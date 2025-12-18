2026年W杯優勝賞金、史上最高の78億円！ 分配金も過去最高の総額1100億円以上

国際サッカー連盟（FIFA）は、2026年北中米ワールドカップ（W杯）の賞金額を発表した。

カナダ、メキシコ、アメリカの北中米3カ国共催となる2026年W杯は史上最多となる48カ国が出場する。先日にはグループステージの組み合わせ抽選会が開催され、日本代表はオランダ代表、チュニジア代表、欧州プレーオフ勝者と対戦することが決定した。

来年6月に開幕を迎えるW杯を前に、大会の賞金額が決定。史上最高額となる7億2700万ドル（約1130億円）の分配金が準備されており、優勝国には5000万ドル（約78億円）、準優勝国には3300万ドル（約51億円）が与えられる。

さらに、出場国には150万ドル（約2億3300円）が支払われ、グループステージ敗退となった場合にも900万ドル（約14億円）を受け取れる。そのため、今大会に出場することで、すべての出場国が最低でも1050万ドル（約16億円）を得られるようだ。

なお、『ESPN』によると、前回大会で優勝したアルゼンチン代表は4200万ドル（約65億円）、2大会前の2018年を制したフランス代表は3800万ドル（約59億円）の賞金を受け取った模様。そのため、今回の賞金額は史上最高額になる。