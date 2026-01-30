『GOAL』が選ぶチャンピオンズリーグ・リーグフェーズのベストイレブン：エンバペ、ケイン、ヤマルも！全勝アーセナルから3選手

アーセナルはリーグフェーズ全体での失点数がわずかに「4」。そのうちラヤは5試合でクリーンシートを達成した（トッテナムGKグリエルモ・ヴィカーリオに次ぐ2位）。最多セーブ（49）を記録しボードー/グリムトをプレーオフに導いたニキータ・ハイキンも特筆に値するが、やはり安定感という意味でもラヤに敵うものはいなかった。

出場した7試合で20本の枠内シュートを受けたラヤだが、そのうち18セーブと驚異的なスタッツを記録。セーブ成功率90％はダントツだ。さらに17本のハイボール処理を見せ、「ペナルティエリアを支配できない」という批判に答えてみせた。

また、彼の精確な配給がなければ、アーセナルが最多得点（23得点）を記録することもなかっただろう。彼が現在のレベルを維持すれば、2026年のヤシン・トロフィーの最有力候補として台頭する可能性を秘めている。