミアムとDAZNがセットでお得

DMM×DAZNホーダイ

2026年W杯欧州予選はいよいよ佳境！11月に第9節・最終節が開催

DAZNで独占配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値、ポイント付与でお得

さらにいつでも解約可能！

DMMプレミアムとDAZNコンテンツが見放題

W杯欧州予選を独占ライブ配信

最安値で視聴
  • avispa(C)Getty Images

    第37節 - 11/30（日）

    東京ヴェルディ 0-1 鹿島アントラーズ

    FC町田ゼルビア 3-1 名古屋グランパス

    川崎フロンターレ 1-2 サンフレッチェ広島

    横浜F・マリノス 3-1 セレッソ大阪

    横浜FC 0-1 京都サンガF.C.

    湘南ベルマーレ 1-0 清水エスパルス

    アルビレックス新潟 1-3 柏レイソル

    ヴィッセル神戸 0-0 FC東京

    ファジアーノ岡山 0-1 浦和レッズ

    アビスパ福岡 1-0 ガンバ大阪

    • 広告

  • FW伊藤達哉（川崎フロンターレ）

    ■川崎フロンターレ vs サンフレッチェ広島

  • FWディーン・デイビッド（横浜F・マリノス）

    ■横浜F・マリノス vs セレッソ大阪

  • MF小野瀬康介（湘南ベルマーレ）

    ■湘南ベルマーレ vs 清水エスパルス

  • FW細谷真大（柏レイソル）

    ■アルビレックス新潟 vs 柏レイソル

  • MF笠井佳祐（アルビレックス新潟）

    ■アルビレックス新潟 vs 柏レイソル

  • FW肥田野蓮治（浦和レッズ）

    ■ファジアーノ岡山 vs 浦和レッズ

  • MF松岡大起 （アビスパ福岡）

    ■アビスパ福岡 vs ガンバ大阪

  • shonan(C)Getty Images

    第36節 - 11/8（土）、9（日）

    鹿島アントラーズ 2-1 横浜FC

    東京ヴェルディ 0-0 アビスパ福岡

    川崎フロンターレ 1-1 ファジアーノ岡山

    湘南ベルマーレ 5-2 アルビレックス新潟

    柏レイソル 1-0 名古屋グランパス

    サンフレッチェ広島 3-0 浦和レッズ

    FC町田ゼルビア 0-1 FC東京

    京都サンガF.C. 0-3 横浜F・マリノス

    清水エスパルス 1-4 セレッソ大阪

    ガンバ大阪 1-1 ヴィッセル神戸

  • MF松本昌也（ファジアーノ岡山）

    ■川崎フロンターレ vs ファジアーノ岡山

  • MF小野瀬康介（湘南ベルマーレ）

    ■湘南ベルマーレ vs アルビレックス新潟

  • MF奥野耕平（湘南ベルマーレ）

    ■湘南ベルマーレ vs アルビレックス新潟

  • MF乾貴士（清水エスパルス）

    ■清水エスパルス vs セレッソ大阪

  • MF奥抜侃志（ガンバ大阪）

    ■ガンバ大阪 vs ヴィッセル神戸

  • MF佐々木大樹（ヴィッセル神戸）

    ■ガンバ大阪 vs ヴィッセル神戸

  • fctokyo(C)Getty Images

    第35節 - 10/25（土）、26（日）

    浦和レッズ 0-0 FC町田ゼルビア

    柏レイソル 2-0 横浜FC

    FC東京 3-1 ファジアーノ岡山

    横浜F・マリノス 3-0 サンフレッチェ広島

    清水エスパルス 1-0 東京ヴェルディ

    名古屋グランパス 0-2 ガンバ大阪

    京都サンガF.C. 1-1 鹿島アントラーズ

    セレッソ大阪 2-0 川崎フロンターレ

    アルビレックス新潟 2-2 ヴィッセル神戸

    アビスパ福岡 1-0 湘南ベルマーレ

  • MF山田雄士（柏レイソル）

    ■柏レイソル vs 横浜FC

  • FW佐藤恵允（FC東京）

    ■FC東京 vs ファジアーノ岡山

  • FW佐藤恵允（FC東京）

    ■FC東京 vs ファジアーノ岡山

  • FW植中朝日（横浜F・マリノス）

    ■横浜F・マリノス vs サンフレッチェ広島

  • FW山下諒也（ガンバ大阪）

    ■名古屋グランパス vs ガンバ大阪

  • MF田中駿汰（セレッソ大阪）

    ■セレッソ大阪 vs 川崎フロンターレ

  • FW若月大和（アルビレックス新潟）

    ■アルビレックス新潟 vs ヴィッセル神戸

  • fagiano(C)Getty Images

    第34節 - 10/17（金）、18（土）、19（日）

    ヴィッセル神戸 0-0 鹿島アントラーズ

    サンフレッチェ広島 0-0 FC東京

    東京ヴェルディ 1-0 アルビレックス新潟

    FC町田ゼルビア 0-0 アビスパ福岡

    川崎フロンターレ 5-3 清水エスパルス

    横浜F・マリノス 4-0 浦和レッズ

    横浜FC 2-2 名古屋グランパス

    ガンバ大阪 0-5 柏レイソル

    ファジアーノ岡山 1-2 セレッソ大阪

    湘南ベルマーレ 1-1 京都サンガF.C.

  • MF脇坂泰斗（川崎フロンターレ）

    ■川崎フロンターレ vs 清水エスパルス

  • FW伊藤達哉（川崎フロンターレ）

    ■川崎フロンターレ vs 清水エスパルス

  • DFジエゴ（柏レイソル）

    ■ガンバ大阪 vs 柏レイソル

  • MF佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）

    ■ファジアーノ岡山 vs セレッソ大阪

  • cerezo(C)Getty Images

    第33節 - 10/3（金）、4（土）、5（日）

    湘南ベルマーレ 0-1 東京ヴェルディ

    清水エスパルス 1-1 FC東京

    名古屋グランパス 2-1 セレッソ大阪

    アルビレックス新潟 1-1 ファジアーノ岡山

    サンフレッチェ広島 2-1 FC町田ゼルビア

    アビスパ福岡 1-0 横浜FC

    浦和レッズ 1-0 ヴィッセル神戸

    柏レイソル 1-0 横浜F・マリノス

    京都サンガF.C. 1-1 川崎フロンターレ

    鹿島アントラーズ 0-0 ガンバ大阪

  • FW佐藤恵允（FC東京）

    ■清水エスパルス vs FC東京

  • FWヴィトール・ブエノ（セレッソ大阪）

    ■名古屋グランパス vs セレッソ大阪

  • FW相馬勇紀（FC町田ゼルビア）

    ■サンフレッチェ広島 vs FC町田ゼルビア

  • MF小泉佳穂（柏レイソル）

    ■柏レイソル vs 横浜F・マリノス

  • FW伊藤達哉（川崎フロンターレ）

    ■京都サンガF.C. vs 川崎フロンターレ

  • antlers(C)Getty Images

    第32節 - 9/27（土）、28（日）

    FC町田ゼルビア 1-0 ファジアーノ岡山

    名古屋グランパス 0-4 鹿島アントラーズ

    ガンバ大阪 4-2 アルビレックス新潟

    東京ヴェルディ 0-0 浦和レッズ

    アビスパ福岡 1-2 サンフレッチェ広島

    ヴィッセル神戸 2-1 清水エスパルス

    横浜FC 1-0 湘南ベルマーレ

    FC東京 2-3 横浜F・マリノス

    セレッソ大阪 1-2 京都サンガF.C.

    川崎フロンターレ 4-4 柏レイソル

  • FW徳田誉（鹿島アントラーズ）

    ■名古屋グランパス vs 鹿島アントラーズ

  • FW宇佐美貴史（ガンバ大阪）

    ■ガンバ大阪 vs アルビレックス新潟

  • FWデニス・ヒュメット（ガンバ大阪）

    ■ガンバ大阪 vs アルビレックス新潟

  • MF小塚和季（清水エスパルス）

    ■ヴィッセル神戸 vs 清水エスパルス

  • DF細井響（横浜FC）

    ■横浜FC vs 湘南ベルマーレ

  • MF松田天馬（京都サンガF.C.）

    ■セレッソ大阪 vs 京都サンガF.C.

  • DFディオン・クールズ（セレッソ大阪）

    ■セレッソ大阪 vs 京都サンガF.C.

  • DFジエゴ（柏レイソル）

    ■川崎フロンターレ vs 柏レイソル

  • FW伊藤達哉（川崎フロンターレ）

    ■川崎フロンターレ vs 柏レイソル

  • MF中川敦瑛（柏レイソル）

    ■川崎フロンターレ vs 柏レイソル

  • DF三丸拡（柏レイソル）

    ■川崎フロンターレ vs 柏レイソル

  • gamba(C)Getty Images

    第31節 - 9/23（火）

    アルビレックス新潟 0-0 名古屋グランパス

    鹿島アントラーズ 3-1 セレッソ大阪

    FC東京 1-0 アビスパ福岡

    清水エスパルス 0-0 浦和レッズ

    ファジアーノ岡山 0-0 横浜FC

    柏レイソル 0-0 サンフレッチェ広島

    湘南ベルマーレ 1-2 川崎フロンターレ

    京都サンガF.C. 1-1 FC町田ゼルビア

    ガンバ大阪 3-1 横浜F・マリノス

    ヴィッセル神戸 4-0 東京ヴェルディ

  • FWレオ・セアラ（鹿島アントラーズ）

    ■鹿島アントラーズ vs セレッソ大阪

  • FW伊藤達哉（川崎フロンターレ）

    ■湘南ベルマーレ vs 川崎フロンターレ

  • MF天野純（横浜F・マリノス）

    ■ガンバ大阪 vs 横浜F・マリノス

  • FW宇佐美貴史（ガンバ大阪）

    ■ガンバ大阪 vs 横浜F・マリノス

  • FW宮代大聖（ヴィッセル神戸）

    ■ヴィッセル神戸 vs 東京ヴェルディ

  • yokohamafc(C)Getty Images

    第30節 - 8/20（水）、9/20（土）

    FC町田ゼルビア 3-1 ガンバ大阪

    サンフレッチェ広島 0-1 ヴィッセル神戸

    名古屋グランパス 3-1 湘南ベルマーレ

    東京ヴェルディ 4-2 ファジアーノ岡山

    横浜FC 1-0 アルビレックス新潟

    セレッソ大阪 1-1 柏レイソル

    浦和レッズ 0-1 鹿島アントラーズ

    川崎フロンターレ 0-1 FC東京

    横浜F・マリノス 2-0 アビスパ福岡

    京都サンガF.C. 0-1 清水エスパルス

  • MF稲垣祥（名古屋グランパス）

    ■名古屋グランパス vs 湘南ベルマーレ

  • FW一美和成（ファジアーノ岡山）

    ■東京ヴェルディ vs ファジアーノ岡山

  • FWアダイウトン（横浜FC）

    ■横浜FC vs アルビレックス新潟

  • DF角田涼太朗（横浜F・マリノス）

    ■横浜F・マリノス vs アビスパ福岡

  • MF矢島慎也（清水エスパルス）

    ■京都サンガF.C. vs 清水エスパルス

  • gamba(C)Getty Images

    第29節 - 9/12（金）、13（土）、15（月）

    ヴィッセル神戸 0-0 柏レイソル

    サンフレッチェ広島 1-1 京都サンガF.C.

    FC町田ゼルビア 1-1 横浜FC

    アビスパ福岡 2-4 セレッソ大阪

    ファジアーノ岡山 0-1 名古屋グランパス

    鹿島アントラーズ 3-0 湘南ベルマーレ

    横浜F・マリノス 0-3 川崎フロンターレ

    アルビレックス新潟 0-1 清水エスパルス

    ガンバ大阪 1-0 浦和レッズ

    FC東京 1-0 東京ヴェルディ

  • FWラファエル・エリアス（京都サンガF.C.）

    サンフレッチェ広島 vs 京都サンガF.C.

  • DF伊藤槙人（横浜FC）

    FC町田ゼルビア vs 横浜FC

  • MF見木友哉（アビスパ福岡）

    アビスパ福岡 vs セレッソ大阪

  • FWラファエル・ハットン（セレッソ大阪）

    アビスパ福岡 vs セレッソ大阪

  • FWレオ・セアラ（鹿島アントラーズ）

    鹿島アントラーズ vs 湘南ベルマーレ

  • FW伊藤達哉（川崎フロンターレ）

    横浜F・マリノス vs 川崎フロンターレ

  • MF安部柊斗（ガンバ大阪）

    ガンバ大阪 vs 浦和レッズ

  • FW長倉幹樹（FC東京）

    FC東京 vs 東京ヴェルディ