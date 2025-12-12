W杯決勝チケットの最低価格は65万円に？ドイツサッカー連盟がチケット価格を公表。サポーター団体は「壮大な裏切り」と非難

FIFAワールドカップ2026のチケット価格に対して不満の声が上がっている。

来夏にカナダ、メキシコ、アメリカの北中米3カ国で共同開催されるFIFAワールドカップ。史上最多48カ国が出場し、計104試合が開催される史上最大規模のフットボールトーナメントとなる。5日には組み合わせ抽選会が行われ、各国のグループステージの対戦相手が明らかになるなど、開幕まで半年となる中、ワールドカップへの注目が高まりつつある。

中でも、サポーターから高い関心が寄せられているのがチケット価格。国際サッカー連盟（FIFA）は8％のチケットを各国サッカー連盟に分配しており、そのうちの1つである、ドイツサッカー連盟がチケット価格を公表した。

チケットは「プレミア」、「スタンダード」、「バリュー」の3カテゴリーに分かれており、例えばドイツ代表の初戦となるヒューストン・スタジアムで行われるキュラソー代表戦は、最低価格が180ドル（約2万8000円）、最高価格が500ドル（約7万7800円）に設定されている。

また、FIFAは試合の魅力度合によって決まる変動価格を採用しており、対戦カードによって価格は変更される。そのため、ドイツ代表の第3節のニューヨーク／ニュージャージー・スタジアムで行われるエクアドル代表戦では最低価格が265ドル（約4万1200円）、最高価格が700ドル（約10万9000円）に上るようだ。

さらに、決勝戦のチケットに至っては、最低価格が4185ドル（約65万円）、最高価格が8680ドル（約135万円）に設定されている。

ちなみに、『BBC』によると、カタールで開催された前回大会では、グループステージのチケット価格は90ドル（約1万4000円）から293ドル（約4万5100円）であり、決勝戦の最低価格は600ドル（約9万3300円）と、今大会では大幅な価格の上昇が見受けられる。

これを受け、サポーター団体のフットボール・サポーターズ・ヨーロッパ（FSE）はこの価格設定を「法外的」と非難。さらに「これはワールドカップの伝統を壮大に裏切るものであり、この大会を成り立たせているサポーターの貢献を無視するものだ」などと声明を発表した。