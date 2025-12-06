ワールドカップの試合日程が決定！日本代表、初戦はオランダ代表と6月15日に激突。その後チュニジア、欧州PO勝者と対戦

ワールドカップのキックオフ時間が決定した。

来夏に行われるカナダ、メキシコ、アメリカの北中米3カ国による共同開催のワールドカップ。現地時間5日には組み合わせ抽選会が開催され、グループステージの組み合わせが決定した。

翌6日には各試合の試合日程やキックオフ時間、試合会場が発表。開幕戦のメキシコvs南アフリカは現地時間6月11日木曜日13:00（日本時間6月12日金曜日5:00）にメキシコシティにあるメキシコシティ・スタジアムで開催される。

グループFに入った日本は、初戦でオランダと対戦。キックオフは6月14日日曜日15:00（日本時間6月15日月曜日6:00）に予定され、試合会場はアメリカのダラスにあるダラス・スタジアムとなる。

続くグループステージ第2節は、6月19日金曜日22:00（日本時間6月20日土曜日14:00）にメキシコのモンテレイにあるエスタディオ・モンテレイでチュニジアと対戦。グループステージ最終節は6月25日木曜日18:00（日本時間6月26日金曜日9:00）にオランダ戦と同会場のダラス・スタジアムで欧州プレーオフパスBの勝者と対戦する予定だ。

また、日本がグループFを首位通過した場合、ラウンド32でグループCの2位と対戦し、6月29日月曜日19:00（日本時間6月30日火曜日11:00）にメキシコのモンテレイにあるエスタディオ・モンテレイで開催。グループF2位だった場合は、グループCの1位と対戦し、試合は6月29日月曜日12:00（日本時間6月30日3:00）にアメリカのヒューストンにあるヒューストン・スタジアムで行われる。