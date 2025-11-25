日本は「ポット2」が確定！ 2026年W杯組み合わせ抽選会のポット分け決定。FIFAランク上位4カ国はシード扱いに

2026年ワールドカップ（W杯）の組み合わせ抽選会で使用されるポット分けが発表された。
来夏にカナダ、メキシコ、アメリカの北中米3カ国で共同開催されるW杯。史上最多となる48カ国が出場する同大会のグループステージの組み合わせ抽選会が現地時間12月5日にアメリカのジョン・F・ケネディ・センターで開催される。
10日後に組み合わせ抽選会を控える中、25日に国際サッカー連盟（FIFA）は出場国のポット分けを発表。前回大会に続き、出場権を獲得した11月のFIFAランキング上位国から開催国の3カ国とともにポット1に振り分けられ、同18位の日本はポット2に入ることが決まった。
また、今大会からシード制が設けられ、FIFAランキング1位スペイン、同2位アルゼンチン、同3位フランス、同4位イングランドは仮にグループステージを首位通過した場合、準決勝まで対戦することはない。今夏のクラブワールドカップでも同様のシステムが採用されており、1位と2位のスペインとアルゼンチンは"ペア"となり、ノックアウトステージで反対側のブロックに入り、フランスとイングランドも同様にペアとなり、別々のブロックに分けられる。
W杯組み合わせ抽選会のポット分けは以下の通り。
▼ポット1
アメリカ
メキシコ
スペイン
アルゼンチン
フランス
イングランド
ポルトガル
ブラジル
オランダ
ベルギー
ドイツ
▼ポット2
クロアチア
モロッコ
コロンビア
ウルグアイ
スイス
日本
セネガル
イラン
韓国
エクアドル
オーストリア
オーストラリア
▼ポット3
ノルウェー
パナマ
エジプト
アルジェリア
スコットランド
パラグアイ
チュニジア
コートジボワール
ウズベキスタン
カタール
サウジアラビア
南アフリカ
▼ポット4
ヨルダン
カーボベルデ
ガーナ
キュラソー
ハイチ
ニュージーランド
欧州プレーオフ勝者
欧州プレーオフ勝者
欧州プレーオフ勝者
欧州プレーオフ勝者
大陸間プレーオフ勝者
大陸間プレーオフ勝者