横浜FCが新体制発表。千葉から加入の横山暁之は「26」に

【国内サッカー ニュース＆移籍情報】横浜FCがトップチーム体制を発表した。

横浜FCは12日、トップチームの新体制を発表した。

新シーズンはJ2を戦う横浜FC。2月から開幕する明治安田J2・J3百年構想リーグに向け、須藤大輔監督が新シーズンより指揮を執ることが発表されていた。

今冬にはジェフユナイテッド千葉からMF横山暁之が加入。新天地では「26」を背負うことが発表された。その他、横浜FCユースからトップチームへ昇格したMF岩崎亮佑は「78」、18歳のDF秦樹は「24」となっている。

全選手の背番号は以下の通り。

3 DF 鈴木 準弥

5 DF 細井 響

7 FW 山田 康太

8 MF 小倉 陽太

9 FW ルキアン

10 FW ジョアン パウロ

13 MF 窪田 稜

14 MF 高塩 隼生

16 DF 伊藤 槙人

17 FW 室井 彗佑

18 FW 森 海渡

19 DF 杉田 隼

20 MF 村田 透馬

21 GK 市川 暉記

22 DF 岩武 克弥

23 FW 前田 勘太朗

24 DF 秦 樹

26 MF 横山 暁之

27 GK ヤクブ スウォビィク

28 MF 熊倉 弘貴

35 MF 宇田 光史朗

39 MF 遠藤 貴成

42 GK 石井 僚

48 DF 新保 海鈴

49 FW 駒沢 直哉

77 MF 髙江 麗央

78 MF 岩崎 亮佑

90 FW アダイウトン

94 DF 佐藤 颯真

99 フリ丸

