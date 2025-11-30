このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。

(C)Getty Images 【2025J1リーグ厳選ゴール動画】各節のファインゴールまとめ 【国内サッカー・Jリーグ ゴール集】2025シーズンの明治安田J1リーグ各節で生まれた印象的な得点シーンをピックアップ。 ▶︎順位表 ▶︎試合日程 ▶︎得点＆アシスト ランキング (C)Getty Images 第37節 - 11/30（日） 東京ヴェルディ 0-1 鹿島アントラーズ FC町田ゼルビア 3-1 名古屋グランパス 川崎フロンターレ 1-2 サンフレッチェ広島 横浜F・マリノス 3-1 セレッソ大阪 横浜FC 0-1 京都サンガF.C. 湘南ベルマーレ 1-0 清水エスパルス アルビレックス新潟 1-3 柏レイソル ヴィッセル神戸 0-0 FC東京 ファジアーノ岡山 0-1 浦和レッズ アビスパ福岡 1-0 ガンバ大阪

広告 FW伊藤達哉（川崎フロンターレ） ■川崎フロンターレ vs サンフレッチェ広島



FWディーン・デイビッド（横浜F・マリノス） ■横浜F・マリノス vs セレッソ大阪

MF小野瀬康介（湘南ベルマーレ） ■湘南ベルマーレ vs 清水エスパルス



FW細谷真大（柏レイソル） ■アルビレックス新潟 vs 柏レイソル

MF笠井佳祐（アルビレックス新潟） ■アルビレックス新潟 vs 柏レイソル



FW肥田野蓮治（浦和レッズ） ■ファジアーノ岡山 vs 浦和レッズ

MF松岡大起 （アビスパ福岡） ■アビスパ福岡 vs ガンバ大阪



(C)Getty Images 第36節 - 11/8（土）、9（日） 鹿島アントラーズ 2-1 横浜FC 東京ヴェルディ 0-0 アビスパ福岡 川崎フロンターレ 1-1 ファジアーノ岡山 湘南ベルマーレ 5-2 アルビレックス新潟 柏レイソル 1-0 名古屋グランパス サンフレッチェ広島 3-0 浦和レッズ FC町田ゼルビア 0-1 FC東京 京都サンガF.C. 0-3 横浜F・マリノス 清水エスパルス 1-4 セレッソ大阪 ガンバ大阪 1-1 ヴィッセル神戸

MF松本昌也（ファジアーノ岡山） ■川崎フロンターレ vs ファジアーノ岡山



MF小野瀬康介（湘南ベルマーレ） ■湘南ベルマーレ vs アルビレックス新潟

MF奥野耕平（湘南ベルマーレ） ■湘南ベルマーレ vs アルビレックス新潟



MF乾貴士（清水エスパルス） ■清水エスパルス vs セレッソ大阪

MF奥抜侃志（ガンバ大阪） ■ガンバ大阪 vs ヴィッセル神戸



MF佐々木大樹（ヴィッセル神戸） ■ガンバ大阪 vs ヴィッセル神戸

(C)Getty Images 第35節 - 10/25（土）、26（日） 浦和レッズ 0-0 FC町田ゼルビア 柏レイソル 2-0 横浜FC FC東京 3-1 ファジアーノ岡山 横浜F・マリノス 3-0 サンフレッチェ広島 清水エスパルス 1-0 東京ヴェルディ 名古屋グランパス 0-2 ガンバ大阪 京都サンガF.C. 1-1 鹿島アントラーズ セレッソ大阪 2-0 川崎フロンターレ アルビレックス新潟 2-2 ヴィッセル神戸 アビスパ福岡 1-0 湘南ベルマーレ



MF山田雄士（柏レイソル） ■柏レイソル vs 横浜FC

FW佐藤恵允（FC東京） ■FC東京 vs ファジアーノ岡山



FW植中朝日（横浜F・マリノス） ■横浜F・マリノス vs サンフレッチェ広島



FW山下諒也（ガンバ大阪） ■名古屋グランパス vs ガンバ大阪

MF田中駿汰（セレッソ大阪） ■セレッソ大阪 vs 川崎フロンターレ



FW若月大和（アルビレックス新潟） ■アルビレックス新潟 vs ヴィッセル神戸

(C)Getty Images 第34節 - 10/17（金）、18（土）、19（日） ヴィッセル神戸 0-0 鹿島アントラーズ サンフレッチェ広島 0-0 FC東京 東京ヴェルディ 1-0 アルビレックス新潟 FC町田ゼルビア 0-0 アビスパ福岡 川崎フロンターレ 5-3 清水エスパルス 横浜F・マリノス 4-0 浦和レッズ 横浜FC 2-2 名古屋グランパス ガンバ大阪 0-5 柏レイソル ファジアーノ岡山 1-2 セレッソ大阪 湘南ベルマーレ 1-1 京都サンガF.C.



MF脇坂泰斗（川崎フロンターレ） ■川崎フロンターレ vs 清水エスパルス

FW伊藤達哉（川崎フロンターレ） ■川崎フロンターレ vs 清水エスパルス



DFジエゴ（柏レイソル） ■ガンバ大阪 vs 柏レイソル

MF佐藤龍之介（ファジアーノ岡山） ■ファジアーノ岡山 vs セレッソ大阪



(C)Getty Images 第33節 - 10/3（金）、4（土）、5（日） 湘南ベルマーレ 0-1 東京ヴェルディ 清水エスパルス 1-1 FC東京 名古屋グランパス 2-1 セレッソ大阪 アルビレックス新潟 1-1 ファジアーノ岡山 サンフレッチェ広島 2-1 FC町田ゼルビア アビスパ福岡 1-0 横浜FC 浦和レッズ 1-0 ヴィッセル神戸 柏レイソル 1-0 横浜F・マリノス 京都サンガF.C. 1-1 川崎フロンターレ 鹿島アントラーズ 0-0 ガンバ大阪

FW佐藤恵允（FC東京） ■清水エスパルス vs FC東京



FWヴィトール・ブエノ（セレッソ大阪） ■名古屋グランパス vs セレッソ大阪

FW相馬勇紀（FC町田ゼルビア） ■サンフレッチェ広島 vs FC町田ゼルビア



MF小泉佳穂（柏レイソル） ■柏レイソル vs 横浜F・マリノス

FW伊藤達哉（川崎フロンターレ） ■京都サンガF.C. vs 川崎フロンターレ



(C)Getty Images 第32節 - 9/27（土）、28（日） FC町田ゼルビア 1-0 ファジアーノ岡山 名古屋グランパス 0-4 鹿島アントラーズ ガンバ大阪 4-2 アルビレックス新潟 東京ヴェルディ 0-0 浦和レッズ アビスパ福岡 1-2 サンフレッチェ広島 ヴィッセル神戸 2-1 清水エスパルス 横浜FC 1-0 湘南ベルマーレ FC東京 2-3 横浜F・マリノス セレッソ大阪 1-2 京都サンガF.C. 川崎フロンターレ 4-4 柏レイソル

FW徳田誉（鹿島アントラーズ） ■名古屋グランパス vs 鹿島アントラーズ



FW宇佐美貴史（ガンバ大阪） ■ガンバ大阪 vs アルビレックス新潟

FWデニス・ヒュメット（ガンバ大阪） ■ガンバ大阪 vs アルビレックス新潟



MF小塚和季（清水エスパルス） ■ヴィッセル神戸 vs 清水エスパルス

DF細井響（横浜FC） ■横浜FC vs 湘南ベルマーレ



MF松田天馬（京都サンガF.C.） ■セレッソ大阪 vs 京都サンガF.C.

DFディオン・クールズ（セレッソ大阪） ■セレッソ大阪 vs 京都サンガF.C.



DFジエゴ（柏レイソル） ■川崎フロンターレ vs 柏レイソル

FW伊藤達哉（川崎フロンターレ） ■川崎フロンターレ vs 柏レイソル



MF中川敦瑛（柏レイソル） ■川崎フロンターレ vs 柏レイソル

DF三丸拡（柏レイソル） ■川崎フロンターレ vs 柏レイソル



(C)Getty Images 第31節 - 9/23（火） アルビレックス新潟 0-0 名古屋グランパス 鹿島アントラーズ 3-1 セレッソ大阪 FC東京 1-0 アビスパ福岡 清水エスパルス 0-0 浦和レッズ ファジアーノ岡山 0-0 横浜FC 柏レイソル 0-0 サンフレッチェ広島 湘南ベルマーレ 1-2 川崎フロンターレ 京都サンガF.C. 1-1 FC町田ゼルビア ガンバ大阪 3-1 横浜F・マリノス ヴィッセル神戸 4-0 東京ヴェルディ

FWレオ・セアラ（鹿島アントラーズ） ■鹿島アントラーズ vs セレッソ大阪



FW伊藤達哉（川崎フロンターレ） ■湘南ベルマーレ vs 川崎フロンターレ

MF天野純（横浜F・マリノス） ■ガンバ大阪 vs 横浜F・マリノス



FW宇佐美貴史（ガンバ大阪） ■ガンバ大阪 vs 横浜F・マリノス

FW宮代大聖（ヴィッセル神戸） ■ヴィッセル神戸 vs 東京ヴェルディ



(C)Getty Images 第30節 - 8/20（水）、9/20（土） FC町田ゼルビア 3-1 ガンバ大阪 サンフレッチェ広島 0-1 ヴィッセル神戸 名古屋グランパス 3-1 湘南ベルマーレ 東京ヴェルディ 4-2 ファジアーノ岡山 横浜FC 1-0 アルビレックス新潟 セレッソ大阪 1-1 柏レイソル 浦和レッズ 0-1 鹿島アントラーズ 川崎フロンターレ 0-1 FC東京 横浜F・マリノス 2-0 アビスパ福岡 京都サンガF.C. 0-1 清水エスパルス

MF稲垣祥（名古屋グランパス） ■名古屋グランパス vs 湘南ベルマーレ



FW一美和成（ファジアーノ岡山） ■東京ヴェルディ vs ファジアーノ岡山

FWアダイウトン（横浜FC） ■横浜FC vs アルビレックス新潟



DF角田涼太朗（横浜F・マリノス） ■横浜F・マリノス vs アビスパ福岡

MF矢島慎也（清水エスパルス） ■京都サンガF.C. vs 清水エスパルス



(C)Getty Images 第29節 - 9/12（金）、13（土）、15（月） ヴィッセル神戸 0-0 柏レイソル サンフレッチェ広島 1-1 京都サンガF.C. FC町田ゼルビア 1-1 横浜FC アビスパ福岡 2-4 セレッソ大阪 ファジアーノ岡山 0-1 名古屋グランパス 鹿島アントラーズ 3-0 湘南ベルマーレ 横浜F・マリノス 0-3 川崎フロンターレ アルビレックス新潟 0-1 清水エスパルス ガンバ大阪 1-0 浦和レッズ FC東京 1-0 東京ヴェルディ

FWラファエル・エリアス（京都サンガF.C.） ■ サンフレッチェ広島 vs 京都サンガF.C.



DF伊藤槙人（横浜FC） ■ FC町田ゼルビア vs 横浜FC

MF見木友哉（アビスパ福岡） ■ アビスパ福岡 vs セレッソ大阪



FWラファエル・ハットン（セレッソ大阪） ■ アビスパ福岡 vs セレッソ大阪

FWレオ・セアラ（鹿島アントラーズ） ■ 鹿島アントラーズ vs 湘南ベルマーレ



FW伊藤達哉（川崎フロンターレ） ■ 横浜F・マリノス vs 川崎フロンターレ

MF安部柊斗（ガンバ大阪） ■ ガンバ大阪 vs 浦和レッズ



FW長倉幹樹（FC東京） ■ FC東京 vs 東京ヴェルディ

