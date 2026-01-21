ラリー・モンテカルロ2026のテレビ放送・ネット配信予定

WRC世界ラリー選手権2026 第1戦ラリー・モンテカルロ（モナコ）が開催される。

本記事では、2026シーズン開幕戦となるレースの日程、テレビ放送予定、無料視聴方法を紹介する。

WRC世界ラリー第1戦モンテカルロ｜日程

SS（スペシャルステージ）と呼ばれる、交通が遮断された一般道を市販車ベースのマシンで走りタイムを競うWRC。SSは数日に渡って何本も行われ、各SSの合計タイムによって勝敗が決まる。

2026年の開幕戦であるラリー・モンテカルロは、1月22日(木)から1月25日(日)にかけて開催予定だ。

ラリー・モンテカルロは雪と氷を含むフランスアルプスの山岳地帯のターマック（舗装路）を舞台に行われ、25日にモナコ・モンテカルロでフィニッシュする

▶WRC世界ラリー開幕戦をAmazonで視聴！J SPORTS無料体験はこちらから

WRC世界ラリー・モンテカルロ｜放送・配信予定

WRC世界ラリー選手権2026 第1戦はテレビ放送が衛星放送の『J SPORTS』、ネットが『J SPORTSオンデマンド』『Amazon J SPORTS』、『ABEMA』でシェイクダウンから最終日までが配信される。

WRC世界ラリー開幕戦｜無料視聴方法

前述の通り、WRC世界ラリー開幕戦は衛星放送の『J SPORTS』と、ネットの『J SPORTSオンデマンド』で生中継・ライブ配信される。

『J SPORTS』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能。

まずはAmazonのJ SPORTSチャンネルにアクセス

「ライブを観る 14日間の無料体験を始める」をタップ。 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応 これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。