18歳ヤマル、7歳上の恋人ニコールさんと4カ月で破局…「僕が浮気したわけではなく単純に別れただけだ」

【欧州・海外サッカーニュース】バルセロナFWヤマル、ニコールさんと破局。

バルセロナFWラミン・ヤマル（18）が、アルゼンチン人歌手ニッキー・ニコールさんと破局したことが明らかとなった。

ヤマルと8歳上のニコールさんは今年7月、ヤマルの誕生日パーティーで知り合い、その後カップルとなった。ここ最近のバルセロナの試合で、ニコールさんがヤマルのユニフォームとともに応援し、さらにハンジ・フリック監督と談笑している姿も話題になっている。

だが2人の関係は4カ月で破局を迎えることになった。スペイン国営放送『TVE』のワイドショー番組“Dコラソン”において、ハビエル・デ・オジョス記者が選手本人からそのことを聞きつけている。 同記者は、ヤマルのコメントを次のように伝えた。

「僕たちはもう一緒にいない。浮気とかがあったわけじゃないんだ。単純に、僕たちは別れたんだよ。今、報じられていることは僕たちの別れとは関係がないことだ」

ヤマルはここ最近、イタリア人モデルのアンナ・ジェニョーゾさんとの関係が噂されている。だが自身の不義によって、ニコールさんと破局したことわけではないようだ。ハビエル・デ・オジョス記者はこう証言する。

「彼は先のミラノ旅行で彼女（アンナ・ジェニョーゾ）と関係を持ったと言われるが、それがニッキーとの別れに繋がったわけではない。その旅行の前から、彼らはカップルを解消している。破局はヤマルの浮気ではなく、また違う理由だ」

このような“芸能ニュース”でも注目の的になっているヤマル。スポーツ面への影響が危惧されるところだが…。

