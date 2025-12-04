W杯組み合わせ抽選会の進行役はリオ・ファーディナンド…その他ブレイディやシャック、ジャッジらスポーツ界の著名人が出席

ワールドカップ組み合わせ抽選会に出席する著名人が発表された。

来夏にカナダ、メキシコ、アメリカで開催されるFIFAクラブワールドカップ2026。史上最多となる48カ国が出場する今大会の組み合わせ抽選会が現地時間12月5日にアメリカの首都ワシントンDCで開催される。

これに先立ち、すでに出場各国のポット分けも発表されたりと、数日後に控える一大イベントへの注目度が高まる中、国際サッカー連盟（FIFA）は組み合わせ抽選会に出席する著名人を発表した。

FIFAの発表によると、マンチェスター・ユナイテッドなどで活躍した元イングランド代表DFリオ・ファーディナンド氏が5日の抽選会の進行役を務める。また、特別ゲストとして、アメリカンフットボールNFLのレジェンドであるイーライ・マニング氏がレッドカーペットのホストを務めることも決まった。

また、NFLのレジェンドで現在バーミンガム・シティの株主であるトム・ブレイディ氏、バスケットボール界のレジェンド、シャキール・オニール氏、メジャーリーグ・ベースボールの強豪ニューヨーク・ヤンキースのスラッガー、アーロン・ジャッジ、アイスホッケーNHLのレジェンド、ウェイン・グレツキー氏とスポーツ界の著名人が壇上で出場国の抽選ボールを引く作業を行うことも発表されている。