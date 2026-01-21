Getty Images
欧州主要リーグで解任された監督は？2025-26シーズン情報まとめ
ヌーノ・エスピリト・サント（ノッティンガム・フォレスト）
解任日：2025年9月9日
グラハム・ポッター（ウェストハム）
解任日：2025年9月27日
アンジェ・ポステコグルー（ノッティンガム・フォレスト）
解任日：2025年10月18日
ヴィトール・ペレイラ（ウルブス）
解任日：2025年11月2日
エンツォ・マレスカ（チェルシー）
解任日：2026年1月1日
ルベン・アモリム（マンチェスター・ユナイテッド）
解任日：2026年1月5日
セルヒオ・フランシスコ（レアル・ソシエダ）
解任日：2025年12月14日
シャビ・アロンソ（レアル・マドリー）
解任日：2026年1月14日
イゴール・トゥドール（ユヴェントス）
解任日：2025年10月27日
パトリック・ヴィエラ（ジェノア）
解任日：2025年11月1日
ステファノ・ピオリ（フィオレンティーナ）
解任日：2025年11月4日
イヴァン・ユリッチ（アタランタ）
解任日：2025年11月10日
エリック・テン・ハーグ（レヴァークーゼン）
解任日：2025年9月1日
ジェラルド・セオアネ（ボルシアMG）
解任日：2025年9月15日
ポール・シモニス（ヴォルフスブルク）
解任日：2025年11月9日
ボー・ヘンリクセン（マインツ）
解任日：2025年12月3日
サンドロ・ヴァーグナー（アウクスブルク）
解任日：2025年12月1日
ディノ・トップメラー（フランクフルト）
解任日：2026年1月18日
