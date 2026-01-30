『WOWOW』が「CL・EL 2025-26 決勝トーナメントパス」の販売開始！7480円でPO～決勝まで全試合視聴可能

『WOWOW』は、1月30日から「CL・EL 2025-26 決勝トーナメントパス」の販売開始を発表した。

ついにリーグフェーズの全日程が終了した2025-26シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）とヨーロッパリーグ（EL）。CLでは、全勝のアーセナルやバイエルン・ミュンヘン、リヴァプールなどの強豪がラウンド16ストレートインを決めたのに対し、レアル・マドリーや王者パリ・サンジェルマンなどがプレーオフへ、板倉滉と冨安健洋が所属するアヤックスが敗退するなど、波乱の展開もあった。

そして来月18日にはプレーオフが、3月からはいよいよノックアウトフェーズがスタートするのに先立ち、CL全試合を放送する『WOWOW』が「CL・EL 2025-26 決勝トーナメントパス」の販売を開始。プレーオフから5月の決勝まで全試合を7480円（税込）で視聴できる商品を2月28日（土）までの期間限定で販売する。

■「CL・EL 2025-26 決勝トーナメントパス」概要

【販売期間】

2026年1月30日（金）12：00～2月28日（土）23：59 ※数量制限なし

【視聴可能期間】

2026年6月30日（火）23：59まで

【金額】

7,480円（税込）

※購入時期に応じた金額の変更はありません

※詳細、注意事項等はWOWOWオンデマンド（https://wod.wowow.co.jp/product/265）をご確認ください。

【視聴方法】

WOWOWオンデマンドで対象となるコンテンツを選択し購入。決済は各種クレジットカード・キャリア決済が利用可能。

【主な視聴可能コンテンツ】

WOWOWオンデマンドのサッカーコンテンツ

・UEFAチャンピオンズリーグ2025-26 ノックアウトフェーズ全試合

・UEFAヨーロッパリーグ2025-26 ノックアウトフェーズ全試合

・UEFAカンファレンスリーグ2025-26 ノックアウトフェーズの注目試合

・MATCH HIGHLIGHT

・UEFAチャンピオンズリーグ決勝（2000-01シーズンから2024-25シーズンまで、25試合の決勝を配信） ・チャンピオンズリーグダイジェスト 2025-26

・チャンピオンズリーグマガジン 2025-26

・チャンピオンズリーグデイリーハイライト 2025-26 など多数

【視聴可能デバイス】

スマートフォン、タブレット、パソコン、テレビ（Amazon Fire TV、Chromecast、一部のスマートテレビなど）