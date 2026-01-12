横浜FCが新体制発表。千葉から加入の横山暁之は「26」に

横浜FCは12日、トップチームの新体制を発表した。
新シーズンはJ2を戦う横浜FC。2月から開幕する明治安田J2・J3百年構想リーグに向け、須藤大輔監督が新シーズンより指揮を執ることが発表されていた。
今冬にはジェフユナイテッド千葉からMF横山暁之が加入。新天地では「26」を背負うことが発表された。その他、横浜FCユースからトップチームへ昇格したMF岩崎亮佑は「78」、18歳のDF秦樹は「24」となっている。
全選手の背番号は以下の通り。
3 DF 鈴木 準弥
5 DF 細井 響
7 FW 山田 康太
8 MF 小倉 陽太
9 FW ルキアン
10 FW ジョアン パウロ
13 MF 窪田 稜
14 MF 高塩 隼生
16 DF 伊藤 槙人
17 FW 室井 彗佑
18 FW 森 海渡
19 DF 杉田 隼
20 MF 村田 透馬
21 GK 市川 暉記
22 DF 岩武 克弥
23 FW 前田 勘太朗
24 DF 秦 樹
26 MF 横山 暁之
27 GK ヤクブ スウォビィク
28 MF 熊倉 弘貴
35 MF 宇田 光史朗
39 MF 遠藤 貴成
42 GK 石井 僚
48 DF 新保 海鈴
49 FW 駒沢 直哉
77 MF 髙江 麗央
78 MF 岩崎 亮佑
90 FW アダイウトン
94 DF 佐藤 颯真
99 フリ丸