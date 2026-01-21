このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Xabi AlonsoGetty Images
GOAL

欧州主要リーグで解任された監督は？2025-26シーズン情報まとめ

2025-26シーズンはすでに中盤戦に差し掛かっている。今季中に解任された欧州クラブの指揮官たちを一挙に紹介する。

  • Nuno Espirito SantoGetty Images

    ヌーノ・エスピリト・サント（ノッティンガム・フォレスト）

    解任日：2025年9月9日

  • Greham-PotterGetty Images

    グラハム・ポッター（ウェストハム）

    解任日：2025年9月27日

  • Ange Postecoglou Getty

    アンジェ・ポステコグルー（ノッティンガム・フォレスト）

    解任日：2025年10月18日

  • Fulham v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    ヴィトール・ペレイラ（ウルブス）

    解任日：2025年11月2日

  • Enzo Maresca Chelsea 2026Getty Images Sport

    エンツォ・マレスカ（チェルシー）

    解任日：2026年1月1日

  • Ruben AmorimGetty Images

    ルベン・アモリム（マンチェスター・ユナイテッド）

    解任日：2026年1月5日

  • Sergio Francisco(C)Getty Images

    セルヒオ・フランシスコ（レアル・ソシエダ）

    解任日：2025年12月14日

  • Xabi-Alonso(C)GettyImages

    シャビ・アロンソ（レアル・マドリー）

    解任日：2026年1月14日

  • FBL-ITA-SERIEA-LAZIO-JUVENTUSAFP

    イゴール・トゥドール（ユヴェントス）

    解任日：2025年10月27日

  • Vieira Genoa Cremonese Serie AGetty Images

    パトリック・ヴィエラ（ジェノア）

    解任日：2025年11月1日

  • fiorentina-stefano-pioli(C)Getty Images

    ステファノ・ピオリ（フィオレンティーナ）

    解任日：2025年11月4日

  • Juric AtalantaGetty Images

    イヴァン・ユリッチ（アタランタ）

    解任日：2025年11月10日

  • erik-ten-hag(C)Getty Images

    エリック・テン・ハーグ（レヴァークーゼン）

    解任日：2025年9月1日

  • Gerardo SeoaneGetty Images

    ジェラルド・セオアネ（ボルシアMG）

    解任日：2025年9月15日

  • Paul SimonisGetty Images

    ポール・シモニス（ヴォルフスブルク）

    解任日：2025年11月9日

  • Bo Henriksen Mainz 2025(C)Getty Images

    ボー・ヘンリクセン（マインツ）

    解任日：2025年12月3日

  • Sandro Wagner Augsburg 2025Getty Images

    サンドロ・ヴァーグナー（アウクスブルク）

    解任日：2025年12月1日

  • Dino ToppmöllerGetty

    ディノ・トップメラー（フランクフルト）

    解任日：2026年1月18日

