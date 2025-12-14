WTTファイナルズ準決勝は何時から？張本智和vs林詩棟の日程・テレビ放送予定

「WTTファイナルズ香港」の男子シングルス準決勝と決勝が12月14日(日)に開催。日本勢からは張本智和が登場する。

本記事では、WTTファイナルズ香港2025の放送/配信予定、無料視聴方法について紹介している。

WTTファイナルズ香港｜男子シングルス準決勝と決勝はいつ？何時から？

WTTファイナルズ香港・男子シングルスの準決勝と決勝は12月14日(日)に開催。張本智和が出場する準決勝は14時30分にスタートする。

なお、男子シングルスの決勝は21時30分に開始予定となっている。

日本勢では男子シングルスの張本智和がベスト4に進出。準決勝では中国の林詩棟(リン・シドン)と対戦する。

WTTファイナルズ香港のテレビ放送・ネット配信予定

WTTファイナルズ香港・男子シングルス準決勝の張本智和戦は、ネット『U-NEXT』で独占ライブ配信が予定されている。なお、テレビでは『BSテレ東』が放送を行う。

地上波『テレビ東京』での中継は予定されていない。

放送・配信局 中継の有無 U-NEXT 独占ライブ配信：14:30～

（※見逃し配信あり） BSテレ東 放送(21:00～)

WTTファイナルズ香港｜U-NEXT無料トライアル視聴方法

U-NEXT

WTTファイナルズ香港2025は、『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。