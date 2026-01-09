2026年ワールドカップは『TikTok』でも視聴可能に！FIFA、試合の一部映像ライブ配信や練習の様子も公開へ

FIFA（国際サッカー連盟）は、2026年ワールドカップの試合映像を『TikTok』で配信することを発表した。

アメリカ、メキシコ、カナダと史上初の三カ国共催で開催される2026年ワールドカップ。参加数も48チームまで増加する中、グループステージの組み合わせも決定し、いよいよ開幕まで半年を切っている。

そんな2026年ワールドカップの試合映像は、『TikTok』でも視聴が可能になる。FIFAは9日、『TikTok』と2026年末までの提携を結んだことを発表。試合の一部映像をライブで配信するほか、一部クリエイターに記者会見やトレーニングセッションへのアクセス権を付与し、ファンに向けたコンテンツを提供すると明かした。

FIFAのマティアス・グラフストローム事務総長は、「これは革新的で創造的なコラボレーションであり、世界中のより多くのファンをこれまでにない方法でワールドカップと結びつけ、これまで以上に舞台裏や試合をすぐ近くで体験してもらうことができる。フットボールが成長して進化し、ますます多くの人々と結びつくにつれて、プロモーションの方法も変化していくべきだ」と語っている。

また『TikTok』のグローバルコンテンツ責任者は、「TikTokでスポーツコンテンツを視聴した後、ライブで試合を視聴する可能性が42％も高まる」と期待を込めた。